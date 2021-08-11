 Археологические находки, о которых говорит весь мир (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Археологические находки, о которых говорит весь мир (фотогалерея)

Вскрывая культурный слой для изучения прошлого, археологи порой обнаруживают сенсационные вещи. О громких открытиях, сделанных в 2021 году, - в фотогалерее DW.

  • Древнеримский бар с фастфудом

    Археологические сенсации 2021 года

    Древнеримский "фастфуд"

    С 12 августа туристы смогут посетить античный "бар с фастфудом". В круглых отверстиях были кувшины с горячей едой. Археологи нашли остатки свинины, рыбы, улиток и говядины 2000-летней давности, что говорит о большом разнообразии меню. Древнеримский "ресторан быстрого питания" был найден в Помпеях в конце 2020 года. Но и 2021-й богат на сенсации в археологии.

  • Канал и дорога времен Древнего Рима

    Археологические сенсации 2021 года

    Канал и дорога времен Древнего Рима

    Нидерландский Неймеген прославился уникальной находкой: дорога и канал шириной в 10 метров. Их возраст - 2000 лет. Предполагается, что магистраль связывала древнеримский Неймеген с пограничным укреплением лимес и была частью маршрута от Кельна до Северного моря. По ней передвигались римские войска, перевозили провизию и стройматериалы, а канал использовался для флота.

  • Кость с искусной резьбой

    Археологические сенсации 2021 года

    Кость с искусной резьбой

    Этой фаланге гигантского оленя примерно 51 тысяча лет. Кость около шести сантиметров длиной и четырех сантиметров шириной была обнаружена учеными из Гёттингена у входа в пещеру Единорога в немецком регионе Гарц в 2020 году. Но лишь недавно выяснилось, насколько уникальна эта находка. Искусный орнамент из шести насечек на кости показывает, что неандерталец обладал абстрактным творческим мышлением.

  • Античный боевой корабль

    Археологические сенсации 2021 года

    Античный боевой корабль

    Останки древнегреческого военного корабля, обнаруженные учеными из Египта и Франции в египетском заливе Абу-Кир в июле, - находка эллинистического периода. 25-метровое судно было пришвартовано рядом с храмом Амона в городе Гераклион, известном еще как Тонис. В результате землетрясения и цунами в конце II века до н э. этот крупнейший порт Египта на Средиземном море ушел под воду.

  • Черепок с древним алфавитом

    Археологические сенсации 2021 года

    Черепок с древним алфавитом

    Эта надпись гласит "Иероваал" (предположительно, прозвище библейского судьи) и датирована 1100 годом до н.э. Обнаруженный на юге Израиля фрагмент кувшина свидетельствует о том, что древний шрифт сохранился с эпохи Судей. Надписи этого периода встречаются крайне редко.

  • Золотой город под Луксором

    Археологические сенсации 2021 года

    "Золотой город" под Луксором

    В апреле археологи нашли затерянный в песках 3000-летний город под Луксором в Египте - крупнейший из обнаруженных до сих пор в стране. По важности находка сравнима с открытием гробницы Тутанхамона. На месте поселения найдены остатки зданий, предметы быта, пекарня, кладбище. Египтологи назвали город "золотым" и относят его к эпохе фараона Аменхотепа III, правившего с 1391 по 1353 годы до н.э.

  • Древнейшая карта Европы

    Археологические сенсации 2021 года

    Древнейшая карта Европы

    Изображения, вырезанные на четырехметровой "плите из Сен-Белека", могут быть древнейшей 3D-картой Европы. Плита была обнаружена еще в 1900 году в доисторическом могильнике 1900-1640 гг. до н.э. Тогда ученые увидели на ней лишь бесформенные "рисунки". Сейчас 3D-сканирование показало, что на поверхности камня целенаправленно созданы неровности, имитирующие рельеф местности на западе Бретани.

  • Новый вид древнего человека

    Археологические сенсации 2021 года

    Новый вид древнего человека

    В июне ученые нашли останки ранее неизвестного вида древних людей, который назвали в честь места раскопок - карьера Нешер-Рамла в центре Израиля. Фрагментам черепа и челюстей - от 120 до 140 тысяч лет. Они могут быть свидетельством первобытной группы, из которой появились европейские неандертальцы. Древние люди этого вида были похожи и на неандертальцев, и на человека прямоходящего.

