Разрушение и страх: как спасается мирное население в Израиле и секторе Газа

Вплоть до понедельника, 10 мая, в городе Газа царило праздничное настроение, предвещавшее скорый конец Рамадана. "Мы убирались в своих домах, покупали обновки для детей к празднику Ураза-байрам (день окончания мусульманского поста. - Ред.). Но внезапно все изменилось", - вспоминает 25-летняя жительница пригорода Газа Мариам Серсави в телефонном разговоре с DW.

Ни сама Мариам, ни другие жители города не могли и представить, как начнут развиваться события. Новая эскалация палестино-израильского конфликта и связанные с ней масштабные разрушения напомнили молодой женщине похожее противостояние 2014 года. "Я в панике. Звук разрывающихся снарядов невыносим. Бомбардировка идет непрерывно. Я на пределе", - говорит она сквозь слезы.

Воспоминания о прошлом и новые страхи

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ночь на четверг, 13 мая, в операции в секторе Газа были задействованы 160 военных самолетов. Она стала ответом на ракетные обстрелы израильской территории палестинскими радикалами.

После удара израильских ВС в городе Газа

В памяти жителей сектора Газа еще свежи воспоминания о трех предыдущих войнах и ряде более коротких периодов эскалации конфликта. Сегодня им приходится поневоле вспоминать правила поведения в таких условиях: прятаться в своих домах и покидать их лишь ненадолго, чтобы купить еду. В городе Газа нет бомбоубежищ и системы оповещения о ракетных ударах. На территории Палестинской национальной автономии, которую контролирует исламистская группировка ХАМАС, проживают два миллиона человек.

Абед Шокри - преподаватель Исламского университета в городе Газа. Во время телефонного разговора с корреспондентом DW он ходит из одной комнаты в другую, пытаясь найти безопасное место. По его словам, его дом содрогается от близких ракетных ударов. "Эти удары мощнее и опаснее, чем в 2014 году. Не знаю, что и сказать. Я чувствую себя бессильным, беспомощным. Я не могу ничего предпринять, не могу найти безопасного места. У нас нет комнат безопасности или бомбоубежищ", - рассказывает он. Перед тем как вернуться в сектор Газа в 2007 году, Шокри прожил десять лет в Германии. После того как ХАМАС получил власть в секторе Газа, Израиль и отчасти Египет усилили изоляцию этой территории.

Израильские ракеты вызвали много разрушений в секторе Газа

В понедельник, 10 мая, преподаватель готовился дома к лекции, когда внезапно понял, что происходит. "Просто скажите мне: чего от нас хотят израильтяне?" - спрашивает он.

14 мая Шокри сообщил корреспонденту DW через мессенджер WhatsApp, что израильские военные обратились к жителям соседнего высотного дома с призывом покинуть его. "Если они начнут бомбить его, мы тоже пострадаем. Сейчас я пытаюсь успокоить наших детей", - написал палестинец.

Принудительное выселение палестинцев и протесты

Перед началом военных действий у многих было предчувствие, что события последних недель в Иерусалиме не останутся без последствий, но тем не менее начало бомбардировок для большинства жителей Газы стало неожиданностью, отмечает Шокри.

Мирные жители на улицах города Газа

В начале мая в пригороде Восточного Иерусалима Шейх-Джарре произошла серия ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими силовиками, в результате которых пострадали сотни людей. Около пятидесяти человек, по данным палестинского Красного полумесяца, были тогда госпитализированы.

Ранее израильские власти провели принудительное выселение жителей кварталов, прилегающих к Стене Плача, в Восточном Иерусалиме. 10 мая, по данным израильских правоохранительных органов, из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено до семи ракет. В свою очередь, израильские военные обстреляли город Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа.

Сообщается, что к пятнице, 14 мая, Израиль нанес около 600 авиаударов по сектору Газа. В свою очередь, палестинцы выпустили в сторону юга и центра Израиля более 1600 ракет. "Я уже говорил, что ХАМАС и другим террористическим организациям придется заплатить высокую цену, и мы продолжим добиваться этого с масштабным применением силы, - заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 13 мая. - Последнее слово еще не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы восстановить мир и безопасность Израиля".

Система ПВО "Железный купол" сбивает ракеты, выпущенные по Израилю со стороны сектора Газа

Нетаньяху упомянул и о том, что Израиль сражается сейчас на двух фронтах, имея в виду недавние уличные столкновения между евреями и израильтянами с арабскими корнями. Целый ряд городов страны со смешанным, палестино-израильским населением в последние дни столкнулся с проблемой неожиданных вспышек насилия, уничтожения имущества и нападений на людей, как со стороны крайне правых израильтян, так и со стороны арабо-израильских группировок и отдельных лиц.

Ашкелон - прибрежный город под ракетным обстрелом

В городе Ашкелоне, расположенном на юге Израиля, к северу от сектора Газа, снова воют сирены - и люди, гулявшие до этого по торговому центру, бросаются к подземным парковкам. Там до их слуха доносятся звуки отдаленных взрывов. Это значит, что израильская система ПВО "Железный купол" перехватила вражеские ракеты. Днем ранее одна из ракет, выпущенных по Израилю со стороны сектора Газа, попала в мостовую прямо перед магазинами в Ашкелоне. От взрыва пострадали машины и близлежащие дома. "Это огромный стресс. - говорит местная жительница Шула Элимелеч. - Но мы следуем указаниям и доверяем системе ПВО. С Божьей помощью, все будет хорошо".

Жители города Ашкелон во время воздушной тревоги

В последние дни Ашкелон часто становился мишенью для палестинских ракет. Пекарь Шмая Сасспорта готовит халу - традиционный хлеб для шабата. "Все это продолжается уже многие годы, и я не думаю, что это скоро закончится", - говорит он. Израильтянин привык жить с постоянной угрозой ракетного обстрела.

Другая жительница города, тренер по йоге Анат Партуш общается с DW по видеосвязи, находясь в так называемой "безопасной комнате" в своем доме. Она только начала привыкать к тому, что благодаря ослаблению карантина она снова может покидать свое жилище и ходить на работу. Но Партуш знает, что после того, как тишину нарушает вой сирены, у нее есть всего несколько секунд на то, чтобы найти безопасное место. В противном случае ракетный удар может стоить ей жизни.

"Я не боюсь, просто я разочарована. У нас есть бомбоубежище, к тому же, "Железный купол" дает психологическое чувство защищенности, - рассказывает женщина. - Слышать звуки взрывающихся ракет неприятно, но я знаю, что скоро это закончится".

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