Щит Израиля: как работает система ПВО "Железный купол"
Систему противовоздушной обороны "Железный купол" Израиль взял на вооружение 10 лет назад. Но использовать ее так часто, как в последнее время, ему не приходилось еще никогда. Как она устроена?
Система ПВО "Железный купол" в действии
После начала новой эскалации палестино-израильского конфликта социальные сети наводнили сотни тысяч видео, показывающих работу системы ПВО Израиля "Железный купол". Особенно много в Сети записей, сделанных в ночь с 11 на 12 мая во время ракетного удара по Тель-Авиву. Сирены воют, десятки светящихся шаров трассируют по ночному небу, после этого - вспышки и звуки взрывов. Это значит, что опасность для населения на этот раз миновала.
Некоторые пользователи соцсетей называют систему ПВО "Железный купол" гарантией выживания Израиля. DW разбиралась, как именно она работает.
Принцип работы израильской системы ПВО
Система противовоздушной обороны "Железный купол" состоит из радара и контрольного центра. Они распознают приближающиеся ракеты и могут за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель. Высокая скорость работы системы очень важна: ведь в зависимости от удаленности городов Израиля от границы с сектором Газа время, которое требуется ракетам, чтобы достичь цели, составляет от 15 до 90 секунд.
Третьим элементом системы ПВО "Железный купол" являются установки для поражения ракет противника. В каждом блоке системы - от трех до четырех таких установок, способных выпустить до 20 ракет. Ракета, призванная сбить вражескую, запускается только тогда, когда система просчитывает, что последняя направлена на жилой район. Ракета-перехватчик не попадает непосредственно в атакующую ракету, но взрывается рядом с ней и таким образом ее уничтожает. Особую опасность представляют при этом падающие с неба обломки обеих ракет.
Установки с ракетами-перехватчиками можно перевозить по всей стране. На сегодня в Израиле задействованы десять таких мобильных блоков. По данным производителя - израильского государственного оборонного предприятия Rafael Defence Systems - каждая из этих установок способна перехватывать ракеты с дальностью до 70 км и может обеспечить защиту города средней величины. Чтобы обеспечить защиту всей территории Израиля, по оценке экспертов, необходимы 13 таких установок.
Кроме системы ПВО "Железный купол", предназначенной для перехвата ракет средней дальности, для обороны Израиля используются и другие системы ПВО.
Насколько эффективно работает "Железный купол"?
Производитель указывает, что эффективность работы системы ПВО "Железный купол" достигает 90 процентов.
Как рассказал глава Организации противоракетной обороны Израиля (Israeli Missile Defence Organisation, IMDO) Моше Патель в интервью информагентству AFP, за прошедшие десять лет, к январю 2021 года, "Железный купол" сумел осуществить перехват примерно 2400 ракет. Со своей стороны, оборонное предприятие Rafael Defence Systems называет цифру в 2500 ракет.
Обострение палестино-израильского конфликта
"Каждая перехваченная ракета могла попасть в населенную местность и стать причиной тяжелых разрушений и многочисленных жертв", - подчеркивается на сайте Минобороны Израиля.
Установки системы ПВО "Железный купол" в пригороде Ашкелона
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с начала нынешней эскалации палестино-израильского конфликта 10 мая из сектора Газа было выпущено более тысячи ракет в сторону Израиля. При этом 200 из них взорвались без посторонней помощи еще над территорией сектора Газа.
По оценкам СМИ, каждый запуск перехватывающей ракеты обходится Израилю в 66 000 евро. Именно поэтому военные страны сбивают только те ракеты, целью которых являются населенные районы. Разработку израильского "Железного купола" частично финансировали США. Сегодня Вашингтон закупил две установки такого же типа для собственных оборонных нужд.
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