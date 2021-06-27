Китай опубликовал записанные на Марсе видео со звуком

Китайское национальное космическое управление (CNSA) в воскресенье, 27 июня, обнародовало видеозаписи с изображением шестиколесного марсохода "Чжужун" (Zhu Rong), сделанные беспроводной камерой, установленной им ранее на поверхности Красной планеты.
На первом из них запечатлена посадка ровера "Чжужун" на поверхность Марса, произведенная 14 мая 2021 года, и панорамный вид планеты.
На втором видео показано, как ровер съезжает с посадочной платформы на грунт Марса. На третьей записи "Чжужун" отъезжает назад. Предположительно, эта запись была сделана вскоре после того, как робот установил камеру на грунт.
Наконец, на четвертом видео показано, как марсоход передвигается вблизи посадочной платформы. Все видео записаны со звуком.
По данным Китайского национального космического управления на 27 июня, китайский орбитальный аппарат миссии "Тяньвэнь-1" находится на орбите Марса уже 338 дней.
Китайский марсоход "Чжужун"
Ровер "Чжужун" работает на поверхности планеты 42 марсианских дня (каждый из которых длится 24 часа 39 минут) и уже прошел расстояние в 236 метров.
Он оснащен не только лазером для прожигания породы и определения ее химического состава, но и сканером для установления наличия в ней воды. Ожидается, что на Красной планете он проработает 90 марсианских дней. В настоящий момент марсоход исследует равнину "Утопия", изучает состав марсианского грунта, особенности атмосферы и климатических условий на планете, а также ведет поиски возможных следов жизни.
Китай - вторая в мире страна (после США), сумевшая отправить на Марс зонд для исследования его поверхности.
Пресс-служба CNSA подчеркивает, что публикация уникальных кадров была осуществлена в преддверии празднования столетнего юбилея со дня основания Коммунистической партии Китая, отмечаемого в стране 1 июля.
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В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина