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Галле
Галле - город в Германии, на юге федеральной земли Саксония-Анхальт
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Контекст
10 причин любить Саксонию-Анхальт
10 причин любить Саксонию-Анхальт
Главные достопримечательности немецкой земли Саксония-Анхальт. | 11 фотографий
Туризм
02.09.2022
2 сентября 2022 г.
Французы сняли комедию о гомофобии в России
Французы сняли комедию о гомофобии в России
В новой комедии о команде "Креветки в пайетках" спортсмены-геи окунаются в реалии Москвы. Съемки проходили в Украине.
Общество
23.05.2022
23 мая 2022 г.
Базовый аэропорт "Авиалиний Антонова" будет в Германии
Базовый аэропорт "Авиалиний Антонова" будет в Германии
Украинская грузовая авиакомпании временно переводит в аэропорт Лейпциг/Галле пять Ан-124, оборудование и персонал.
Экономика и бизнес
19.05.2022
19 мая 2022 г.
Как охотились за Небесным диском Небры
Как охотились за Небесным диском Небры
Охотники за древностями пытались сбыть этот уникальный артефакт на черном рынке, но их накрыли с поличным.
История
23.02.2022
23 февраля 2022 г.
В Германии снова варят соль
В Германии снова варят соль
Немецкие солевары вновь взялись за свое дело после долгого перерыва, вызванного пандемией.
Туризм
28.06.2021
28 июня 2021 г.
Чем занимаются в Германии полицейские раввины
Чем занимаются в Германии полицейские раввины
Почему немецкой полиции необходима помощь раввинов?
Культура
11.03.2021
11 марта 2021 г.
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