Полиция Германии пресекла акции против Израиля и евреев

Полиция Германии вечером в среду, 12 мая, пресекла сразу несколько акций, направленных против Израиля и евреев. Так, в Гельзенкирхене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) около 180 демонстрантов попытались пройти по центру города в сторону синагоги. Центральный совет евреев опубликовал в Twitter видео с мероприятия, на котором слышны выкрики с антисемитским содержимым. Полиция подтвердила подлинность этой видеозаписи. Городские стражи порядка применили дубинки, ранений не получил никто.
В тот же вечер в центре Ганновера полицейские остановили антиизраильскую демонстрацию за несоблюдение мер предосторожности, вызванных пандемией COVID-19. В акции участвовали около 550 человек, многие были без масок. Двое участников попытались сжечь флаги Израиля, но стражи порядка не допустили этого. Против двух подозреваемых возбуждено уголовное дело о нанесении ущерба национальным символам иностранных государств.
В Берлине украден израильский флаг у штаб-квартиры ХДС
В Берлине двое неизвестных похитили флаг Израиля, поднятый у штаб-квартиры Христианско-демократического союза (ХДС). Их действия попали на камеру видеонаблюдения, отметили в полиции. Флаг был поднят "в знак солидарности с жертвами террористических ракетных атак" и должен быть провисеть до 14 мая - годовщины основания государства Израиль, объяснил генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак (Paul Ziemiak). Кроме того, в берлинском районе Панков неизвестные подожгли мусорный контейнер у ратуши, чтобы сжечь висящий на здании израильский флаг, но к месту происшествия своевременно прибыли пожарные.
В Мангейме (земля Баден-Вюртемберг) неизвестный в ночь на 13 мая разбил окно синагоги. Полиция ведет расследование и усилила присутствие около еврейских учреждений. Бургомистр Мангейма и председатель местной еврейской общины осудили атаку.
Обострение палестино-израильского конфликта
Инциденты в Германии произошли на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта. Ситуация обострилась после того, как власти Израиля проявили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались беспорядки, при которых сотни палестинцев были ранены.
Палестинцы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 1600 ракет, отметила израильская сторона. Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами по сотням целей в секторе. В регион направлен спецпосланник США для посредничества по деэскалации.
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Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель