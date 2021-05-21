Суд над псевдобеженцем: как офицер бундесвера готовил теракты

Немного маминого макияжа, вакса, чтобы перекрасить рыжую бороду, очки - и вот уже Франко А., офицер элитного подразделения бундесвера, это - Давид Беньямин, сириец-христианин, ищущий убежища в Германии. На пике миграционного кризиса 2015 года молодой офицер на ломаном английском представился полицейским, назвав вымышленное имя и рассказав, что пешком преодолел на пути в немецкий Оффенбах половину Европы. На самом деле, Франко не прошел и 15 минут от маминого дома до местного отделения полиции.

На этой неделе, 20 мая, начался громкий и необычный судебный процесс - Франко А. обвиняют по нескольким уголовным статьям: обман, хищение боеприпасов, незаконное хранение оружия и, наконец, подготовка террористического акта. Это первый подобный случай, когда военнослужащий бундесвера обвиняется в терроризме. Франко А. обвинения в свой адрес отвергает, а судебный процесс он и его адвокаты называют политически мотивированным.

История 32-летнего старшего лейтенанта бундесвера Франко А. всколыхнула Германию и привлекла международное внимание не только из-за связанных с ней (подчас невольно) комичных или трагикомичных эпизодов. Вот только один из них: как немецкие чиновники могли не заметить, что взрослый беженец якобы из Сирии даже не знает арабского языка, и дать ему убежище, в то время как тысячи реальных беженцев получали отказы? Однако, прежде всего, эта история вскрыла куда более серьезную проблему правого экстремизма в силовых структурах ФРГ.

"Расистский памфлет" магистерской не помешал карьере в бундесвере

Франко А. вырос с матерью-одиночкой, дед рассказывал ему о своем опыте в "гитлерюгенде" и оставил копию книги Адольфа Гитлера "Майн кампф", до недавнего времени запрещенной в Германии. В 19 лет Франко А. пошел на службу в бундесвер и получил прекрасное военное образование в нескольких европейских колледжах, включая элитное военное училище во Франции.

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Взгляды Франко к тому времени уже сформировались. После окончания учебы он написал магистерскую, текст которой был соткан из антисемитских высказываний (Ветхий Завет для него так и вовсе "одна из самых больших теорий заговора в истории человечества", цитирует работу журналистка The New York Times, многократно встречавшаяся с Франко А.). Основная мысль Франко А. сводилась к тому, что "великим нациям" приходит конец из-за "загрязняющих расовую чистоту народов меньшинств". Французские учителя Франко забили тревогу - приглашенный для проверки с немецкой стороны историк назвал ее "расистским пафлетом".

Последствия для Франко? Никаких. С ним, правда, провели беседу и попросили написать другую магистерскую. Офицерской карьере, судя по всему, эпизод в училище не помешал: он получил соответствующие рекомендации и своевременное повышение. Информировать службу военной контрразведки (MAD), ответственную за борьбу с экстремизмом в собственных рядах, вышестоящее начальство не стало.

Для чего Франко понадобились патроны и взрывчатка

В бундесвере Франко, судя по выводам следствия, нашел единомышленников и радикализировался дальше. В какой-то момент миграционный кризис заставил его, как он говорит, задуматься о "защите" государства. Франко А. начал собирать в подвале маминого дома все, по его мнению, необходимое - в духе уважаемых им препперов, включая патроны и взрывчатку - как утверждает сторона обвинения, из доверенных ему арсеналов бундесвера.

В Париже, по данным следствия, он приобрел раритетный пистолет, которым нацисты пользовались еще во Вторую мировую войну. Этот пистолет его и выдал в начале 2017 года: Франко спрятал оружие в туалете аэропорта "Швехат" в Вене, но тайник случайно обнаружила уборщица. Когда спустя две недели Франко вернулся за пистолетом - его задержали. Офицер попытался выкрутиться, сказав, что да, это он спрятал оружие, но только для того, чтобы - позже отдать его полиции. И вообще он нашел его в кустах на одной из венских улиц, куда зашел по нужде. Сам Франко признался, что кто-то из полицейских засмеялся, услышав его оправдание.

