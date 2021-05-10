Комментарий: Бесперспективная ситуация Израиля

Новые вспышки насилия в Иерусалиме показывают, что попытки игнорировать ближневосточный конфликт не приведут к исчезновению этого конфликта. В последнее время Израиль в основном уделял внимание сближению с арабскими государствами и существенно продвинулся на этом пути, в том числе благодаря поддержке, которую Нетаньяху получал со стороны администрации Трампа. Однако даже тот факт, что новые друзья Израиля в Персидском заливе ставят интересы палестинцев ниже собственных стратегических интересов, ничего не меняет в плане общей бесперспективной ситуации.
В Израиле, который все еще пытается сформировать новое правительство, мало кто верит в возможность решения конфликта путем создания независимого палестинского государства на западном берегу реки Иордан. Со своей стороны, палестинцы по-прежнему остаются политически расколоты и имеют руководство, которое лишено возможности действовать.
Николас Буссе
Что в нынешней ситуации изменилось, так это международная обстановка. При Байдене Америка уже не выступает безоговорочно на стороне Израиля, благодаря чему "ближневосточный квартет" (группа международных посредников в урегулировании ближневосточного конфликта, состоящая из США, России, ЕС и ООН. - Ред.) снова демонстрирует единство.
Кроме прочего, представители "ближневосточного квартета" выступили против намерения Израиля принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима, которое стало поводом для очередного накала страстей. Арабские государства, поддерживающие отношения с израильским правительством, также осудили эти планы. Такие обстоятельства с точки зрения дипломатии отличаются от ситуации несколько лет назад. Чтобы прекратить насилие, однако, обе стороны должны быть готовы, в первую очередь, проявить сдержанность.
Автор: Николас Буссе, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Автор: Дагмар Брайтенбах, Илья Коваль