Компания SpaceX вывела на орбиту рекордное число спутников

Ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9 в рамках миссии Transporter-1 успешно вывела на заданную орбиту рекордную партию спутников: 133 коммерческих и государственных космических аппарата и 10 спутников, которые будут задействованы в развертывании глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в пресс-службе основанной Илоном Маском компании SpaceX.

Запуск был осуществлен в 10.00 утра 24 января по времени по времени Восточного побережья США (18.00 мск) со стартового комплекса 40 (SLC-40) на мысе Канаверал (штат Флорида).

После отделения первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 совершила управляемую посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще тебя люблю") в Атлантике, примерно в 533 км от места запуска.

Интернет-покрытие для почти всей планеты

Ранее, 20 января, Falcon 9 доставила на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников. Это был 17-й вывод на орбиту большой группы подобных аппаратов.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 30 тысяч аппаратов Starlink для создания полномасштабной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты. Представители SpaceX до конца 2020 года хотели с помощью спутников обеспечить интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а в 2021 году - почти всю планету. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивалась в 10 млрд долларов.

