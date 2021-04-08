Комментарий: Отвод войск России от границы с Украиной - рано трубить отбой

Если все российские войска, которые в течение прошлых недель были стянуты к границе с Украиной, вернутся в места своей постоянной дислокации, это снизит напряженность в регионе. Но для того, чтобы вздохнуть спокойно, еще время не пришло. На этой неделе можно будет воочию убедиться в том, что войска действительно отведены. Фактором неуверенности в ближайшие месяцы будет служить то, что значительная часть вооружений, стянутых ранее к границе России с Украиной, останутся там до следующих крупных маневров "Запад-2021", которые пройдут в сентябре.

Райнхард Фезер

В любом случае вопрос, какую цель преследовал Кремль, демонстрируя свою военную мощь, остается открытым. Очевидно, что запланированное окончание маневров именно в это время, делает неубедительными аргументы Москвы: Россия якобы хочет укрепить свою безопасность во время учений НАТО Defender Europe 2021 в юго-восточной Европе. Эти маневры пройдут в мае, когда российские войска уже давно будут находиться в своих казармах.

Оставить Запад в неопределенности - часть политического расчета Путина. Это звучало в каждом предложении его послания к Федеральном собранию и нации, в той его части, что касалась внешней политики. В своей речи Путин говорил о "красных линиях", которые, по его словам, будут устанавливаться Москвой отдельно в каждом конкретном случае. Запад же, наоборот, должен реагировать на это четко - дать понять, где проходят границы и какими будут последствия, если их переступить.

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

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