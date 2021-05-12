Россия считает себя посредником в конфликте на Ближнем Востоке

Россия видит себя среди посредников в урегулировании обострившегося палестино-израильского конфликта. Ряд стран, включая РФ, прилагают усилия и используют свои контакты, чтобы побудить участников конфликта к сдержанности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 13 мая, не приведя каких-либо подробностей. По его словам, стороны должны признать, что альтернативы дипломатическому решению не существует.
Тем временем президент РФ Владимир Путин обсудил конфликт на Ближнем Востоке в ходе видеоконференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Кремль и ООН отнесли к приоритетным задачам прекращение насильственных действий с обеих сторон, а также обеспечение безопасности мирных жителей. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для решения ближневосточного конфликта необходимо созвать квартет международных посредников в лице России, Евросоюза, США и ООН.
Авиаудары Израиля в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа
Палестино-израильский конфликт резко обострился после того, как власти Израиля проявили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались беспорядки, при которых сотни палестинцев были ранены.
Палестинцы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 1600 ракет, отметила израильская сторона. Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами по сотням целей в секторе. В регион направлен спецпосланник США для посредничества по деэскалации.
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Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель