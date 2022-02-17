Охота за Небесным диском Небры, или История, достойная детектива

Небесный диск из Небры, - так называют этот бронзовый диск диаметром 30 см, покрытый патиной цвета аквамарина и инкрустированный золотыми вставками с символическими изображениями Солнца, Луны и 32 звезд, включая скопление Плеяды. Он считается древнейшей в мире картой звездного неба и археологической сенсацией XXI века. 20 лет прошло с тех пор, как в феврале 2002 года бесценный и окутанный тайной артефакт, датируемый примерно XVII веком до нашей эры, был передан немецким ученым и стал предметом их исследований. Но прежде чем это произошло, ему пришлось пережить настоящую криминальную одиссею, полную опасностей и приключений.

Уникальная находка черных копателей

Это случилось в 1999 году в окрестностях восточногерманского городка Небра, входящего в состав района Бургенланд в федеральной земле Саксония-Анхальт. Так называемые черные копатели, занимавшиеся нелегальным поиском предметов старины, скрупулезно обследовали вершину возвышающейся там лесистой горы Миттельберг. И вдруг им улыбнулась редкая удача: с помощью металлоискателя они наткнулись на целый клад. Охотники за древностями не верили своим глазам, глядя на оказавшиеся в их руках бронзовые мечи, топорики, долото, фрагменты спиралевидных браслетов и загадочный диск.

В поисках сокровищ - с металлоискателем

Однако сбыть все это богатство оказалось непросто. По немецким законам, археологические находки являются собственностью государства. И продать такого рода предметы можно было только нелегально. Поэтому кладоискатели стали осторожно предлагать их на черном рынке. Вскоре они сбыли весь клад торговцу в Кельне, выручив за него… 31 тысяч марок. В течение последующих двух лет клад переходил из рук в руки. В конце концов двое перекупщиков привлекли внимание швейцарской полиции. Чтобы поймать сбытчиков древностей с поличным, была подготовлена специальная операция.

Рискованная операция

23 февраля 2002 года в кафетерии отеля Hilton в швейцарском Базеле была разыграна церемония купли-продажи, достойная сцены из детективного фильма. В роли "покупателя" выступил ученый-археолог из Саксонии-Анхальт Харальд Меллер (Harald Meller), а прикрывали его переодетые в штатское сотрудники швейцарской полиции.Прежде чем оказаться в кафетерии, археологу пришлось обойти с нелегальными дилерами чуть ли не полгорода - таким образом они "заметали следы".

Немецкий ученый-археолог Харальд Меллер

Операция была достаточно рискованная. "Ведь я не знал, вооружены ли люди, с которыми я собирался встретиться, какую опасность представляла вся эта акция. Полиция предупредила меня, чтобы я был крайне осторожен", - рассказывал потом Меллер.

Перекупщики хотели сбыть "товар" за 700 тысяч марок. Когда договоренность была достигнута, один из них неожиданно вытащил из-под своего джемпера завернутый в полотенце предмет. Меллер не поверил своим глазам: то был Небесный диск из Небры. Ученый достал солидный желтый чемоданчик, в котором содержались различные химические ингредиенты, и стал проверять артефакт на подлинность, что сильно впечатлило дельцов.

История со счастливым концом

Пришло время расплачиваться. Но Меллер не спешил - ждал, когда же, наконец, появится полиция, чтобы взять преступников с поличным. Однако никаких признаков ее присутствия не было. Археолог уже начал нервничать - решил, что полицейские упустили его след, когда он вынужден был курсировать с перекупщиками по городу. Извинившись, он отлучился в туалет. Попытался позвонить оттуда по сотовому телефону, однако прием был очень плохой. Наконец, удалось послать смс.

Но, как оказалось, Меллер волновался зря: сотрудников полиции на территории отеля было чуть ли не больше, чем гостей. Просто они так хорошо замаскировались, что от обычных людей их было не отличить, и ждали подходящего момента, чтобы взять дельцов. В результате охотники за древностями были задержаны и приговорены к нескольким месяцам тюремного заключения, а конфискованный Небесный диск из Небры был доставлен туда, где ему надлежало быть - в Государственный музей предыстории в Галле.

Часть наследия ЮНЕСКО

С того дня Небесный диск из Небры является собственностью федеральной земли Саксония-Анхальт и главным экспонатом Государственного музея предыстории в Галле, притягивающим посетителей, как магнит. А в 2013 году древнейшая в мире карта звездного неба, исследование которой позволило отнести ее к унетицкой культуре, внесена в реестр ЮНЕСКО "Память мира", программу по защите и сохранению всемирного документального наследия и реликтов особой культурной ценности.

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