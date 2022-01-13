Игельская колонна - очень древний римский монумент (фото)

Трир / Игель • Во внутреннем дворе археологического Рейнского земельного музея в старейшем городе Германии Трире (Rheinisches Landesmuseums Trier) сейчас и речи быть не может о музейной тишине - раздается грохот отбойных молотков, ведется демонтаж самого большого здешнего экспоната: 23-метровой и 300-тонной копии древнеримского надгробного памятника, оригинал которого сохранился и находится в расположенной неподалеку на Мозеле деревне Игель.

Монумент в Игеле был воздвигнут около 250 года нашей эры по заказу двух римских братьев из семейства Секундиниев, торговавших в этих местах тканями. В словаре античности он описывается как четырехъярусная башня с пирамидальным завершением. На барельефах, украшающих памятник, изображены типичные сцены из жизни купцов и разные мифологические сюжеты. Венчает башню каменный орел (лат. "aquila"), собственно, от которого, как считается, и пошло название этого поселения - Igel, созвучное с английским "Eagle", хотя на немецком все же напоминающее о ежиках.

"Римский монумент в Игеле". Эдвард Рукер (1712 - 1774)

Надгробный памятник в деревне Игель является одним из всего лишь двух (!) таких древнеримских монументов севернее Альп, сохранившихся на своих изначальных местах. Другой находится на Рейне в Майнце - монумент римского военачальника Друза Старшего (Drususstein). В обоих случаях речь идет, как считают историки, о так называемых кенотафах, то есть символических могилах. Во время археологических раскопок останки здесь обнаружены не были.

Константин Великий, Трир и христианство

В 1986 году вместе с другими древнеримскими достопримечательностями Трира и окрестностей, главной из которых являются "Черные ворота" - Порта Нигра, Игельская колонна (Igeler Säule) была внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Предполагается, что в Средние века, то есть после ухода римлян из этих мест, она не была разрушена, так как сцена на одном из барельефов, как тогда ошибочно считали, могла изображать свадьбу родителей императора Константина Великого - Констанция I Хлора и Елены Равноапостольной.

Именно Константин Великий (272 - 337) сделал христианство господствующей религией в Римской империи, поэтому колонну в Игеле на протяжении многих столетий рассматривали не в качестве языческого монумента, а в качестве памятника ранней христианской истории. Этот правитель также провозгласил Трир столицей объединенной Римской империи - своего рода "Северным Римом". Именно в этом городе он объявил свое решение о принятии христианства в качестве официальной веры. Правда, если следовать современным оценкам возраста памятника, свадьба родителей императора Константина Великого состоялась после возведения монумента в Игеле, но легенда, очевидно, все же сыграла свою роль в том, что колонна дошла до наших дней.

Игельская колонна - оригинал и копия. Фотографии

Деревня Игель расположена на реке Мозель примерно в десяти километрах от Трира

Рельеф с изображением повозки, груженной тканями, на колонне в Игеле

Повозка с тканями на копии памятника в Трире и реконструированном цветном барельефе

Копия Игельской колонны во внутреннем дворе Рейнского земельного музея в Трире

Копия колонны перед началом демонтажа барельефов

Фрагменты барельефа, которые будут использованы при создании новой копии памятника

Почти две тысячи лет (без двух веков), конечно, не прошли для этого монумента бесследно. Песчаник, из которого он выполнен, хотя и не является очень твердым материалом, все же неплохо выдержал испытание временем, но красочная роспись была почти полностью утрачена. Впрочем, оставшихся фрагментов все же хватило, чтобы уже в наше время попытаться реконструировать оригинальный облик. Копию Игельской колонны для музея в Трире изготовили в 1906 - 1908 годах. Росписи были реконструированы позже.

Копия копии за 450 тысяч евро

В отличие от оригинала, копия в масштабе 1:1 оказалась не столь долговечной. Несколько лет назад она оказалась в таком плохом состоянии, что музейным работникам пришлось закрыть доступ посетителей к этому экспонату и обнести строительными лесами. После чего было принято решение сделать копию… копии, использовав некоторые фрагменты барельефов. Перед началом демонтажа и сноса колонну отсканировали современными методами, создав трехмерное цифровое изображение. Эти данные будут использоваться при создании нового экспоната - из более долговечных материалов. Как сообщает информационное агентство dpa, на проект планируют потратить около 450 тысяч евро.

Директор музея Маркус Рейтер (Marcus Reuter) показывает журналистам бутылку с посланием от создателей копии монумента, обнаруженную во время демонтажа колонны

Оригинал же как стоял, так стоит на своем месте, продолжая играть привычную роль главной древнеримской деревенской достопримечательности. В 2015 году была завершена полная реставрация башни, так что она ждет посетителей региона во всей своей 1800-летней красе.

Одним из первых именитых туристов, оставивших записи об этом памятнике в своих путевых заметках, был Иоганн Вольфганг фон Гете (Johann Wolfgang von Goethe). Побывав здесь дважды в 1792 году, он особенно отметил очень удачный выбор места для памятника - посреди умиротворяющего мозельского ландшафта. Через пару десятилетий местная литейная мануфактура начала выпускать 50-сантимитровые Игельские колонны из чугуна. Один из первых таких увесистых сувениров был, конечно же, доставлен немецкому "князю поэтов".

Изображения и описания колонны встречаются, конечно же, и в более ранних документах - например, записках одного знатного жителя из Болоньи, в XVI веке сопровождавшего в Трир апостольского нунция. В этом же столетии памятник чуть было не демонтировали, чтобы перевезти в резиденцию штатгальтера Испанских Нидерландов и губернатора Люксембурга Петера Эрнста I фон Мансфельда. После нескольких неудачных попыток начать разбирать башню от этих планов все же отказались, однако следы в нижней части монумента, как предполагают эксперты, остались и напоминают об этом до сих пор, одновременно демонстрируя очень хорошее качество работы древнеримских мастеров.

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