  • Свидетели зарождения Мюнхена

    Археологические сенсации 2021 года

    Свидетели зарождения Мюнхена

    Керамика и деревянные изделия, найденные в самом центре Мюнхена, возможно, заставят переписать историю баварской столицы. Это самые старые предметы из найденных до сих пор в городе. Первое упоминание о Мюнхене датировано 1158 годом. Однако находка археологов указывает на то, что городская жизнь зародилась здесь на 60 - 70 лет раньше.

  • Древний банкетный зал в Иерусалиме

    Археологические сенсации 2021 года

    Римский "банкетный зал" в Иерусалиме

    Во время раскопок в Старом городе Иерусалима в июле археологи обнаружили здание 2000-летней давности, которое использовалось, предположительно, для банкетов местной элиты, здесь могли отдыхать и гости на пути к Храмовой горе.

  • Маска цивилизации Шу

    Археологические сенсации 2021 года

    Маска цивилизации Шу

    Эта 3000-летняя золотая маска найдена в руинах древнего города Саньсиндуй на юго-западе Китая. Она входит в число более 500 реликвий, обнаруженных в шести жертвенных ямах. Среди них также фрагменты золотой фольги, бронзовых масок, скульптур из слоновой кости, кусочки шелка и текстильных изделий. Все они относятся к эпохе древнего царства Шу.

  • Самый древний в мире петроглиф

    Археологические сенсации 2021 года

    Самый древний в мире петроглиф

    В начале 2021 года археологи из Австралии и Индонезии нашли на индонезийском острове Сулавеси древнейший из известных в мире наскальных рисунков. Натуралистичному изображению бородавчатой свиньи, нанесенному красной охрой, примерно 45,5 тысяч лет. Находка может подтвердить гипотезу о том, что изобразительное искусство зародилось в Европе и Азии независимо друг от друга.

  • Следы библейского землетрясения

    Археологические сенсации 2021 года

    Следы библейского землетрясения

    На фотографиях Управления древностей Израиля - масляные лампы и разбитые глиняные сосуды из Города Давида, исторической части Иерусалима. Ученые предполагают, что это - свидетельства мощного землетрясения, упомянутого в библейской книге пророка Амоса и случившегося в VIII веке до н. э. До этого такие артефакты находили в других израильских городах, в Иерусалиме они обнаружены впервые.

  • Самая старая в мире корзина

    Археологические сенсации 2021 года

    Самая старая в мире корзина

    В марте израильские археологи нашли плетеную корзину на 100 литров. Изготовлена она была 10,5 тысяч лет назад, в период докерамического неолита. Таким образом, этот артефакт, обнаруженный в пещерах Иудейской пустыни, является самой старой корзиной в мире. Найдена она была под слоем земли в один метр, а высокие температуры и сухой воздух сохранили ее полностью неповрежденной.

    Автор: Бренда Хаас, Татьяна Вайнман


  • Древнеримский бар с фастфудом

    Археологические сенсации 2021 года

    Древнеримский "фастфуд"

    С 12 августа туристы смогут посетить античный "бар с фастфудом". В круглых отверстиях были кувшины с горячей едой. Археологи нашли остатки свинины, рыбы, улиток и говядины 2000-летней давности, что говорит о большом разнообразии меню. Древнеримский "ресторан быстрого питания" был найден в Помпеях в конце 2020 года. Но и 2021-й богат на сенсации в археологии.

  • Канал и дорога времен Древнего Рима

    Археологические сенсации 2021 года

    Канал и дорога времен Древнего Рима

    Нидерландский Неймеген прославился уникальной находкой: дорога и канал шириной в 10 метров. Их возраст - 2000 лет. Предполагается, что магистраль связывала древнеримский Неймеген с пограничным укреплением лимес и была частью маршрута от Кельна до Северного моря. По ней передвигались римские войска, перевозили провизию и стройматериалы, а канал использовался для флота.

  • Кость с искусной резьбой

    Археологические сенсации 2021 года

    Кость с искусной резьбой

    Этой фаланге гигантского оленя примерно 51 тысяча лет. Кость около шести сантиметров длиной и четырех сантиметров шириной была обнаружена учеными из Гёттингена у входа в пещеру Единорога в немецком регионе Гарц в 2020 году. Но лишь недавно выяснилось, насколько уникальна эта находка. Искусный орнамент из шести насечек на кости показывает, что неандерталец обладал абстрактным творческим мышлением.

  • Античный боевой корабль

    Археологические сенсации 2021 года

    Античный боевой корабль

    Останки древнегреческого военного корабля, обнаруженные учеными из Египта и Франции в египетском заливе Абу-Кир в июле, - находка эллинистического периода. 25-метровое судно было пришвартовано рядом с храмом Амона в городе Гераклион, известном еще как Тонис. В результате землетрясения и цунами в конце II века до н э. этот крупнейший порт Египта на Средиземном море ушел под воду.

  • Черепок с древним алфавитом

    Археологические сенсации 2021 года

    Черепок с древним алфавитом

    Эта надпись гласит "Иероваал" (предположительно, прозвище библейского судьи) и датирована 1100 годом до н.э. Обнаруженный на юге Израиля фрагмент кувшина свидетельствует о том, что древний шрифт сохранился с эпохи Судей. Надписи этого периода встречаются крайне редко.

  • Золотой город под Луксором

    Археологические сенсации 2021 года

    "Золотой город" под Луксором

    В апреле археологи нашли затерянный в песках 3000-летний город под Луксором в Египте - крупнейший из обнаруженных до сих пор в стране. По важности находка сравнима с открытием гробницы Тутанхамона. На месте поселения найдены остатки зданий, предметы быта, пекарня, кладбище. Египтологи назвали город "золотым" и относят его к эпохе фараона Аменхотепа III, правившего с 1391 по 1353 годы до н.э.

  • Древнейшая карта Европы

    Археологические сенсации 2021 года

    Древнейшая карта Европы

    Изображения, вырезанные на четырехметровой "плите из Сен-Белека", могут быть древнейшей 3D-картой Европы. Плита была обнаружена еще в 1900 году в доисторическом могильнике 1900-1640 гг. до н.э. Тогда ученые увидели на ней лишь бесформенные "рисунки". Сейчас 3D-сканирование показало, что на поверхности камня целенаправленно созданы неровности, имитирующие рельеф местности на западе Бретани.

  • Новый вид древнего человека

    Археологические сенсации 2021 года

    Новый вид древнего человека

    В июне ученые нашли останки ранее неизвестного вида древних людей, который назвали в честь места раскопок - карьера Нешер-Рамла в центре Израиля. Фрагментам черепа и челюстей - от 120 до 140 тысяч лет. Они могут быть свидетельством первобытной группы, из которой появились европейские неандертальцы. Древние люди этого вида были похожи и на неандертальцев, и на человека прямоходящего.

  • Свидетели зарождения Мюнхена

    Археологические сенсации 2021 года

    Свидетели зарождения Мюнхена

    Керамика и деревянные изделия, найденные в самом центре Мюнхена, возможно, заставят переписать историю баварской столицы. Это самые старые предметы из найденных до сих пор в городе. Первое упоминание о Мюнхене датировано 1158 годом. Однако находка археологов указывает на то, что городская жизнь зародилась здесь на 60 - 70 лет раньше.

  • Древний банкетный зал в Иерусалиме

    Археологические сенсации 2021 года

    Римский "банкетный зал" в Иерусалиме

    Во время раскопок в Старом городе Иерусалима в июле археологи обнаружили здание 2000-летней давности, которое использовалось, предположительно, для банкетов местной элиты, здесь могли отдыхать и гости на пути к Храмовой горе.

  • Маска цивилизации Шу

    Археологические сенсации 2021 года

    Маска цивилизации Шу

    Эта 3000-летняя золотая маска найдена в руинах древнего города Саньсиндуй на юго-западе Китая. Она входит в число более 500 реликвий, обнаруженных в шести жертвенных ямах. Среди них также фрагменты золотой фольги, бронзовых масок, скульптур из слоновой кости, кусочки шелка и текстильных изделий. Все они относятся к эпохе древнего царства Шу.

