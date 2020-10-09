 Напавший на синагогу в Галле приговорен к пожизненному сроку | Новости из Германии о Германии | DW | 21.12.2020

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Германия

Напавший на синагогу в Галле приговорен к пожизненному сроку

Штефан Баллит виновен в убийстве двоих человек и покушении на убийство еще 51, решил Высший земельный суд Саксонии-Анхальт. Судья назвала атаку на синагогу в Галле "трусливым нападением".

Молоток судьи и микрофон на столе

Высший земельный суд Саксонии-Анхальт в понедельник, 21 декабря, приговорил к пожизненному лишению свободы 28-летнего Штефана Баллита (Stephan Balliet) по делу о нападении на синагогу в городе Галле. Злоумышленник признан виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство еще 51. Именно такой меры наказания требовала для него ранее Федеральная прокуратура Германии.

Председательствующий судья подчеркнула особую тяжесть преступления, охарактеризовав его как "трусливое нападение". Досрочное освобождение Баллита через 15 лет фактически исключено.

Антисемитские и расистские мотивы

Молодой человек 9 октября 2019 года попытался проникнуть в синагогу в Галле, где в тот момент по случаю праздника Йом-Кипур находился 51 человек. Он неоднократно стрелял в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью. Затем злоумышленник застрелил двух человек поблизости от синагоги.

Вскоре стрелок был задержан, в его автомобиле нашли самодельное оружие и взрывчатку. Баллит объяснил свои действия антисемитскими и расистскими теориями заговора.

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  • Кассель

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  • Боркум

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  • Дюссельдорф

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  • Один из вертолетов федеральной полиции

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  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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