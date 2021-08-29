Запуск "Сич-2-30": Что происходит в космической отрасли Украины

С пусковой площадки компании SpaceX в США с помощью ракеты-носителя Falcon-9 в четверг, 13 января, состоялся запуск украинского спутника "Сич-2-30". Для Украины это событие имеет большое символическое значение: в последний раз украинский спутник под эгидой Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) был выведен на орбиту еще в 2011 году. Тогда это произошло в сотрудничестве с Россией.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала боевых действий в Донбассе такое партнерство прекратилось, в украинской космической отрасли начался спад. Что значит для Украины запуск спутника "Сич-2-30" и как развивается космическая отрасль Украины после разрыва сотрудничества с Россией?

Космический долгострой "Сич-2-30"

За время независимости Украина создала семь космических аппаратов, которые были выведены на орбиту. Среди них был и успешный коммерческий проект - спутник EgyptSat-1 для Египта. Запуск был произведен в 2007 году. В 2011 году, к 20-летию независимости, Украина запустила свой спутник "Сич-2". В космос его вывела украино-российская ракета-носитель "Днепр". Запуск был осуществлен с российского космодрома. Но из-за аварии энергоснабжения "Сич-2" пробыл на орбите всего 16 месяцев вместо запланированных пяти лет. В 2014 и 2017 годах были запущены украинские наноспутники PolyITAN-1 и PolyITAN-2-SAU, которые работают до сих пор. Их создала группа студентов и ученых Киевского политехнического института.

Илон Маск

Запущенный 13 января спутник дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич-2-30" является фактически модификацией потерянного "Сич-2". Этот проект можно смело назвать "космическим долгостроем". Разработку и изготовление "Сич-2-30" конструкторское бюро "Южное" начало еще в 2013 году, а запуск планировался изначально на 2017 год. Однако выйти на орбиту он смог только сейчас.

Как пояснил DW руководитель ГКАУ Владимир Тафтай, "Сич-2-30" разрабатывался под другую ракету, так что пришлось технически подстраивать этот космический аппарат уже под ракету Falcon-9. "Спутник был готов еще 1 декабря 2021 года, его хотели вывести на орбиту в год 30-летия независимости Украины. Но дата запуска была смещена из-за планов SpaceX", - пояснил в разговоре с DW Тафтай.

Общая стоимость проекта по запуску спутника "Сич-2-30" составила 250 миллионов гривен, из которых более четверти пошли на оплату услуг SpaceX, сообщил Тафтай. Но эти расходы, уверены в ГКАУ, не были напрасными: "Сич-2-30" станет частью европейской спутниковой программы наблюдения за Землей Copernicus, с которой Украина уже имеет договор и получает снимки из космоса бесплатно.

"Но теперь мы будем также предоставлять снимки нашим партнерам", - говорит Тафтай. Кроме того, есть еще один немаловажный момент. По словам руководителя ГКАУ, наличие своего спутника позволит получать столько снимков, сколько нужно - без ограничений, в нужное время и в нужной части страны.

Оправдаются ли инвестиции в "Сич-2-30"

Сотрудничество в рамках программы Copernicus уже позволило реализовать в Украине проект тепловых аномалий, выявляющий и предупреждающий лесные пожары. "В 2021 году экономический эффект от этого проекта составил около 12 миллиардов гривен", - утверждает Тафтай.

Такой видится Земля со спутника

Однако запущенный "Сич-2-30" имеет и свои недостатки. Как отметил в разговоре с DW старший научный сотрудник киевского Института космических исследований НАН Украины Алексей Парновский, качество снимков, которые обеспечит этот спутник, устроит далеко не всех.

"Аппаратура космического аппарата "Сич-2-30" дает изображение среднего пространственного разрешения - около восьми метров на пиксель. Этого недостаточно, например, для военных, которым нужны данные до одного метра на пиксель", - отметил ученый и добавил: "Этот аппарат на сегодняшний день не имеет смысла из-за его несоответствия современным технологиям".

В то же время недооценивать важность запуска "Сич-2-30" не следует. Как заметил Парновский, запуск спутника - это своего рода учебный проект и способ поддержания навыков персонала. С ним согласен директор ассоциации высокотехнологичных предприятий "Космос" Сергей Яцков.

"Я не отрицаю, что в запуске спутника присутствует политическая и имиджевая составляющая. Но не нужно забывать, что на его основе будет отработана работа наземного комплекса - пункты приема и обработки информации от спутника", - подчеркнул Яцков в разговоре с DW.

Государственная космическая программа

Как отметил Тафтай, вывод на орбиту "Сич-2-30" является первым шагом на пути реализации государственной космической программы на 2021-2025 годы, которая "предусматривает создание отечественной космической группировки спутников". "Вместе с "Сич-2-30" мы планируем вывести на орбиту восемь спутников", - сообщил Тафтай. По его словам, эти спутники будут способны делать уже более подробные снимки земной поверхности.

Международная космическая станция

В последнее время Украине удалось продлить несколько важных международных контрактов, рассказал Тафтай. Речь идет, например, о выпуске элементов конструкции первой ступени ракеты Antares, которая доставляет грузовой корабль Cygnus с территории США на Международную космическую станцию. По другой программе - Vega - КБ "Южное" выпускает двигатели для 4-й ступени ракеты-носителя легкого класса Vega Европейского космического агентства (ESA).

Но это еще не все. "Планируется также запуск украинской ракеты-носителя "Циклон-4" с космодрома в Канаде, о сооружении которого было объявлено в прошлом году. Я думаю, что строительство начнется в первом квартале 2022 года, а первый запуск - в 2024 году", - рассказал Тафтай.

По его словам, "Циклон-4" финансирует Канада, а Украина выступает как разработчик и производитель. Украина также является участником международной программы Artemis, реализуемой НАСА в кооперации с частными компаниями и космическими агентствами. Цель программы - снова отправить людей на Луну.

До полного восстановления космической отрасли в Украине еще далеко

Таким образом, Украина постепенно возвращается в круг игроков на мировом космическом рынке. Однако до восстановления отрасли хотя бы до уровня периода сотрудничества с Россией пока еще далеко. По данным ГКАУ, в 2014 году Украина потеряла около 80 процентов своего прежнего рынка.

В настоящее время многие космические проекты Украины находятся на начальной стадии, не обеспечивая полной загрузки предприятий, признает Тафтай. "Восстановление займет еще довольно долгое время. В 2021 году удалось остановить падение, и мы отыграли процентов 10 потерянного рынка. Надеюсь, что в 2022 году работа будет идти быстрее, в частности, благодаря поддержке правительства", - убежден он.

Впрочем, по словам директора ассоциации "Космос" Яцкова, к государственной космической программе на 2021-2025 годы есть много вопросов. "Программа должна быть разработана с учетом национальных приоритетов в космической сфере, отраженных в долгосрочной космической стратегии Украины. А такого стратегического документа пока нет", - говорит Яцков.

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