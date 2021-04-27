 Комментарий: Путин - последний солдат холодной войны | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 03.05.2021

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Пресса

Комментарий: Путин - последний солдат холодной войны

Президент РФ Владимир Путин снова хочет решать все проблемы военным путем, что и демонстрирует. Ситуация в Восточной Европе от этого не становится стабильнее, пишет обозреватель FAZ Николас Буссе.

Владимир Путин

Владимир Путин

Самая сильная сторона России одновременно является ее и самой слабой. По сути, у президента Путина есть только армия, чтобы достигать своих внешнеполитических целей. Страна не может предложить такой крупный внутренний рынок, как в ЕС, который был бы привлекателен для других. Россия может лишь продавать нефть и газ, но это предлагают многие на мировом рынке. Культурной притягательностью, как в случае США, авторитарная система Путина также не обладает. Все, что он может предложить, - произвол со стороны государства, коррупция и бедность населения. Для большинства людей это не та модель жизни, к которой они стремятся.

Цель России - вернуть свое вапрмлияние 

Что есть у России, так это вторые по мощи в мире ядерные силы, а также самое большое количество танков в Европе и самый большой флот - все это наследие Советского Союза. Путин считает вооруженные силы одним из инструментов власти, в который он охотно инвестирует доходы, полученные в энергетической сфере. Олицетворением традиции, на которую он в этом опирается, является памятник Александру III, который президент пару лет назад открыл в Ялте. На постаменте можно прочесть знаменитое высказывание этого российского императора о том, что у России есть только два союзника - армия и флот. Александр III был знаменит тем, что избегал войн. Путин, напротив, стремится к ним.

Николас Буссе

Николас Буссе

Это связано с другой движущей силой его власти. На Западе часто приводят аргумент о том, что российский президент мыслит исключительно в тактическом ключе. Это действует до тех пор, пока он способен извлечь из сложившихся обстоятельств геополитические выгоды.

Но существует определенный образец, которому он следует в своих внешнеполитических действиях: Путину важно вновь обрести влияние на постсоветском пространстве и в тех регионах мира, где Россия уже была однажды влиятельным игроком. Грузия, Украина, Сирия, Ливия - лишь некоторые пункты стратегического возвращения Россией ее влияния.

Зачем Путин стянул войска к границе с Украиной

Путин ошибается, если думает, что мог бы воссоздать советское имперское величие. Но он отчетливо мыслит категориями 20-го столетия, когда мир был двухполярным. Он относится к НАТО серьезнее, чем некоторые из ее стран-членов, считает ее врагом и одержим этой идеей. Путин - последний солдат холодной войны, он видит себя в вечной борьбе с Западом. Поэтому и все попытки Германии "вовлечь в процесс" Россию не принесли никаких плодов.

Незапланированные широкомасштабные военные учения, которые в последние недели проходили вблизи границы с Украиной и заставили НАТО серьезно поволноваться, являются частью этой политики Москвы. На Западе долго ломали голову над тем, что было целью этой демонстрации силы. Было ли это тестом для нового американского президента Джо Байдена? Или попыткой решить проблемы Донбасса согласно представлениям Кремля? Местью за закрытие пророссийских телеканалов в Украине? Или это все же была подготовка к наступлению с целью размещения российских "миротворцев" в Луганске и Донецке или обеспечения надежного водоснабжения Крыма? Любой из этих вариантов вероятен, что показывает насколько размыты политические и военные цели российской внешней политики.

Запад не хочет пугать Россию  

Самая большая проблема Запада в том, что он не хотел бы на этом поле что-либо предпринимать. До аннексии Крыма у НАТО не было даже актуальных планов защиты своего восточного фланга. Со временем это исправили. Иначе бы скоро пришлось спускать флаги над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Но политическая воля к устрашению тем меньше, чем дальше граница с Россией. Велика она лишь в странах Балтии и Польше, что связано, прежде всего, с историческим опытом.

Но в таких странах как Венгрия начинается серая зона, где интерес к тому, чтобы иметь военные гарантии со стороны НАТО,  смешивается с симпатией к антилиберальному политическому стилю Путина. В Германии, глубоко пацифистки нейтральной, многие хотели бы лучше всего вести лишь экономически ориентированную внешнюю политику. В Великобритании и Франции все еще царит ощущение классического баланса сил, что ведет к тому, что в Париже то и дело, исходя из голлистской традиции, выдают авансы Москве.

Что касается США, то при Трампе ситуация была двусмысленной. Он поставил под вопрос солидарность в отношении союзников, но разместил войска на восточном фланге НАТО и продавал Украине оружие. Байден много раз повторял, что при нем Америка вновь наладит отношения с НАТО. Киев же, напротив, получил в последние дни лишь дипломатическую поддержку.

Таким образом Байден остается на позиции, которой придерживался еще будучи вице-президентом при Обаме: защищена НАТО, но не Украина, потому что она не является членом альянса ( и скорее всего не станет им в ближайшем будущем). Путин очень внимательно следил за всем происходящим и четко зафиксировал, что американцы не стали отправлять в Черное море два своих боевых корабля. В его восприятии это проявление слабости, что не делает ситуацию в Восточной Европе более стабильной.  

Автор: Николас Буссе, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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