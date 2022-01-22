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Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Аннегрет Крамп-Карренбауэр с декабря 2018 года по январь 2021 года была председателем Христианско-демократического союза. С июля 2019 года по декабрь 2021 года являлась министром обороны ФРГ.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) родилась 9 августа 1962 года. Немецкий политик. С августа 2011-го по февраль 2018 года - премьер-министр федеральной земли Саар. С февраля 2018 года - генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС). В декабре того же года она стала председателем партии, сменив на этом посту Ангелу Меркель (Angela Merkel), и возглавляла ХДС до января 2021-го. В июле 2019 года АКК, как называют ее в политических кругах, возглавила министерство обороны ФРГ. Она заменила на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von de Leyen), которая была избрана главой Еврокомиссии. В декабре 2021 года АКК покинула пост главы Минобороны, ее преемницей стала социал-демократка Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht).

В ФРГ новым председателем ХДС избран Фридрих Мерц

В ФРГ новым председателем ХДС избран Фридрих Мерц 22.01.2022

Участники онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) проголосовали за нового председателя партии. Процедура выборов формально завершится после голосования по почте.
Министр обороны ФРГ призвала НАТО к большей жесткости в отношениях с Москвой

Министр обороны ФРГ призвала НАТО к большей жесткости в отношениях с Москвой 21.10.2021

НАТО должна ясно продемонстрировать России, что она готова и к военным действиям, заявила Крамп-Карренбауэр. Россия пригрозила НАТО последствиями на случай дальнейших шагов по приему Украины в альянс.
В ФРГ министры обороны и экономики отказались от мандатов в бундестаге

В ФРГ министры обороны и экономики отказались от мандатов в бундестаге 09.10.2021

Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Петер Альтмайер решили уступить свои места в немецком парламенте двум молодым депутатам от христианских демократов - Надин Шён и Маркусу Улю.
Власти ФРГ обеспокоены возможной переброской ЧВК Вагнера в Мали

Власти ФРГ обеспокоены возможной переброской ЧВК Вагнера в Мали 15.09.2021

Возможное военное сотрудничество между Мали и ЧВК Вагнера идет вразрез с восьмилетней работой Германии, Франции, ЕС и ООН в этой стране, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Генсек НАТО предостерег ЕС от создания сил быстрого реагирования

Генсек НАТО предостерег ЕС от создания сил быстрого реагирования 03.09.2021

По словам Столтенберга, альянс приветствует "более активные усилия ЕС в области обороны", но они не могут заменить НАТО.
Глава Минобороны ФРГ высказалась за создание сил быстрого реагирования ЕС

Глава Минобороны ФРГ высказалась за создание сил быстрого реагирования ЕС 02.09.2021

Крамп-Карренбауэр считает, что силы быстрого реагирования могут быть созданы за счет коалиции готовых к этому стран ЕС. Однако решение должно быть принято в соответствии со статьей 44 Договора о Евросоюзе, уверена она.
В Германию вернулись участники операции бундесвера по эвакуации из Афганистана

В Германию вернулись участники операции бундесвера по эвакуации из Афганистана 27.08.2021

Немецкие солдаты, вывозившие из Кабула немцев и нуждающихся в защите, приземлились на авиабазе Вунсторф в Нижней Саксонии. Всего из Ташкента в Германию прибыли три транспортных самолета.
Глава Минобороны ФРГ готова ответить за ошибки в Афганистане

Глава Минобороны ФРГ готова ответить за ошибки в Афганистане 23.08.2021

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что сделает для себя выводы из возможных ошибок в Афганистане, однако сейчас хочет сконцентрироваться на эвакуационной миссии в Кабуле.
Германия продолжает эвакуировать людей из Афганистана

Германия продолжает эвакуировать людей из Афганистана 17.08.2021

Бундесвер вывез уже вторую группу людей из Кабула в Ташкент - 125 человек. Как заявили в правительстве ФРГ, эвакуация будет продолжаться до тех пор, пока позволяет ситуация с безопасностью.
Глава Минобороны ФРГ предсказала длительную борьбу с Талибаном

Глава Минобороны ФРГ предсказала длительную борьбу с "Талибаном" 09.08.2021

По словам Крамп-Карренбауэр, вести из Афганистана поступают "горькие и очень болезненные". Боевики захватили административный центр уже шестой провинции в стране.
Министр обороны ФРГ призвала извлечь уроки из миссии в Афганистане

Министр обороны ФРГ призвала извлечь уроки из миссии в Афганистане 01.07.2021

Ошибкой миссии бундесвера на Гиндукуше являлось создание неверного представления у афганцев о возможности быстро построить в республике государство по европейскому образцу, заявила Крамп-Карренбауэр.
Минобороны ФРГ из-за скандала выводит мотопехотный взвод из Литвы

Минобороны ФРГ из-за скандала выводит мотопехотный взвод из Литвы 16.06.2021

Министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр заявила, что виновные в сексуальном насилии и правом экстремизме будут сурово наказаны. Из Литвы выводится подразделение бундесвера из миссии НАТО.
ЕС изучает возможность отправки миссии инструкторов в Мозамбик

ЕС изучает возможность отправки миссии инструкторов в Мозамбик 06.05.2021

Миссия ЕС должна будет способствовать подготовке военнослужащих Мозамбика к борьбе с террористами. Германия направлять своих военных пока не планирует.
Глава Минобороны ФРГ назвала Россию очень конкретной угрозой Западу

Глава Минобороны ФРГ назвала Россию "очень конкретной угрозой" Западу 20.04.2021

Аннегрет Крамп-Карренбауэр напомнила о действиях РФ вблизи украинских границ, нарушениях воздушного пространства стран Балтии, хакерских атаках и кампаниях дезинформации.

Министр обороны ФРГ: Россия представляет непосредственную угрозу безопасности Европы

Министр обороны ФРГ: Россия представляет непосредственную угрозу безопасности Европы 18.04.2021

По мнению Крамп-Карренбауэр, ведение Россией "войны в центре Европы" создало "реальные угрозы".
Глава Минобороны ФРГ обвинила Путина в провокациях в конфликте вокруг Украины

Глава Минобороны ФРГ обвинила Путина в провокациях в конфликте вокруг Украины 14.04.2021

Россия делает все, чтобы спровоцировать реакции, сказала министр обороны ФРГ. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Германия и Украина не будут участвовать в этой игре.
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