Как живут евреи в Германии?

"Сплоченность в разнообразии - повседневная жизнь евреев в Германии" - фотоконкурс с таким названием провели в Берлине, чтобы показать, что еврейские традиции являются неотъемлемой частью жизни немецкого общества.

Победитель конкурса - 75-летний берлинец Детлеф Зайдель (Detlef Seydel). Своему снимку он дал название "Полицейский для Кафки". На фото - один из охранников, приставленных к еврейскому книжному магазину на столичной улице Йоахимсталер штрассе.

Детлеф Зайдель (Detlef Seydel), "Полицейский для Кафки"

Жюри отметило эту работу за ее политическую злободневность: в Германии в наши дни охраняются синагоги, еврейские культурные центры и даже книжные магазины вроде того, что на снимке, сделанном Детлефом Зайделем.

Второе место заняла Евгения Лисовски (Evgenia Lisowski) с ее фотографией "По дороге в школу". Евгения родилась в Могилеве в 1985 году и в 2005 году вместе с родителями переехала в Германию, получила здесь высшее образование. Сейчас воспитывает троих детей.

Евгения Лисовски (Evgenia Lisowski), "По дороге в школу"

Евгении было важно в своей работе показать, что сегодня в Германии возможно жить обычной жизнью, как все, не изменяя при этом своей религии и традициям. Сыновья Евгении ходят в немецкую школу и без проблем носят при этом кипу, не прячась ни от кого. Мальчишки сфотографированы на остановке в ожидании трамвая.

Третье место досталось фотоработе "Evgeniya And Other Kosher Berliners", присланной на конкурс двумя девушками. Соня Алкайна Гайярдо (Sonia Alcaina Gallardo) и Евгения Карташова (Evgeniya Kartashova) живут в немецкой столице. Евгения родилась и выросла в Москве, а потом приехала в Германию учиться и сейчас пишет здесь диссертацию. Соня живет в Берлине уже десять лет, а родилась в Испании. По словам девушек, им было важно показать, что быть евреем - это не только религия, но и культурные традиции, исторический контекст, самосознание.

Соня Алкайна Гайярдо (Sonia Alcaina Gallardo) и Евгения Карташова (Evgeniya Kartashova, "Evgeniya And Other Kosher Berliners"

Пончики суфгания едят на Хануку, и они очень похожи внешне на традиционные Берлинские пончики - Berliner. Современному еврею, живущему в Германии, не нужно выбирать между своей традицией и местными обычаями, они давно проникли друг в друга и иногда не различимы, считают девушки. Жюри отметило этот снимок за ироничный подход к теме и удачный синтез еврейских традиций и типично берлинского образа жизни.

О фотоконкурсе

С инициативой проведения этого фотоконкурса выступили уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters), уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein), глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) и глава Немецкого совета по вопросам культуры Олаф Циммерман (Olaf Zimmermann). В жюри, кроме самих инициаторов, вошли также известные деятели культуры Германии.

Цель конкурса - показать жизнеспособность и разнообразие еврейских традиций в Германии. Инициаторы таким образом решили отреагировать на антисемитское нападение на синагогу в Галле 9 октября 2019 года. Всем людям, живущим в Германии, было предложено прислать на конкурс снимки, иллюстрирующие повседневную жизнь евреев в стране. Стартовал он в октябре прошлого года, и вот сейчас были подведены итоги.

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