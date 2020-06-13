SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink

Американская компания SpaceX утром в среду, 25 ноября, успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников в рамках продолжающегося развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Спутники доставлены на орбиту тяжелой ракетой-носителем Falcon, сообщила компания.

Запуск был осуществлен c космодрома NASA в штате Флорида. Спутники были выведены на заданную орбиту через 14 минут 46 секунды после старта. Это уже 16-й вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink с мая 2019 года.

Предыдущая партия из 60 спутников была запущена 24 октября. С учетом нынешних аппаратов орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 953 спутников Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Возвращение первой ступени многоразовой ракеты

Между тем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, использовавшаяся для запуска в седьмой раз, через 8 минут 43 секунды после старта совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу в Атлантике в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные морские суда в Атлантическом океане должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет SpaceX экономить при запусках своих ракет до 6 млн долларов.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 30 тысяч аппаратов Starlink для создания полномасштабной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а в 2021 году - почти всю планету. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в 10 млрд долларов.

Смотрите также:

30 лет космической станции "Мир": как это было Советский форпост Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.

30 лет космической станции "Мир": как это было Международное сотрудничество После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.

30 лет космической станции "Мир": как это было Многочисленные посетители В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.

30 лет космической станции "Мир": как это было Неудачи, поломки, неисправности… Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.

30 лет космической станции "Мир": как это было На пути к МКС США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

30 лет космической станции "Мир": как это было Конец пилотного проекта Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