След привел к неонацистам в спецназе бундесвера KSK

Следователи при анализе отпечатков пальцев сильно удивились: они соответствовали не только сирийскому беженцу Давиду Беньямину, но и Франко А. Обман псевдобеженца раскрылся. При обыске у военнослужащего нашли спрятанный арсенал, экстремистскую литературу, а также то, что обвинение считает "расстрельными списками" - имена предполагаемых жертв терактов, включая некоторые вполне конкретные планы их осуществления. В телефоне Франко были обнаружены фотографии гаража и план дома одной из предполагаемых жертв, немецкой журналистки и активистки еврейского происхождения Анетты Кахане (Anetta Kahane). Франко всё отрицает: мало ли, мол, как к нему в телефон попали эти фотографии, и вообще, "если бы я этого хотел, почему я этого не сделал", цитирует его слова журналистка NYT.

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В предполагаемом "расстрельном списке" Франко упоминались Хайко Мас (Heiko Maas), который возглавляет МИД ФРГ и вице-президент бундестага из партии "зеленых" Клаудия Рот (Claudia Roth). Также в планы обвиняемого, по данным следствия, входили, например, "взрыв надгробного камня Ротшильда во Франкфурте", а еще он описывал план того, как некий подставной беженец (сам Франко?) должен под съемку на камеру бросить гранату в группу активистов антифашистского движения, как сообщала газета Die Welt со ссылкой на материалы следствия.

Изучая круг контактов Франко А., следователи Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) наткнулись на свидетельства тайной сети из числа бывших и нынешних солдат бундесвера. Одним из главных источников информации оказались закрытые чаты, среди прочего в мессенджере Telegram. Цепочка привела к неонацистам в элитном спецназе немецкого бундесвера KSK и расформированию целой роты. Следствие по большинству из открытых по результатам проверок уголовных дел пока не дошло до суда.

Праворадикальные взгляды Франко А. остались в мобильном телефоне

Свои взгляды Франко подробно изложил в дневниках и аудиозаписях в мобильном телефоне. В них он восхищался Гитлером, а российского президента Владимира Путина называл ролевой моделью политика. Лейтенант бундесвера писал о том, что миграция разрушила "этническую чистоту" Германии, а в одной из аудиозаписей угрожал своим воображаемым врагам: "Я знаю, что вы убьете меня. Я вас убью первым".

Праворадикальных взглядов Франко особо не скрывал - как минимум однажды он выступал с ними публично на одном из праворадикальных собраний. Сам он, впрочем, себя никаким экстремистом и "врагом государства" не считает. На замечание журналистки NYT, что в его записях есть слова о том, что "Гитлер - превыше всего", он ответил, что это такая шутка, а за высказанные в личном дневнике мысли, мол, нельзя судить.

Адвокаты винят Меркель и оспаривают "террористическую" статью

Защита Франко А., судя по всему, попытается убедить суд в том, что обвинение предъявило недостаточно доказательств того, что Франко А. "твердо решил" совершить теракты, свалив при этом вину на "Давида Беньямина". Никакой угрозы безопасности переодевание Франко А. в сирийского беженца не представляло, заявил один из адвокатов на открытии судебного процесса. А вот канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), пустившая в страну миллион беженцев, по мнению адвокатов, нарушила законы и поставила национальную безопасность под угрозу.

Остается дождаться того, насколько весомыми будут доказательства стороны обвинения - в 2018 году суд во Франкфурте-на Майне уже отклонил дело по "террористической" статье, оставив в силе остальные, и Федеральной прокуратуре пришлось оспаривать решение в Федеральной судебной палате. Франко А. грозит до 10 лет тюрьмы.



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