 Глава Минобороны ФРГ предсказала длительную борьбу с ″Талибаном″ | Новости из Германии о Германии | DW | 09.08.2021

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Германия

Глава Минобороны ФРГ предсказала длительную борьбу с "Талибаном"

По словам Крамп-Карренбауэр, вести из Афганистана поступают "горькие и очень болезненные". Боевики захватили административный центр уже шестой провинции в стране.

Кундуз - в руках боевиков

Кундуз - в руках боевиков

Одержать победу над террористическим движением "Талибан" в Афганистане удастся только в результате длительной и упорной борьбы. Такое мнение в понедельник, 9 августа, высказала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). Ее комментарий последовал в связи с рядом призывов к новой миссии бундесвера против боевиков.

"Готовы ли общество и парламент к тому, чтобы послать бундесвер на войну и к тому, что (солдаты - Ред.) будут оставаться там бок о бок с многочисленными войсками по крайней мере на протяжении еще одного поколения?" - написала она в Twitter.

"Если нет, то совместный вывод (сил - Ред.) с нашими партнерами остается правильным решением", - подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

Сведения из Кундуза на севере Афганистана и из страны в целом поступают "горькие и очень болезненные", констатировала она при этом.

Боевики захватили административный центр уже шестой провинции

По состоянию на 6 августа в ФРГ вывезены около 333 помощников, нанятых бундесвером из числа местных жителей, а также 1432 их родственника, сообщил представитель Минобороны ФРГ.

Между тем боевики 9 августа захватили административный центр уже шестой провинции в стране (всего их - 34). Как сообщил заместитель губернатора провинции Саманган - Сефатулла Самангани агентству AFP, под их контроль перешел главный город - Айбак.

Талибы также продолжают наступление по направлению к Мазари-Шарифу, четвертому по величине городу Афганистана, передало агентство.

Председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung, вышедшем в минувшие выходные, призвал международное сообщество положить конец продвижению террористической группировки "Талибан", что в частности, может предполагать новое вовлечение бундесвера в операции в стране.

Миссия бундесвера в Афганистане

До мая 2021 года в Афганистане находились 1100 немецких солдат. Германия среди стран НАТО обладала вторым по численности военным контингентом в Исламской Республике, уступая лишь США. За 20 лет миссии погибли 59 служащих бундесвера.

Немецкие военные были направлены в Афганистан после терактов, совершенных в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года. В декабре того же года бундестаг выдал первый мандат на участие немецких военных в миссии под командованием НАТО в Гиндукуше.

Завершение 20-летнего присутствия

В декабре 2014 года Североатлантический альянс завершил 13-летнюю военную операцию в стране и с 1 января 2015 года начал миссию "Решительная поддержка", направленную на обучение афганских правительственных войск. В апреле альянс сообщил о начале вывода из Исламской Республики сил, участвующих в этой миссии. Бундесвер отозвал последних солдат из Афганистана в конце июня.

Подводя итоги продолжавшейся около 20 лет миссии бундесвера в Гиндукуше, Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что бундесвер свои задачи в Афганистане выполнил. При этом министр назвала ошибкой попытки иностранных государств создать у афганцев неверное представление о целях их миссии. По ее словам, ошибочным было бы впечатление о возможности быстрого создания в Афганистане государства по европейскому образцу.

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    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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