  • Самый древний в мире петроглиф

    Археологические сенсации 2021 года

    Самый древний в мире петроглиф

    В начале 2021 года археологи из Австралии и Индонезии нашли на индонезийском острове Сулавеси древнейший из известных в мире наскальных рисунков. Натуралистичному изображению бородавчатой свиньи, нанесенному красной охрой, примерно 45,5 тысяч лет. Находка может подтвердить гипотезу о том, что изобразительное искусство зародилось в Европе и Азии независимо друг от друга.

  • Следы библейского землетрясения

    Археологические сенсации 2021 года

    Следы библейского землетрясения

    На фотографиях Управления древностей Израиля - масляные лампы и разбитые глиняные сосуды из Города Давида, исторической части Иерусалима. Ученые предполагают, что это - свидетельства мощного землетрясения, упомянутого в библейской книге пророка Амоса и случившегося в VIII веке до н. э. До этого такие артефакты находили в других израильских городах, в Иерусалиме они обнаружены впервые.

  • Самая старая в мире корзина

    Археологические сенсации 2021 года

    Самая старая в мире корзина

    В марте израильские археологи нашли плетеную корзину на 100 литров. Изготовлена она была 10,5 тысяч лет назад, в период докерамического неолита. Таким образом, этот артефакт, обнаруженный в пещерах Иудейской пустыни, является самой старой корзиной в мире. Найдена она была под слоем земли в один метр, а высокие температуры и сухой воздух сохранили ее полностью неповрежденной.

    Автор: Бренда Хаас, Татьяна Вайнман


Смотрите также:

  • Фибулы в виде попугаев

    Модные штучки от античных ювелиров

    Эти фибулы в виде попугаев (эпоха Меровингов, первая половина 6-го века н.э) хранятся в земельном музее в Бонна, собрание античных украшений которого считается одним из самых значительных севернее Альп. Эти и другие ювелирные изделия, представленные в нашей фотогалерее, были найдены в Рейнской области.

  • Дисковидная фибула из золота

    Модные штучки от античных ювелиров

    Еще с бронзового века фибулы использовались как застежки для одежды и одновременно украшение. Дисковидные фибулы были особенно распространены в Средние века. На фото: филигранная фибула эпохи Меровингов (7-й век н.э), для создания которой использовалось золото, гранат и цветное стекло.

  • Комплект украшений. Середина 3-го века н.э.

    Модные штучки от античных ювелиров

    Комплект украшений из золота, гагата, альмандина, темного оникса. Середина 3-го века н.э.

  • Золотое кольцо с геммой из сардоникса с изображением белочки

    Модные штучки от античных ювелиров

    Золотое кольцо с геммой из сардоникса с миниатюрным изображением белки. Первая половина 3-го века н.э.

  • Браслет в виде змеи с портретом древнеримского императора Элагабала

    Модные штучки от античных ювелиров

    Бронзовый браслет в виде змеи с портретом древнеримского императора Элагабала на медальоне из серебра, 3-й век н.э.

  • Древнеримские серьги, 1-3 века н.э.

    Модные штучки от античных ювелиров

    Древнеримские серьги, 1-3 века н.э.

  • Кольцо для помолвки

    Модные штучки от античных ювелиров

    Золотое кольцо с геммой, изображающей рукопожатие как символ согласия (первая половина 3-го века н.э.) Надпись на греческом означает "близость", "союз". Возможно, это украшение предназначалось для помолвки.

  • Бронзовые булавки для волос

    Модные штучки от античных ювелиров

    Эти бронзовые булавки для волос (1500-1300 до н.э.) в качестве символов статуса носили представительницы высших слоев кельтского общества.

  • Серьги из бронзы с янтарем, 600-475 годы до н.э.

    Модные штучки от античных ювелиров

    Серьги из бронзы с янтарем, 600-475 годы до н.э.

