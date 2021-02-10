 Китай вывел на орбиту Марса космический зонд ″Тяньвэнь-1″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.02.2021

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Мир

Китай вывел на орбиту Марса космический зонд "Тяньвэнь-1"

В конце мая с зонда на Марс высадится дистанционно управляемый марсоход для обследования Красной планеты. Цель китайской миссии - изучить возможности для потенциальной колонизации Марса человеком.

Китайский аппарат Тяньвэнь-1

Китайский аппарат "Тяньвэнь-1"

Китай пополнил небольшое число стран, совершивших успешные миссии к Марсу. Спустя почти семь месяцев после запуска с поверхности Земли китайский зонд "Тяньвэнь-1" успешно вышел на околомарсовую орбиту, сообщило Китайское космическое агентство CNSA в среду, 10 февраля.

Примерно до мая станция будет проводить детальную съемку поверхности Красной планеты для выбора наиболее подходящего места посадки. Затем посадочная платформа с легким 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и направится к поверхности Марса. Предварительным местом контакта с грунтом выбран район южной части равнины Утопия в восточной части северного полушария Марса.

Возможности для колонизации Марса

Цель китайской миссии - найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком. Марсоход, который высадится на поверхности Марса, будет на протяжении трех месяцев изучать Красную планету, фотографировать ее и оказывать помощь в составлении карты Марса. На прошлой неделе CNSA обнародовала первую фотографию, сделанную с зонда "Тяньвэнь-1". На черно-белом снимке видны кратер, скала и участок поверхности Марса.

Нынешняя миссия - уже не первая попытка Китая достичь Марса. Первый полет, предпринятый совместно с Россией в 2011 году, был прерван после неудачного старта.

9 февраля на орбиту Марса был выведен первый арабский спутник Al Amal ("Надежда"), запущенный летом прошлого года Объединенными Арабскими Эмиратами. Он предназначен для изучения марсианского климата и нижних слоев атмосферы, где формируется погода Красной планеты, в том числе пылевые бури. 18 февраля к Марсу должен прибыть американский марсоход Perseverance.

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    Автор: Михаил Бушуев


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