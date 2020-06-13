SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink

Американская компания SpaceX утром в среду, 25 ноября, успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников в рамках продолжающегося развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Спутники доставлены на орбиту тяжелой ракетой-носителем Falcon, сообщила компания.
Запуск был осуществлен c космодрома NASA в штате Флорида. Спутники были выведены на заданную орбиту через 14 минут 46 секунды после старта. Это уже 16-й вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink с мая 2019 года.
Предыдущая партия из 60 спутников была запущена 24 октября. С учетом нынешних аппаратов орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 953 спутников Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Возвращение первой ступени многоразовой ракеты
Между тем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, использовавшаяся для запуска в седьмой раз, через 8 минут 43 секунды после старта совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу в Атлантике в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.
Кроме того, специальные морские суда в Атлантическом океане должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет SpaceX экономить при запусках своих ракет до 6 млн долларов.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 30 тысяч аппаратов Starlink для создания полномасштабной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а в 2021 году - почти всю планету. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в 10 млрд долларов.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина