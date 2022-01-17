Главные небесные феномены в 2022 году

Для профессиональных астрономов и астрофизиков захватывающее событие произошло еще накануне 2022 года - когда самый крупный из когда-либо запущенных человечеством космических телескопов "Джеймс Уэбб" успешно стартовал с космодрома во французской Гвиане в поисках жизни на экзопланетах. Затаив дыхание, они следят за каждым этапом его работы и ждут от "машины времени" первых снимков. Однако и при помощи простого бинокля, а то и невооруженным глазом в этом году можно будет наблюдать немало ярких космических явлений. Рассказываем о них.

Две кровавых Луны

В этом году произойдет два частичных затмения Солнца. И если первое - 30 апреля - будет видно в Южной Америке, то второе - 25 октября - можно будет наблюдать в утренние часы и полдень в Германии и западных регионах России. А максимальная фаза затмения будет видна в Западной Сибири - на территории Нижневартовского района.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Предстоят и два полных лунных затмения. 16 мая помимо того, что можно будет увидеть"цветочную" Луну, как называют майское полнолуние, она окажется по одну сторону от Земли, а Солнце - по другую. Наша планета при этом отбрасывает тень на свой спутник. Небольшое количество солнечного света под определенным углом преломляется атмосферой и окрашивает лунный диск в необычный красный цвет. Из Германии можно будет наблюдать лишь первую половину небесного спектакля - до захода Луны за линию горизонта, а жители России его и вовсе не увидят.

Однако это небесное явление повторится 8 ноября. И его можно будет наблюдать в самых восточных регионах РФ. A 13 июля произойдет наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты. То есть наш спутник окажется на близком расстоянии от Земли - и можно будет полюбоваться на Суперлуние - самую большую полную Луну в этом году.

Время наблюдать за Марсом и Ураном

Во вторую половину года главным героем зрелищного представления на небе будет Марс. Осенними и зимними ночами он будет сиять яркой "звездой" высоко над южным горизонтом. А 8 декабря красная планета в созвездии Овна достигнет противостояния с Солнцем, кроме того в утренние часы Марс покроет полная Луна. Эксперты называют это явление главным астрономическим событием года, которое можно будет наблюдать и на утреннем небе Москвы.

Новые снимки с Марса, сделанные при помощи исследовательского зонда "Тяньвэнь-1"

Будет немало поводов полюбоваться с Земли и другими планетами Солнечной системы. В конце марта и начале апреля в предрассветном небе на юго-востоке можно будет увидеть сразу несколько из них. Низко над горизонтом Венера, Марс и Сатурн образуют треугольник, углы которого постепенно будут меняться. А к 1 апреля эти планеты выстроятся в цепочку.

Месяц спустя - 1 мая - можно стать свидетелем рандеву Венеры и Юпитера, которые сблизятся настолько тесно, что будет казаться, будто они образуют единое еще более яркое целое. Самое удачное время наблюдения - за полчаса до рассвета.

Еще один хороший момент понаблюдать за самой большой планетой Солнечной системы - 26 сентября. Юпитер вступит в великое противостояние с Солнцем, что происходит раз в 12 лет. Небесный гигант будет находится ближе всего к Земле, достигнет максимальной яркости и будет виден всю ночь. А 8 ноября, во время лунного затмения, внимание к себе привлечет Уран, который будет находится в созвездии Овена. На территории России можно будет наблюдать, как его закроет диск Луны. Это крайне редкое совпадение и красочное явление.

Самые обильные звездопады

Любителям загадывать желания во время звездопада, как обычно, следует ждать августа, когда наступит время метеорного потока Персеидов, появляющегося со стороны созвездия Персея. В этом году самой богатой по числу падающих "звезд", а точнее сгорающих в земной атмосфере частичек пыли, будет ночь с 12 на 13 августа. Однако на сей раз это грандиозное событие на небосводе совпадает с полнолунием, что создает не очень благоприятные условия для наблюдения из-за обилия света.

Персеиды над Балтийским морем

Возможно, любителям астрономии, по крайней мере, в Германии, больше повезет с Леонидами. С 13 по 30 ноября на утреннем небе можно будет увидеть этот поток, знаменитый сильными метеорными дождями. При этом котором кажется, что "звезды" летят из созвездия Льва, отсюда и такое название. В 2022-м пик звездопада придется на 16-е и 17-е числа, хотя в этом году астрономы не рассчитывают на его большую обильность.

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