 Центральный совет евреев в Германии резко осудил антисемитские выступления | Новости из Германии о Германии | DW | 16.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Центральный совет евреев в Германии резко осудил антисемитские выступления

Центральный совет евреев в Германии призвал правоохранительные органы и мусульманские организации принять меры в отношении участников пропалестинских демонстраций.

Демострация солидарности с палестинцами 15 мая в Берлине

Демострация солидарности с палестинцами 15 мая в Берлине

Многочисленные антиизраильские демонстрации, прошедшие в последние дни в ряде немецких городов, напоминают о "самых мрачных временах немецкой истории", заявил Центральный совет евреев в Германии. Глава организации Йозеф Шустер (Josef Schuster) в опубликованном в воскресенье, 16 мая, заявлении призвал правоохранительные органы ФРГ последовательно действовать в отношении подобных выступлений.

"Уже несколько дней шпана во многих немецких городах распространяет неприкрытый антисемитизм", - указал он. Участникам пропалестинских акций нельзя позволять пропагандировать антисемитские лозунги под прикрытием свободы собраний, подчеркнул глава Центрального совета немецких евреев. Шустер также призвал мусульманские объединения и имамов принять меры для урегулирования возникшей ситуации и смягчения тона в отношении политики Израиля.

Опасность злоупотребления свободой собраний

Глава еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch) предупредила об опасности злоупотребления гарантированной конституцией свободы собраний с преступными целями. "Я глубоко потрясена, насколько бесстыдно и открыто выставляется на обозрение антисемитизм на демонстрациях последних дней", - отметила она.

В свою очередь министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) пообещал, что совершение антисемитских преступлений будет жестко наказываться. "Мы не потерпим, чтобы на немецкой земле горели израильские флаги и совершались нападения на еврейские учреждения", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag и подчеркнул, что нельзя позволять, чтобы евреи в Германии вновь жили в страхе.

Новая волна пропалестинских демонстраций

Накануне во многих городах ФРГ прошла новая волна демонстраций солидарности с палестинцами, в которых приняли участие тысячи людей. В ряде случаев протесты сопровождались беспорядками. В Берлине демонстранты забрасывали полицейских камнями и бутылками. В Мангейме демонстранты сожгли израильский флаг. Зачинщика задержали по обвинению в пропаганде ненависти. Полицейским удалось предотвратить сожжение еще одного израильского флага.

В Штутгарте в ходе пропалестинской демонстрации произошли стычки между палестинцами, турками и курдами. После того, как полиция разогнала акцию, группы людей стали устраивать спонтанные шествия протеста. Сотни человек в тот же день участвовали в антиизраильских акциях в Лейпциге, Гамбурге, Ганновере.

Обострение ближневосточного конфликта

Ближневосточный конфликтрезко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. ХАМАС объявил себя защитником Иерусалима и подверг Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

На фоне событий в Германии и других странах участились антиизраильские и выступления и антисемитские атаки. В частности, были совершены нападения на синагоги в Бонне и Мюнстере.

Смотрите также:

  • Клубы дыма после ракетного обстрела жилых домов палестинцев в секторе Газа израильской военной авиацией, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Кровавый рассвет

    Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

  • Руины зданий в городе Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Разрушения в секторе Газа

    По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

  • Женщины, дети и мужчины спасаются бегством. Город Газа в секторе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Спасение бегством

    Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

  • Ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Ракетный обстрел Тель-Авива

    Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

  • Израильтяне в бомбоубежище в Тель-Авиве во время авианалета со стороны сектора Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Тревожное ожидание

    И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Импровизированное убежище

    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Постоянная опасность

    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Булыжники и слезоточивый газ

    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Подавление протестов палестинцев

    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Когда прекратится насилие?

    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

  • Palästina Gazastreifen | Israelischer Luftschlag auf Beit Lahia

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Наземная операция ЦАХАЛА

    Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотреть видео 02:29

Атаки на синагоги в Германии: в ФРГ обеспокоены антисемитскими акциями на фоне конфликта в Израиле

Аудио- и видеофайлы по теме

Политики из Германии и США о ситуации в Израиле  

Израиль: противостояние обостряется (14.05.2021)  

Также по теме

Deutschland Gaza Konflikt l Pro Palästinenische Demonstration in Berlin

Мусульмане ФРГ осудили атаки на евреев на фоне акций протеста против Израиля 15.05.2021

Мусульманские и интеграционные учреждения Германии осудили тех, кто атакует синагоги и евреев. Между тем в крупных городах ФРГ прошли новые многотысячные акции против Израиля.

Gazastreifen Raketenbeschuß auf Israel

Глава МИД ФРГ Хайко Мас возложил на ХАМАС вину за эскалацию кризиса 13.05.2021

Именно ХАМАС спровоцировал обострение ситуации на Ближнем Востоке, выпустив более тысячи ракет по Израилю, сказал Хайко Мас. Он подчеркнул, что Германия не потерпит нападений на синагоги в ФРГ на фоне происходящего.

Deutschland I Hohe Weide Synagoge in Hamburg

Нападение в Гамбурге: Генпрокуратура не исключает антисемитские мотивы 05.10.2020

В связи с нападением на студента у синагоги в Гамбурге Центральный совет евреев в Германии призвал усилить борьбу с антисемитизмом. Глава Минюста ФРГ заявила о "позоре для страны".

Реклама

Самые читаемые

Светлана Тихановская: год в роли народного лидера белорусов (фотогалерея)  

ХАМАС совершил массированный ракетный обстрел Тель-Авива  

Коронавирус: эксперты из ФРГ считают необходимой повторную вакцинацию  