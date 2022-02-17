 Охота за Небесным диском Небры, или История, достойная детектива | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.02.2022

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Культура и стиль жизни

Охота за Небесным диском Небры, или История, достойная детектива

Древнейшая в мире карта звездного неба и археологическая сенсация XXI века была возвращена немецким ученым после того, как охотники за древностями пытались сбыть ее на черном рынке.

Небесный диск из Небры

Небесный диск из Небры

Небесный диск из Небры, - так называют этот бронзовый диск диаметром 30 см, покрытый патиной цвета аквамарина и инкрустированный золотыми вставками с символическими изображениями Солнца, Луны и 32 звезд, включая скопление Плеяды. Он считается древнейшей в мире картой звездного неба и археологической сенсацией XXI века. 20 лет прошло с тех пор, как в феврале 2002 года бесценный и окутанный тайной артефакт, датируемый примерно XVII веком до нашей эры, был передан немецким ученым и стал предметом их исследований. Но прежде чем это произошло, ему пришлось пережить настоящую криминальную одиссею, полную опасностей и приключений.

Уникальная находка черных копателей

Это случилось в 1999 году в окрестностях восточногерманского городка Небра, входящего в состав района Бургенланд в федеральной земле Саксония-Анхальт. Так называемые черные копатели, занимавшиеся нелегальным поиском предметов старины, скрупулезно обследовали вершину возвышающейся там лесистой горы Миттельберг. И вдруг им улыбнулась редкая удача: с помощью металлоискателя они наткнулись на целый клад. Охотники за древностями не верили своим глазам, глядя на оказавшиеся в их руках бронзовые мечи, топорики, долото, фрагменты спиралевидных браслетов и загадочный диск.

В поисках сокровищ - с металлоискателем

В поисках сокровищ - с металлоискателем

Однако сбыть все это богатство оказалось непросто. По немецким законам, археологические находки являются собственностью государства. И продать такого рода предметы можно было только нелегально. Поэтому кладоискатели стали осторожно предлагать их на черном рынке. Вскоре они сбыли весь клад торговцу в Кельне, выручив за него… 31 тысяч марок. В течение последующих двух лет клад переходил из рук в руки. В конце концов двое перекупщиков привлекли внимание швейцарской полиции. Чтобы поймать сбытчиков древностей с поличным, была подготовлена специальная операция.

Рискованная операция

23 февраля 2002 года в кафетерии отеля Hilton в швейцарском Базеле была разыграна церемония купли-продажи, достойная сцены из детективного фильма. В роли "покупателя" выступил ученый-археолог из Саксонии-Анхальт Харальд Меллер (Harald Meller), а прикрывали его переодетые в штатское сотрудники швейцарской полиции.Прежде чем оказаться в кафетерии, археологу пришлось обойти с нелегальными дилерами чуть ли не полгорода - таким образом они "заметали следы".

Немецкий ученый-археолог Харальд Меллер

Немецкий ученый-археолог Харальд Меллер

Операция была достаточно рискованная. "Ведь я не знал, вооружены ли люди, с которыми я собирался встретиться, какую опасность представляла вся эта акция. Полиция предупредила меня, чтобы я был крайне осторожен", - рассказывал потом Меллер.

Перекупщики хотели сбыть "товар" за 700 тысяч марок. Когда договоренность была достигнута, один из них неожиданно вытащил из-под своего джемпера завернутый в полотенце предмет. Меллер не поверил своим глазам: то был Небесный диск из Небры. Ученый достал солидный желтый чемоданчик, в котором содержались различные химические ингредиенты, и стал проверять артефакт на подлинность, что сильно впечатлило дельцов.

История со счастливым концом

Пришло время расплачиваться. Но Меллер не спешил - ждал, когда же, наконец, появится полиция, чтобы взять преступников с поличным. Однако никаких признаков ее присутствия не было. Археолог уже начал нервничать - решил, что полицейские упустили его след, когда он вынужден был курсировать с перекупщиками по городу. Извинившись, он отлучился в туалет. Попытался позвонить оттуда по сотовому телефону, однако прием был очень плохой. Наконец, удалось послать смс.

Но, как оказалось, Меллер волновался зря: сотрудников полиции на территории отеля было чуть ли не больше, чем гостей. Просто они так хорошо замаскировались, что от обычных людей их было не отличить, и ждали подходящего момента, чтобы взять дельцов. В результате охотники за древностями были задержаны и приговорены к нескольким месяцам тюремного заключения, а конфискованный Небесный диск из Небры был доставлен туда, где ему надлежало быть - в Государственный музей предыстории в Галле.

Часть наследия ЮНЕСКО

С того дня Небесный диск из Небры является собственностью федеральной земли Саксония-Анхальт и главным экспонатом Государственного музея предыстории в Галле, притягивающим посетителей, как магнит. А в 2013 году древнейшая в мире карта звездного неба, исследование которой позволило отнести ее к унетицкой культуре, внесена в реестр ЮНЕСКО "Память мира", программу по защите и сохранению всемирного документального наследия и реликтов особой культурной ценности.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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