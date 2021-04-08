Небесный диск из Небры: сенсация из Германии продолжает удивлять

Кажется, о Небесном диске из Небры известно все. Однако новая масштабная выставка в немецком Галле свидетельствует о том, что многие его тайны еще не раскрыты.
Масштабная выставка под названием ""Мир Небесного диска из Небры: новые горизонты" ("Die Welt der Himmelscheiber von Nebra - Neue Horizonte") открылась в пятницу, 4 июня, в музее древнейшей истории в восточногерманском Галле. Она отражает результаты исследований, проведенных за последние два десятилетия и связанных с изучением одного из самых знаменитых и окутанных тайной артефактов, обнаруженных в наше время. Небесный диск был в 1999 году найден в Германии во время раскопок и считается древнейшим в мире изображением карты звездного неба.
В экспозиции представлены как новые сенсационные находки, сделанные археологами на территории федеральной земли Саксония-Анхальт, так и ценнейшие, известные во всем мире экспонаты, переданные во временное пользование специально для этой выставки из более чем 50 музеев Германии и других стран. Стоит упомянуть хотя бы такие знаменитые артефакты, как входящая в собрание Британского музея золотая "Пелерина из Молда" или Берлинская золотая шляпа (так называемая "Золотая шляпа Шифферштадта"), являющаяся частью коллекции Нового музея в Берлине.
Экспонаты демонстрируются в хронологической последовательности и отражают 1400-летнюю историческую эпоху развития человечества: от каменного века до среднего бронзового века. Выставка включает три основных тематических раздела: "Конец каменного века", "Империя небесного диска" и "За горизонтом - путешествие на край света". Ознакомиться с экспозицией можно до 9 января 2022 года.
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