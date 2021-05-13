Глава МИД ФРГ Хайко Мас возложил на ХАМАС вину за эскалацию кризиса

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) возложил ответственность за эскалацию кризиса на Ближнем Востоке на палестинское радикальное движение ХАМАС. "ХАМАС преднамеренно и осознанно спровоцировал нынешнюю эскалацию, без всякого разбора выпустив более тысячи ракет по израильским городам, полностью осознавая, к каким последствиям это приведет", - сказал он в интервью изданиям группы Funke, опубликованном в четверг, 13 мая.
"Тот, кто действует столь безоглядно, несет ответственность за ужасающие гуманитарные последствия, от которых ныне вынуждены страдать сотни тысяч людей по обе стороны", - указал социал-демократический политик, подчеркнув, что "Израиль защищается, потому что вынужден делать это".
Необходимость политического урегулирования
Мас выразил надежду на то, что в расширившийся конфликт не окажутся втянутыми другие государства. "При предыдущих обострениях конфликта мы видели, что в конечном счете наибольшую цену по обе стороны всегда платят гражданские лица, особенно дети, при этом всякий раз становится лишь сложнее найти выход из кризиса", - констатировал глава германского МИДа.
Хайко Мас подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке можно урегулировать только политическим путем. "В последние месяцы мы имели возможность наблюдать серьезные шаги по установлению доверия между Израилем и палестинцами. Мы должны вернуться к этому. Лишь урегулирование на основе договора о сосуществовании двух государств даст надежду окончательно вырваться из непрекращающихся циклов насилия", - указал он.
Германия не потерпит нападений на синагоги
Мас призвал жителей ФРГ не винить в происходящем на Ближнем Востоке проживающих в Германии евреев. "Мы все должны дать ясно понять, что мы не будем мириться с попытками свалить ответственность за события на Ближнем Востоке на жителей Германии иудейского вероисповедания - будь то на улице или в социальных сетях. Для нападений на синагоги в нашей стране должен действовать принцип нулевой терпимости. И как ни печально, что это все же необходимо, - государство должно без всяких условий гарантировать безопасность синагог", - сказал германский министр.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в ночь на 12 мая перед синагогами в Мюнстере и Бонне сжигали израильские флаги. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) подчеркнул, что Германия не потерпит того, "что на германской земле горят израильские флаги и совершаются нападения на еврейские объекты". Он заверил, что Германия будет "бороться против антисемитской ненависти всеми средствами, имеющимися в распоряжении правового государства".
Со своей стороны премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) 12 мая сообщил о незамедлительном принятии дополнительных мер по усилению защиты всех "важных еврейских объектов". "Мы сделаем все для того, чтобы не мириться с антисемитизмом, нападениями на синагоги и другими подобными уголовными деяниями. В нашей земле действует принцип нулевой толерантности по отношению к преступникам и антисемитам", - заверил Лашет.
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Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель