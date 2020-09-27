 Страны ЕС обеспокоены ростом антисемитизма во время пандемии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.12.2020

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Мир

Страны ЕС обеспокоены ростом антисемитизма во время пандемии

Страны-члены ЕС единогласно приняли декларацию, подтверждающую их приверженность борьбе против любых проявлений антисемитизма.

Участники Дня памяти о Холокосте в Берлине в 2018 году

Участники Дня памяти о Холокосте в Берлине в 2018 году

Cтраны-члены Евросоюза озабочены ростом антисемитских настроений во время пандемии коронавируса. Это следует из декларации, принятой в среду, 2 декабря, всеми 27 государствами-членами ЕС с целью подтвердить неприятие ими любых проявлений ненависти по отношению к евреям.

"Участившиеся угрозы для евреев в Европе, включая возрождение теорий заговора, открытое выражение приверженности антисемитизму, особенно в связи с пандемией COVID-19, а также участившиеся случаи преступлений, совершаемых на почве антисемитизма, дают повод для беспокойства", - говорится в этом документе. Антисемитизм назван в декларации "атакой на европейские ценности".

Об усилении антисемитизма в Европе говорят и результаты исследований, проведенных Европейским агентством по защите основных прав (Fundamental Rights Agency, FRA) и другими организациями.

Борьба с антисемитизмом в Европе

Заявление о приверженности борьбе с антисемитизмом ("Декларация Евросовета о борьбе с антисемитизмом и выработке единой стратегии в области безопасности с целью лучшей защиты еврейских сообществ и институтов в Европе") было принято странами-членами Евросоюза в декабре 2018 года. 2 декабря 2020 года заседающие в Совете Евросоюза представители 27 стран-членов ЕС подтвердили свою приверженность принципам данного документа и договорились о новых шагах в области борьбы с антисемитизмом.

Кроме прочего, страны, принявшие документ, потребовали ужесточить преследование за поступки, продиктованные ненавистью по отношению к евреям. "Обеспечение безопасности еврейских общин и институтов должно иметь приоритет в ЕС", - говорится в декларации.

В случае распространения сеющих ненависть материалов в интернете, правовые органы должны иметь возможность применить рамочное соглашение ЕС от 2008 года по борьбе с расизмом и ксенофобией путем уголовного преследования, указано в документе.

Всемирный еврейский конгресс о декларации ЕС по борьбе с антисемитизмом

Всемирный еврейский конгресс (WJC) приветствовал принятие декларации странами ЕС, отметив, что этот важный шаг был сделан во время председательства Германии в Евросовете. По словам главы WJC Рональда Лаудера (Ronald Lauder), "в Европе существует серьезная и ужасающая проблема антисемитизма". "Евросоюзу, входящим в него странам и муниципалитетам (стран-членов ЕС. - Ред.) давно пора посвятить этой проблеме "настоящие ресурсы", - добавил он.

Как указано на сайте Еврокомиссии, недавно она выделила 12 млн евро на меры по защите еврейских учреждений, в особенности, религиозных.

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    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

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    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

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    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

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  • Евгений Никтин

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    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

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    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


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Страшные преступления нацистов: в бундестаге отметили опасность антисемитизма. DW Новости

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