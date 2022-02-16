"Мир Стоунхенджа" - выставка года: артефакты из Германии уехали в Лондон

В Британском музее в четверг, 17 февраля, открывается выставка "Мир Стоунхенджа". Организаторы задались целью поставить каменный комплекс на территории английского графства Уилтшир в контекст эпохи и отразить социальные, культурные и технологические перемены, свидетелем которых стал один из самых знаменитых археологических памятников в мире, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Под крышей одного из крупнейших музеев планеты в рамках экспозиции собрано более 430 экспонатов из нескольких стран. Свыше 250 из них переданы во временное пользование другими музеями. В их числе - несколько ценных артефактов из Германии.

"Шляпа" бронзового века с юго-запада Германии

Например, золотая "шляпа", найденная во время полевых работ в Шифферштадте в 1835 году - атрибут бронзового века. Эксперты относят конусообразный предмет, временно перевезенный через Ла-Манш из музея в Шпайере, к 1400-1300 годам до нашей эры.

Это изделие, как и еще один золотой конус из французского местечка Авантон, впервые попало на британскую землю. Предметы, использовавшиеся во время церемоний и ритуалов, украшены символами на тему Солнца, отражающими религиозную значимость небесного светила в ту эпоху. Сейчас известно о четырех таких "шляпах", три из которых были найдены на территории Германии.

Выставка "Мир Стоунхенджа" в Британском музее. Фотографии

Золотая конусообразная "шляпа" из Шифферштадта

Кости коров и быков из Саксонии-Анхальт

Конструкция Сихендж из английского графства Норфолк

Золотая брошь из английского графства Шропшир

Наконечники топоров

Старейшее изображение карты звездного неба

В Лондоне можно полюбоваться и Небесным диском из Небры - старейшим сохранившимся изображением карты звездного неба. По оценкам археологов, артефакту не менее 3600 лет. Бронзовый диск усыпан вставками из золота, изображающими Солнце, Луну и 32 звезды, в том числе скопление Плеяды.

В той части восточной Германии, где диск был обнаружен в конце XX века, эту звездную группу можно увидеть в небе с 17 октября по 10 марта, отмечают организаторы выставки. По их словам, скопление на диске могло указывать на начало и конец сельскохозяйственного года для местных общин.

Жертвоприношение ради процветания?

Кроме того, взорам посетителей Британского музея открыты и останки объектов мрачного ритуала из германской земли Саксония-Анхальт. Одомашненный скот преобразовал жизнь в Европе, животные служили помощниками на полях и при перевозке грузов. Скотоводы относились к ним иначе, чем охотники и собиратели, и видели в животных свою собственность - объекты, которые можно дарить или продавать. Тем не менее, их вполне могли приносить в жертву, как пару коров и быков, кости которых были обнаружены в местечке Профен.

Возможно, владельцы скота таким образом просили богов о процветании и плодородии, допускают кураторы. По оценке экспертов, костям более 6 тысяч лет.

Украшение с тысячелетней историей

Ожерелье из костей

Помимо Германии, артефакты на выставку передали Дания, Ирландия, Италия, Франция и Швейцария. Немало здесь и предметов, найденных на территории Соединенного Королевства - наконечники топоров, медные ножи, разнообразные украшения, в том числе золотая брошь из Шропшира, которой более трех тысяч лет, а также ожерелье из костей животных.

Одним из ключевых экспонатов является Сихендж - названный по аналогии со Стоунхенджем памятник бронзового века, обнаруженный после бури у побережья английского графства Норфолк. Деревянная конструкция возрастом 4 тысячи лет впервые временно передана другому музею.

"Мир Стоунхенджа" выходит за пределы Солсберийской равнины и Великобритании, простираясь вглубь материковой Европы. Представленные в Лондоне объекты охватывают историю Британских островов и Европы в период между 4000 и 1000 годами до нашей эры и являются "последним свидетельством изобретательности" человека бронзового века, заявил директор Британского музея Хартвиг Фишер.

Экспозиция в британской столице организована совместно с музеем древнейшей истории в восточногерманском Галле. Выставка ждет посетителей до 17 июля.

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