 Археологическая сенсация: в Берлине откопали самую старую улицу (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 20.01.2022

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По Германии

Археологическая сенсация: в Берлине откопали самую старую улицу (фото)

Археологические раскопки в этой части Берлина ведутся уже не первый год. Сейчас ученые рассказали подробности о своей главной находке - бревенчатом настиле 1238 года.

BdT | Berlin | Mittelalterlicher Bohlendamm entdeckt

Берлин • Этот добротный трехслойный бревенчатый настил был проложен в первой половине XIII века - из дубовых, сосновых и березовых бревен. Согласно данным дендрохронологического анализа, большинство деревьев для прокладки улицы в районе самого старого берлинского рынка - площади Молькенмаркт (Molkenmarkt) - было срублено где-то в районе 1238 года. По соседству здесь расположен исторический квартал Николаифиртель и протекает река Шпрее.

Полученные в ходе исследований данные позволяют немецким ученым говорить о "настоящей сенсации" - прекрасно сохранившейся самой старой улице Берлина. Во всяком случае, именно так описал эту находку глава земельного ведомства по охране археологических памятников Маттиас Вемхофф (Matthias Wemhoff), рассказывая подробности журналистам. 

Археологические раскопки в центре Берлина

В этом районе Берлина будет осуществлена реконструкция подземных систем коммуникации и ремонт проезжей части. Научные исследования проводятся, согласно действующим в Германии правилам, до начала этих работ. Ведутся они уже несколько лет. Как сообщает информационное агентство dpa, за это время археологи обнаружили много всего интересного - от подвалов Средних веков (деревянного) и эпохи барокко (каменного) - до частей электрической станции конца позапрошлого столетия.

Самая старая улица Берлина. Фотографии

Самая старая улица Берлина в районе площади Молькенмаркт

Штралауэр Штрасcе (Stralauer Straße) треперь - самая старая улица Берлина. В XIII веке она вела к воротам и дороге в сторону Кёлльна (Cölln) - города, который в позднем Средневековье слился с Берлином, ныне - часть округа Митте

Самая старая улица Берлина в районе площади Молькенмаркт

Ширина настила составляет примерно шесть метров

Самая старая улица Берлина в районе площади Молькенмаркт

Во время пресс-конференции на месте раскопок в январе 2022 года

Прекрасно сохранившийся бревенчатый настил вполне вписывается в историческую картину - подтверждает сведения о том, сколь динамично развивался Берлин в XIII столетии. Трехслойный способ прокладки (верхний - поперечный, средний - продольный и нижний - из особенно толстых стволов) был распространен в те времена в северной части нынешней Германии. Большинство таких дорог и улиц не сохранилось из-за недолговечности материала, однако в этом месте имелись как естественные, так и созданные человеком условия для консервации бревен.

Почему деревянная улица так хорошо сохранилась

Из-за протекающей рядом реки Шпрее в этом районе Берлина наблюдается достаточно высокий уровень грунтовых вод, который в какой-то момент оказался выше обычного в результате строительства мельничных дамб. Уже в XIV - XV веках поверх бревен здесь положили каменное покрытие, то есть фактически законсервировали нижний слой, создав условия, сравнимые с болотными. Говоря другими словами, причиной прекрасной сохранности древесины стали постоянная влажность и отсутствие доступа кислорода.

Всего пока откопали примерно 50-метровый участок. К сожалению, оставить находку на историческом месте не получится. Она будет мешать прокладке новых коммуникаций - для газа и электричества. Специалисты сейчас думают, как, какую часть и где именно можно будет сохранить. Бревна, извлеченные из-под земли, нуждаются в сложной обработке. Самая старая улица Берлина, вернее - уличное покрытие, уже скоро будет разобрана после завершения всех необходимых научно-исследовательских работ.

Но улица Штралауэр Штрасcе (Stralauer Straße) треперь имеет полное право называться самой старой улицей Берлина - конечно, если вдруг где-то по соседству ученых не поджидает какая-то новая сенсационная находка.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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