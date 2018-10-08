Бизнес хочет в космос: в ФРГ строят ракеты и думают о плавучем космодроме

Пример Илона Маска и его компании SpaceX оказался заразительным: в космический бизнес пошли немецкие стартапы. Дальше всех продвинулась фирма Isar Aerospace: 7 сентября она приступила в городке Оттобрунн под Мюнхеном к производству легких ракет-носителей для выведения на околоземную орбиту коммерческих спутников. Первый запуск намечен уже на 2021 год.

Коммерциализация космоса: частные инвестиции бурно растут

"Мы хотим создать европейский аналог SpaceX - финансируемое частным образом предприятие по производству космических ракет". Такова амбициозная цель Даниэля Метцлера (Daniel Metzler), основавшего этот стартап в 2018 году вместе с двумя партнерами с целью "демократизировать доступ к космосу". Его освоение, убежден 28-летний предприниматель, даст мировой экономике не меньший импульс, чем развитие всемирной компьютерной сети: "Космос станет новом интернетом, и его коммерциализация идет уже полным ходом".

30 мая 2020 SpaceX осуществила первый частный запуск пилотируемого космического корабля

Немецкий бизнес намерен в этой коммерциализации активно участвовать, указывает экономическая газета Handelsblatt в статье под заголовком "Ракеты Made in Germany: Германия стремится в космос". "Никогда еще в освоение космоса не вкладывалось столько частных денег, как сейчас, и тренд идет по нарастающей", - рассказал изданию специалист по космическому праву Инго Бауман (Ingo Baumann), хорошо знакомый с ситуацией в аэрокосмической отрасли, поскольку его юридическая фирма BHO Legal консультирует многих ее представителей.

По данным Handelsblatt, в последнее время в ФРГ появилось порядка 80 фирм, занимающихся либо разработкой и производством ракет, спутников или компонентов к ним, либо предоставлением связанных с космическими полетами услуг или данных - всем тем, что обозначают ныне термином New Space. Под это понятие подпадают все частные инновационные компании, занимающиеся освоением космоса независимо от правительств с коммерческими, а не научными или военными целями.

New Space в Германии: ракеты-носители для спутников связи

Речь идет, прежде всего, о запуске спутников связи. Они необходимы для бурно развивающейся на планете цифровой экономки, для "Индустрии 4.0", для автономного вождения. Handelsblatt ссылается на прогноз американского инвестиционного банка Morgan Stanley, согласно которому глобальный рынок выведения на орбиту космических летательных аппаратов до 2023 года удвоится и достигнет 6,9 миллиардов долларов. Растущий спрос рождает растущее предложение.

В Германии над созданием ракет-носителей для доставки в космос малых и средних грузов работают сейчас сразу три фирмы. Наряду с мюнхенской Isar Aerospace это аугсбургская Rocket Factory Augsburg - дочернее предприятие аэрокосмической компании OHB из Бремена, и HyImpulse Technologies в городке Нойенштадт-ам-Кохер, недавно основанная Немецким центром аэрокосмических исследований (DLR).

Бюлент Алтан, бывший главный инженер SpaceX, вложил деньги в ракетостроительный стартап

Молодые основатели Isar Aerospace сумели привлечь крупных и именитых инвесторов. Это сразу несколько венчурных фондов, в том числе Airbus Ventures - подразделение европейского аэрокосмического гиганта Airbus, специализирующееся на вложениях в новые высокотехнологичные компании. В число инвесторов входит и Бюлент Алтан, работавший раньше главным инженером SpaceX у Илона Маска, а затем создавший компанию для рисковых инвестиций в предприятия New Space.

Бюлента Алтана удалось привлечь и в качестве консультанта. Советником стартапа стал также Роберт Шмукер (Robert Schmucker) - один из самых известных немецких специалистов в области авиационной и космической техники, профессор Технического университета Мюнхена.

Ракетные двигатели из 3D-принтера

Этот богатый традициями вуз, один из лучших в Германии, окончил 28-летний инженер Йозеф Флайшман (Josef Fleischmann) - сооснователь и главный операционный директор Isar Aerospace. Во время учебы, рассказывает Handelsblatt, он участвовал в студенческом научном проекте. Их группа разрабатывала реактивные двигатели для метеорологических ракет, а камеры сгорания для них изготавливала с помощью 3D-принтеров.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер осматривает ракетный двигатель комапнии Isar Aerospace

Такую технологию использует и стартап Isar Aerospace. По словам Йозефа Флайшмана, "раньше производство камеры сгорания длилось месяцами, сегодня мы справляемся с этим за несколько дней". Он убежден: "Основным рычагом для повышения экономичности в ракетной индустрии является автоматизация производства".

Именно двигатели мюнхенского стартапа вызвали в свое время интерес инвестора и консультанта Бюлента Алтана. Говоря в конце 2018 года в интервью немецкому порталу t3n, специализирующемуся на технологических темах, о своих инвестиционных планах в Германии, он рассказал: "Меня, к примеру, очень заинтриговало то, чем занимаются ребята из Isar Aerospace. Они делают оригинальные двигатели, с помощью которых в космос можно будет запускать небольшие ракеты-носители".

Isar Aerospace: будем гибче и дешевле традиционных ракетостроителей

Основатели стартапа назвали свое детище Spectrum. Длина ракеты - 27 метров, на низкую околоземную орбиту она сможет поднимать до 1200 килограммов полезного груза, что делает ее "самой мощной в Европе ракетой, созданной на частные деньги", рассказал глава компании Даниэль Метцлер на церемонии начала производства журналистам и почетному гостю - Маркусу Зёдеру (Markus Söder), премьер-министру Баварии. Эта федеральная земля превратилась в последние годы в один из европейских центров New Space.

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По словам Метцлера, главное преимущество его фирмы перед традиционными крупными ракетостроителями состоит в гибкости и низких ценах. В своем производственном цеху в Оттобрунне компания Isar Aerospace, в которой сейчас работают, по данным агентства dpa, всего около 100 человек, сможет одновременно изготавливать три ракеты. Обеспечить запуск, утверждает он, можно будет в течение всего нескольких месяцев или даже недель.

Немецкий плавучий космодром в Северном море: Берлин изучает вопрос

Преимущество, подчеркнул глава фирмы, еще и в том, что сравнительно небольшую ракету достаточно просто доставлять к месту запуска на обычных грузовиках. На вопрос, где именно состоится первый запуск Spectrum, намеченный на 2021 год, Даниэль Метцлер ответил, что обсуждаются "полдюжины" возможных площадок в Европе.

Вид из космоса на Северное море, где могут разместить немецкий плавучий космодром

В среднесрочной перспективе постоянный космодром для запуска легких ракет-носителей может появиться даже в густонаселенной Германии - но не на суше, как одно время предлагалось, а в водах Северного моря. 4 сентября головное объединение деловых кругов ФРГ, Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), и руководители ряда аэрокосмических фирм представили министерству экономики ФРГ технико-экономическое обоснование плавучего космодрома.

По данным Handelsblatt, государственное участие в его финансировании составило бы довольно скромную сумму - 30 миллионов евро в первые шесть лет. 7 сентября, когда в Мюнхене начали изготавливать первую легкую немецкую ракету-носитель, министерство сообщило в Берлине, что изучает представленный проект.

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