Археологические находки, о которых говорит весь мир (фотогалерея)

Археологические сенсации 2021 года

Новый вид древнего человека

В июне ученые нашли останки ранее неизвестного вида древних людей, который назвали в честь места раскопок - карьера Нешер-Рамла в центре Израиля. Фрагментам черепа и челюстей - от 120 до 140 тысяч лет. Они могут быть свидетельством первобытной группы, из которой появились европейские неандертальцы. Древние люди этого вида были похожи и на неандертальцев, и на человека прямоходящего.