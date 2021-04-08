Древнейшая деревянная скульптура в мире оказалась еще более старой

Эти ученые-археологи впервые встретились несколько лет назад на одной международной конференции. Профессор Томас Тербергер (Thomas Terberger) прибыл из Германии, доктор наук Михаил Жилин - из России. Результатом знакомства стало приглашение приехать в Москву, полученное немецким исследователем от российского коллеги - приглашение, с которого началось сотрудничество, приведшее к революционному археологическому открытию. В беседе с DW Томас Тербергер из Гёттингенского университета рассказал о том, как он с российскими и немецкими учеными исследовал Большого Шигирского идола на Урале, оказавшегося древнейшей деревянной скульптурой на планете.

Находка на торфянике

В 2014 году профессор из Германии Томас Тербергер принимает приглашение сотрудника Института археологии РАН Михаила Жилина и летит в Москву, откуда они вместе отправляются на Урал - для осмотра знаменитого Большого Шигирского идола, хранящегося в Свердловском областном краеведческом музее в Екатеринбурге.

Томас Тербергер (слева) и Михаил Жилин на месте обнаружения Шигирского идола. 2014 год

Этот тотемный столб с большой головой и вырезанными на туловище лицами, высота которого составляет сейчас три с половиной метра (но была еще больше), в свое время затонул в болоте, находился в образовавшемся там торфянике на протяжении тысячелетий, пока в конце XIX века не был обнаружен золотоискателями и позже передан в Уральское общество любителей естествознания. Экспонатом Свердловского областного краеведческого музея скульптура является более ста лет. Точный возраст идола долгое время был неизвестен и вызывал споры.

Как законсервировать дерево

В Германии Томас Тербергер занимается, в частности, исследованием так называемых Шёнингенских копий - восьми охотничьих копий из дерева, обнаруженных в западногерманском Шёнингене. По оценкам ученых, их возраст составляет примерно 300 тысяч лет. Невероятный срок, ведь обычно век у древесины короткий, подчеркивает немецкий археолог.

В Свердловском областном краеведческом музее Шигирскому идолу посвящена отдельная экспозиция

"Возьмите какую-нибудь еловую доску из магазина стройматериалов и положите ее у себя в саду. Через два десятка лет она исчезнет. Древесина сохраняется лишь в совершенно особых условиях - при отсутствии доступа воздуха", - поясняет он. В безвоздушной среде оказались как Шёнингенские копья, обнаруженные в шахте по добыче бурого угля, так и Шигирский идол, найденный в торфянике.

Новая экспертиза

В результате ранней экспертизы по датировке Шигирского идола, проведенной в 1997 году, ученые пришли к выводу, что возраст фигуры составляет 9 500 лет. В 2014 году Томас Тербергер и Михаил Жилин вместе с группой других немецких и российских специалистов оценку возраста тотема повысили - до 11 600 лет. Однако технологии развиваются сейчас стремительными темпами. Поэтому несколько лет спустя Тербергер и Жилин решили провести новые работы по датировке древней скульптуры, используя современные методы.

Озеро на месте Шигирского торфяника близ Кировограда

Экспертиза дала потрясающий результат. Оказалось, что Большой Шигирский идол намного старше, чем предполагалось ранее. Возраст дерева, из которого он изготовлен, составляет примерно 12 250 лет. Тотем был создан, по всей вероятности, несколько позже - около 12 100 лет назад в конце последней ледниковой эпохи. Это делает его не только самым древним объектом ритуального искусства, но и может коренным образом изменить понимание древнейшей истории человечества, полагает Тербергер. Результаты исследования были опубликованы в начале этого года в журнале Quaternary International.

В своем более раннем интервью DW несколько лет назад немецкий ученый пояснил: "Долгие годы царило представление о том, что после окончания ледникового периода человечество прекратило выражать себя в искусстве, что наступила эпоха художественного регресса. Но Шигирский идол очень наглядно демонстрирует, что произошла просто "смена материала". Это свидетельство того, что собиратели, охотники и рыболовы в то время были в состоянии создавать такие скульптуры".

В связи с этим ученый также напоминает о наскальной живописи ледникового периода, поражающей своей эстетикой, художественной выразительностью, многообразием сюжетов, яркими красками, тщательно проработанными деталями - тем самым подчеркивая, что и в доисторический период искусство занимало важное место в жизни людей. Стоит вспомнить хотя бы знаменитую пещеру Ласко во Франции, приводит пример Томас Тербергер.

Пещера Ласко. Фотогалерея

Сикстинская капелла первобытной живописи Случайная находка В 1940 году пещеру Ласко случайно обнаружили четыре подростка в Монтиньяке на юго-западе Франции. После войны ее открыли для посетителей, но в 1963 году снова закрыли из-за опасного роста температуры и влажности. В 1970-е началось создание копии части пещеры, которую открыли в 1983 году. Теперь, в километре от нее, появилась и полная копия.

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Древние люди и искусство

Как показывают результаты археологических исследований, в ледниковую эпоху искусство и культура древних людей достигли своего апогея. Позже, когда на планете наступило потепление и люди вышли из пещер, появились новые формы коммуникации, новые способы выражения идей и социального взаимодействия. Так, в архитектуре, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, а также в качестве основы для живописи и рисунков, стало использоваться дерево. И, согласно предположениям ученых, такие тотемы, как Шигирский идол, устанавливались в ту далекую эпоху как в лесах, так и среди поселений.

Существование этой скульптуры - свидетельство тому, что люди, создавшие ее, обладали навыками обработки древесины и резьбы по дереву. А то, что до наших дней подобных артефактов почти не сохранилось, вовсе не говорит о низком уровне культуры древних людей. Просто произведения искусства из дерева, подобные Шигирскому идолу, не были долговечны.

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