  • Бронзовое ожерелье

    Модные штучки от античных ювелиров

    Края этого ожерелья из бронзы были настолько острыми, что модницам приходилось защищать шею полоской из ткани или кожи. 600-500 годы до н.э.

  • Комплект ювелирных украшений. Первая половина 7-го века нашей эры

    Модные штучки от античных ювелиров

    Комплект ювелирных украшений. Для цветных бус каждая бусина изготавливалась из стекла вручную. Первая половина 7-го века нашей эры

  • Бронзовые браслеты, 1300-800 годы до н.э.

    Модные штучки от античных ювелиров

    Бронзовые браслеты, 1300-800 годы до н.э.

  • Серьги из бронзы и стекла, 600-475 годы до н.э.

    Модные штучки от античных ювелиров

    Серьги из бронзы и стекла, 600-475 годы до н.э.

  • Бусы из аметиста

    Модные штучки от античных ювелиров

    Бусы из аметиста и золотых медальонов, 6-7-й века н.э.

  • Кельтские украшения

    Модные штучки от античных ювелиров

    Украшения, обнаруженные на месте княжеского погребения в Вальдальгесхайме. 330-320 годы до н.э.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

Сенсационная археологическая находка: будет ли переписана история Мюнхена?

Мюнхен старше, чем считалось до сих пор. В баварской столице найдены тому доказательства. Какие именно? И что теперь будет?  

Что находка в пещере на севере Германии говорит о мышлении неандертальцев?

Археологи откопали в пещере в Нижней Саксонии фалангу гигантского оленя с орнаментом из шести насечек. Находке более 50 тысяч лет. Она указывает на наличие абстрактного мышления у неандертальцев.  

Новый имидж старого знакомого: неандерталец показал свое настоящее лицо (фото)

Как могли выглядеть неандертальцы, многие помнят еще из учебников. В Бонне сейчас появилось новое изображение самого известного - того самого, кости которого нашли в Неандертале.  

Опасное наследие неандертальца: какая связь с коронавирусом?

Мы до сих пор ощущаем на себе последствия доисторического рандеву с неандертальцем. Кому-то из нас в наследство перешли гены, повышающие риск тяжелого протекания COVID-19. Что говорят ученые?  

Дунайский лимес стал Всемирным наследием ЮНЕСКО

Пограничные укрепления Римской империи вдоль берегов Дуная по заявке от Германии, Австрии и Словакии внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.  

Сенсационная находка - римский колодец в немецком угольном карьере (фото)

Древнеримский колодец 15-метровой глубины с колонной Юпитера был обнаружен в ходе работ по расширению Хамбахского угольного карьера под Кельном.  

Какими видели животных в античные времена (фотогалерея)

Братья наши меньшие окружают человека с древнейших времен. Диких и домашних животных охотно изображали этруски, древние греки и римляне. И собаку, и мышку, и льва, и даже верблюда.  

Как сражались гладиаторы (фотогалерея)

Кем были гладиаторы? Сколько их гибло на арене? Почему до нас дошли имена многих из них? Ответы на эти вопросы не столь очевидны, как принято считать.  

Когда боги были цветными (фотогалерея)

Благородный белый мрамор скульптур Древней Греции и Рима, вдохновлявший великих поэтов и художников, на самом деле не был белым. А каким? Это показывает выставка во Франкфурте-на-Майне.  

Кельн, Трир и 10 других самых старых городов Германии

Старейшие города на территории нынешней Германии были основаны древними римлянами. Многие из них уже отметили свои 2000-летние юбилеи.  

Самое длинное сооружение в истории Римской империи

Верхнегерманско-ретийский лимес - укрепленный рубеж - был создан для защиты древнеримских поселений от варваров. Его протяженность составляла 550 километров.  

Археологические сенсации 2021 года

Этот год богат на уникальные археологические находки. В фотогалерее DW - самые известные.  

Аудио- и видеофайлы по теме

На Кипре реставрируют редчайшую древнеримскую мозаику (26.06.2017)  

Грузия - родина мирового виноделия? (17.11.2017)  

Памятники ЮНЕСКО: Трир  

Как с ИГ борются ценители искусства  