 Минобороны ФРГ из-за скандала выводит мотопехотный взвод из Литвы | Новости из Германии о Германии | DW | 16.06.2021

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Германия

Минобороны ФРГ из-за скандала выводит мотопехотный взвод из Литвы

Министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр заявила, что виновные в сексуальном насилии и правом экстремизме будут сурово наказаны. Из Литвы выводится подразделение бундесвера из миссии НАТО.

Немецкие солдаты НАТО

Бундесвер на фоне скандала вокруг серьезной провинности целого ряда немецких солдат из миссии НАТО в Литве в четверг, 16 июня, объявил о выводе из этой страны немецкого мотопехотного взвода в полном составе. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karenbauer) заявила, что все необходимые расследования и процедуры будут продолжены в Германии. Допущенные нарушения подрывают репутацию бундесвера и Германии и будут наказаны со всей строгостью, написала она в своем микроблоге в Twitter.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что из состава миссии НАТО в Литве было отозвано четыре немецких солдата из-за грубых провинностей в ходе армейской вечеринки. Ведется расследование по подозрению в совершении таких преступлений, как сексуальное насилие, оскорбления с предположительно расистской подоплекой, сексуальное принуждение и выходки экстремистского характера.

Грубые провинности

По данным следствия, в ходе вечеринки, состоявшейся 30 апреля в районе города Рукла, некоторые немецкие солдаты напились так сильно и праздновали так шумно, что гостиничному персоналу пришлось вызвать немецкую военную полицию. Согласно материалам дела, один из солдат попытался вставить пенис в рот спящему товарищу, другой снимал происходящее на видео.

Еще более вопиющий случай был выявлен в ходе расследования данного инцидента. По словам солдат, их сослуживцы из мотопехотного взвода бундесвера распевали нацистские и антисемитские песни в день рождения Гитлера 20 апреля. В протоколе свидетельских показаний особо отмечено, что солдаты пели эти песни вопреки запрету фельдфебеля, который, однако, не сообщил о нарушении начальству.

Главные подозреваемые также давили на сослуживцев, требуя, чтобы те не сообщали о случившемся. В ходе расследования был выявлен и факт пропажи в подразделении 569 патронов. Министерство обороны проинформировало об этом контрольные органы в германском бундестаге.

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    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

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    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

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    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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