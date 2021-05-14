Что говорят в Берлине о конфликте в секторе Газа и роли России

Эскалация вооруженного конфликта между палестинцами и Израилем вызывает растущее беспокойство правительства ФРГ. Дело в том, что среди беженцев, которых принимала и продолжает принимать Германия, много выходцев из арабских стран, в частности, из Сирии, многие из которых враждебно настроены по отношению к евреям. Немало в Германии и отечественных антисемитов - из числа правых и левых радикалов, а также вполне добропорядочных бюргеров.

В последние дни - на фоне боевых действий в Израиле - в ФРГ участились случаи нападений на еврейские учреждения и осквернения израильской символики: перед синагогами в Бонне и Мюнстере были публично сожжены государственные флаги Израиля, что запрещено немецкими законами.

Канцлер осуждает "ракетный террор"

На правительственной пресс-конференции в пятницу, 14 мая, на которой обычно вначале объявляются планы канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) на следующую неделю, ее официальный представитель Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) посчитал своим долгом изменить привычный порядок.

Штеффен Зайберт

"Федеральный канцлер самым решительным образом осуждает продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля, это террористические нападения, преследующие единственную цель - произвольно и без разбора убивать людей, - заявил Зайберт. - Ничто не может служить оправданием такого террора". Немецкое правительство требует немедленно прекратить обстрел ракетами территории Израиля, который, считает официальный Берлин, "имеет полное право защищать себя от таких нападений".

О таком праве говорит и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), обстрел Израиля он называет "ракетным террором". "В такой ситуации Израиль должен иметь возможность защищаться", - цитирует министра газета Saarbrücker Zeitung.

Нападения на синагоги - антисемитизм, а не критика Израиля

Комментируя демонстрации в немецких городах, участники которых выступают с критикой жестких ответных мер Израиля, Зайберт отметил, что "в условиях нашей демократии делать это мирным образом является само собой разумеющейся возможностью". Но тот, кто пользуется такими протестами, чтобы выразить свою ненависть к евреям, злоупотребляет правом на проведение митингов и демонстраций. "Антисемитских манифестаций наша демократия не потерпит", - пообещал представитель канцлера.

Рядом с синагогой в Бонне дежурит полицейский патруль

Тот, кто протестует перед синагогой и совершает на нее нападение, как это произошло на этой неделе в Бонне, или оскверняет еврейские символы, тот ясно показывает, отметил Зайберт, что "для него речь идет не о критике государства или политики его правительства, а об агрессии и ненависти в отношении одной из религий и ее исповедующих".

В интервью газете Die Welt глава общины боннской синагоги Маргарет Трауб (Margaret Traub) заявила, что антисемитские выходки совершают "то и дело молодые мужчины - мусульмане", но антисемитизм, по ее наблюдению, распространен также среди "правых", "левых" и в центре немецкого общества. "Люди незнакомы с евреями, но все равно их ненавидят", - сетует она. Посол Израиля в ФРГ Джереми Иссахаров, выступая 14 мая в эфире телеканала ARD, "настойчиво" попросил немецкие власти "сделать все, чтобы обеспечить безопасность наших общин в Германии".

МИД ФРГ о роли российской дипломатии

Председатель фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) считает, что европейские страны и, в частности, Германия должны взять на себя ведущую роль для посредничества в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

МИД ФРГ

С этой целью, рассказал на правительственной пресс-конференции Кристофер Бургер (Christofer Burger) из МИД ФРГ, Хайко Мас в последние дни уже провел целый ряд переговоров, например, с коллегам из Израиля, Иордании и Египта, а также с палестинским премьер-министром. Кроме того, добавил он, немецкое правительство "находится в постоянном контакте с членами так называемого "ближневосточного квартета", который как раз сегодня будет заседать при участии специального уполномоченного ЕС".

В "квартет", имеющий на свою деятельность мандат Совбеза ООН, входят ЕС, ООН, США и Россия. Еще с советских времен считается, что у Москвы есть очень хорошие специалисты по Ближнему Востоку и особо сильное влияние в странах арабского мира. Как на этом фоне оценивают в Берлине усилия российской дипломатии по урегулированию вооруженного конфликта между палестинцами и Израилем?

Отвечая на этот вопрос корреспондента DW, Кристофер Бургер сказал, что в этой ситуации ожидает "вклада от всех, способных оказать позитивное влияние", Россия же является участницей "ближневосточного квартета" именно на основании того, о чем вы говорите".

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