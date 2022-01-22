Аннегрет Крамп-Карренбауэр с декабря 2018 года по январь 2021 года была председателем Христианско-демократического союза. С июля 2019 года по декабрь 2021 года являлась министром обороны ФРГ.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) родилась 9 августа 1962 года. Немецкий политик. С августа 2011-го по февраль 2018 года - премьер-министр федеральной земли Саар. С февраля 2018 года - генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС). В декабре того же года она стала председателем партии, сменив на этом посту Ангелу Меркель (Angela Merkel), и возглавляла ХДС до января 2021-го. В июле 2019 года АКК, как называют ее в политических кругах, возглавила министерство обороны ФРГ. Она заменила на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von de Leyen), которая была избрана главой Еврокомиссии. В декабре 2021 года АКК покинула пост главы Минобороны, ее преемницей стала социал-демократка Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht).