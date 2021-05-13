Президент Германии Штайнмайер осудил атаки на синагоги

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) резко осудил ряд эпизодов с нападениями на синагоги в стране. Тот, кто сжигает на улицах германских городов флаги со звездой Давида и выкрикивает антисемитские лозунги, не только злоупотребляет свободой демократии, но совершает преступление, подлежащее судебному преследованию, подчеркнул глава государства в гостевом комментарии для издания Bild, который будет опубликован в пятницу, 14 мая.
Основной закон ФРГ гарантирует право на свободу выражения мнений и демократии, отметил Штайнмайер. Мы не потерпим проявлений ненависти к евреям, от кого бы они не исходили, добавил президент.
Атаки на синагоги и попытки сжечь флаги Израиля
В германских городах Бонн и Мюнстер 11 мая перед синагогами были сожжены флаги Израиля. В Бонне вход в синагогу забросали камнями, повредив дверь. Ранее неизвестные попытались поджечь памятную доску на месте бывшей синагоги в Дюссельдорфе. В Гельзенкирхене вечером 12 мая около 180 демонстрантов попытались пройти по центру города, выкрикивая лозунги с антисемитским содержимым. На акции в Ганновере двое человек попытались сжечь флаги Израиля. В Берлине был похищен израильский флаг, поднятый у штаб-квартиры Христианско-демократического союза (ХДС). В Мангейме неизвестный в ночь на 13 мая разбил окно синагоги.
Обострение палестино-израильского конфликта
Инциденты в Германии произошли на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта. Ситуация обострилась после того, как власти Израиля проявили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались беспорядки, при которых сотни палестинцев были ранены.
Палестинцы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 1600 ракет, отметила израильская сторона. Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами по сотням целей в секторе. В регион направлен спецпосланник США для посредничества по деэскалации.
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Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель