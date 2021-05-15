Центральный совет евреев в Германии резко осудил антисемитские выступления

Многочисленные антиизраильские демонстрации, прошедшие в последние дни в ряде немецких городов, напоминают о "самых мрачных временах немецкой истории", заявил Центральный совет евреев в Германии. Глава организации Йозеф Шустер (Josef Schuster) в опубликованном в воскресенье, 16 мая, заявлении призвал правоохранительные органы ФРГ последовательно действовать в отношении подобных выступлений.

"Уже несколько дней шпана во многих немецких городах распространяет неприкрытый антисемитизм", - указал он. Участникам пропалестинских акций нельзя позволять пропагандировать антисемитские лозунги под прикрытием свободы собраний, подчеркнул глава Центрального совета немецких евреев. Шустер также призвал мусульманские объединения и имамов принять меры для урегулирования возникшей ситуации и смягчения тона в отношении политики Израиля.

Опасность злоупотребления свободой собраний

Глава еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch) предупредила об опасности злоупотребления гарантированной конституцией свободы собраний с преступными целями. "Я глубоко потрясена, насколько бесстыдно и открыто выставляется на обозрение антисемитизм на демонстрациях последних дней", - отметила она.

В свою очередь министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) пообещал, что совершение антисемитских преступлений будет жестко наказываться. "Мы не потерпим, чтобы на немецкой земле горели израильские флаги и совершались нападения на еврейские учреждения", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag и подчеркнул, что нельзя позволять, чтобы евреи в Германии вновь жили в страхе.

Новая волна пропалестинских демонстраций

Накануне во многих городах ФРГ прошла новая волна демонстраций солидарности с палестинцами, в которых приняли участие тысячи людей. В ряде случаев протесты сопровождались беспорядками. В Берлине демонстранты забрасывали полицейских камнями и бутылками. В Мангейме демонстранты сожгли израильский флаг. Зачинщика задержали по обвинению в пропаганде ненависти. Полицейским удалось предотвратить сожжение еще одного израильского флага.

В Штутгарте в ходе пропалестинской демонстрации произошли стычки между палестинцами, турками и курдами. После того, как полиция разогнала акцию, группы людей стали устраивать спонтанные шествия протеста. Сотни человек в тот же день участвовали в антиизраильских акциях в Лейпциге, Гамбурге, Ганновере.

Обострение ближневосточного конфликта

Ближневосточный конфликтрезко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. ХАМАС объявил себя защитником Иерусалима и подверг Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

На фоне событий в Германии и других странах участились антиизраильские и выступления и антисемитские атаки. В частности, были совершены нападения на синагоги в Бонне и Мюнстере.

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