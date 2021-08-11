Археологические находки, о которых говорит весь мир (фотогалерея)

Вскрывая культурный слой для изучения прошлого, археологи порой обнаруживают сенсационные вещи. О громких открытиях, сделанных в 2021 году, - в фотогалерее DW.
Смотрите также:
Мюнхен старше, чем считалось до сих пор. В баварской столице найдены тому доказательства. Какие именно? И что теперь будет?
Археологи откопали в пещере в Нижней Саксонии фалангу гигантского оленя с орнаментом из шести насечек. Находке более 50 тысяч лет. Она указывает на наличие абстрактного мышления у неандертальцев.
Как могли выглядеть неандертальцы, многие помнят еще из учебников. В Бонне сейчас появилось новое изображение самого известного - того самого, кости которого нашли в Неандертале.
Мы до сих пор ощущаем на себе последствия доисторического рандеву с неандертальцем. Кому-то из нас в наследство перешли гены, повышающие риск тяжелого протекания COVID-19. Что говорят ученые?
Пограничные укрепления Римской империи вдоль берегов Дуная по заявке от Германии, Австрии и Словакии внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Древнеримский колодец 15-метровой глубины с колонной Юпитера был обнаружен в ходе работ по расширению Хамбахского угольного карьера под Кельном.
Братья наши меньшие окружают человека с древнейших времен. Диких и домашних животных охотно изображали этруски, древние греки и римляне. И собаку, и мышку, и льва, и даже верблюда.
Кем были гладиаторы? Сколько их гибло на арене? Почему до нас дошли имена многих из них? Ответы на эти вопросы не столь очевидны, как принято считать.
Благородный белый мрамор скульптур Древней Греции и Рима, вдохновлявший великих поэтов и художников, на самом деле не был белым. А каким? Это показывает выставка во Франкфурте-на-Майне.
Старейшие города на территории нынешней Германии были основаны древними римлянами. Многие из них уже отметили свои 2000-летние юбилеи.