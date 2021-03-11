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Галле

Галле - город в Германии, на юге федеральной земли Саксония-Анхальт

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Контекст

Вёрлицкий парк

10 причин любить Саксонию-Анхальт

10 причин любить Саксонию-Анхальт

Главные достопримечательности немецкой земли Саксония-Анхальт. | 11 фотографий
Туризм2 сентября 2022 г.
Команда ватерполистов "Креветки в пайетках" вдохновила на кинокомедию

Французы сняли комедию о гомофобии в России

Французы сняли комедию о гомофобии в России

В новой комедии о команде "Креветки в пайетках" спортсмены-геи окунаются в реалии Москвы. Съемки проходили в Украине.
Общество23 мая 2022 г.
Украинский Ан-124 привез в аэропорт Лейпциг/Галле вертолет бундесвера из Афганистана

Базовый аэропорт "Авиалиний Антонова" будет в Германии

Базовый аэропорт "Авиалиний Антонова" будет в Германии

Украинская грузовая авиакомпании временно переводит в аэропорт Лейпциг/Галле пять Ан-124, оборудование и персонал.
Экономика и бизнес19 мая 2022 г.
Небесный диск из Небры

Как охотились за Небесным диском Небры

Как охотились за Небесным диском Небры

Охотники за древностями пытались сбыть этот уникальный артефакт на черном рынке, но их накрыли с поличным.
История23 февраля 2022 г.
Солевары за работой

В Германии снова варят соль

В Германии снова варят соль

Немецкие солевары вновь взялись за свое дело после долгого перерыва, вызванного пандемией.
Туризм28 июня 2021 г.
Менора у Бранденбургских ворот в Берлине в праздник Хануки

Чем занимаются в Германии полицейские раввины

Чем занимаются в Германии полицейские раввины

Почему немецкой полиции необходима помощь раввинов?
Культура11 марта 2021 г.
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