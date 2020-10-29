Кто ворует оружие у бундесвера и как ищут похищенное

В арсеналах армии ФРГ - недочет десятков единиц огнестрельного оружия, тысяч патронов и килограммов взрывчатки. Экстравагантную помощь в их розыске предложили немецкие эпатажные деятели искусства.
В эту субботу, 31 октября, истекает срок ультиматума, который поставила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) отряду бундесвера специального назначения (Kommando Spezialkräfte), сокращенно - KSK. "KSK получает от нас время нажать на кнопку перезапуска", - заявила министр.
К этому дню элитный отряд должен доказать, что способен на "самоочищение", что извлек уроки из недавнего скандала, когда выяснилось, что среди его военнослужащих широко распространены правоэкстремистские настроения. Самую одиозную из всех четырех рот KSK - вторую - Крамп-Карренбауэр сочла неисправимой и уже расформировала. Выяснилось, что некоторые ее солдаты исполняют нацистские обряды, зигуют, а еще - приворовывают и припрятывают для дня "Х" оружие и боеприпасы.
На приусадебном участке 45-летнего унтер-офицера той роты в мае 2020 года был обнаружен закопанный в землю вместе с песенником СС целый арсенал: два килограмма армейской взрывчатки, тысячи патронов разного калибра, несколько единиц огнестрельного оружия, дымовые гранаты и боевой арбалет. И это не единственная пропажа со складов не только KSK, но и других подразделений бундесвера.
Сколько и что именно похищено, министерство обороны не сообщает - военная тайна. Но отдельные сведения такого рода все равно то и дело просачиваются в СМИ. Так, в сентябре прошлого года издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) опубликовали данные из переданного в бундестаг с грифом "для служебного пользования" отчета парламентского статс-секретаря минобороны Петера Таубера (Peter Tauber). Пропавшими без вести считались, среди прочего, 6 пулеметов MG3, 11 скорострельных винтовок G3 и 4 винтовки G36, 6 сигнальных пистолетов, два полуавтоматических пистолета P8, а также 19445 патронов разного калибра.
Газета Die Welt прошлым летом со ссылкой на свои источники в немецком правительстве сообщила, что с 2010 года со складов бундесвера пропали 60 тысяч боеприпасов разного калибра, не считая 48 тысяч патронов и 62 килограммов взрывчатки из арсенала KSK.
С 2003 до 2013 годы в военных городках бундесвера было зарегистрировано 524 случая взломов и 460 краж, в том числе в 14 случаях были украдены боеприпасы, а в 30 - оружие. Пропали также гранаты, детонаторы, детонирующие шнуры и взрыватели.
Время от времени становятся известны и конкретные случаи хищений боевого имущества. В 2016 году, например, военнослужащие бундесвера вылетели из берлинского аэропорта Тегель гражданским рейсом в Мали для участия в миротворческой миссии. Оружие и боеприпасы сдали в багаж. Но тот "саквояж" в аэропорт назначения так и не прибыл.
В 2017 году немецкая прокуратура занималась кражей двух автоматов и одного пистолета из БМП Fuchs. Бронетранспортер был, очевидно, оставлен на какое-то время не запертым и без присмотра на полигоне Мунстер в Нижней Саксонии.
Пропажи оружия из арсеналов бундесвера тревожат и армейское начальство, и депутатов бундестага.
Генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн (Eberhard Zorn) так прокомментировал находку песенника СС и оружия у военнослужащего KSK: "Если соединить одно с другим, получится нечто, что может стать весьма опасной смесью для осуществления покушений".
Внутриполитического эксперта "зеленой" фракции в бундестаге Ирену Михалек (Irene Mihalek) страшит сама мысль о том, что могло бы быть, если бы правоэкстремистский террорист-антисемит, убивший в октябре прошлого года в немецком городе Галле двух человек и пытавшийся ворваться в синагогу, был вооружен не преимущественно самоделками, а армейским оружием.
Она и другие депутаты бундестага требуют от правительства дополнительных усилий по поиску и возвращению похищенных со складов бундесвера оружия и боеприпасов. Чтобы ускорить этот процесс, свою помощь министерству обороны Германии предложила немецкая неправительственная организация Центр политической красоты (Zentrum für Politische Schönheit, ZPS).
Корреспондент DW получил от ZPS электронное письмо, которое на первый взгляд выглядит совершенно серьезным. Авторы выражают тревогу в связи с пропажей армейского имущества, рассказывают о кампании Службы военной контрразведки (MAD), которая, якобы, обратилась за помощью к населению, пообещав вознаграждение в 1000 евро за сведения о местонахождении похищенного оружия, и сообщает о собственной инициативе.
Перед ведомством федерального канцлера в Берлине, а также в нескольких городах на западе и юго-западе Германии активисты ZPS установили металлические контейнеры, в которые можно анонимно и без риска привлечения к уголовной ответственности сбрасывать ворованные армейское оружие и боеприпасы. По северу Германии они пустили с той же целью грузовой "оружие-мобиль".
В письме содержится также ссылка на выдержанный в дизайне армии ФРГ сайт "Наше оружие" ("unsere-waffen.de") с дополнительной информацией и контактами для передачи в MAD информации о местонахождении похищенного имущества бундесвера. Сайт сделан так, что при беглом его пролистывании кажется, что речь и в самом деле идет о кампании военной контрразведки.
И только почитав тексты, становится понятным, что и контейнеры, и "оружие-мобиль", и сам сайт - это художественный перформанс группы радикально настроенных левых деятелей культуры и искусства из Центра политической красоты, который то и дело проводит в Германии весьма эпатажные и небесспорные акции.
Но, может быть, идея с ящиками для анонимного сбора похищенного оружия не так уж и плоха, спросил корреспондент DW официального представителя министерства обороны. Но фрегатен-капитан (капитан 2 ранга) Давид Хельмбольд (David Helmbold) на правительственной пресс-конференции даже не улыбнулся.
"Мы очень серьезно относимся ко всем формам пропажи оружия и боеприпасов, каждая утерянная единица оружия, каждый утерянный патрон - это перебор, - ответил он. - А на случай, если у кого-то дома есть армейское оружие или боеприпасы, существует установленный порядок: такие вещи полагается сдавать обычно полиции".
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