Компания SpaceX

Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) - американская компания, производитель космической техники.

SpaceX была основана в 2002 году Илоном Маском, который поставил себе цель создать ракету для колонизации Марса. Компания разработала многоразовые ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, а также космический корабль Dragon, предназначенный для пополнения запасов на Международной космической станции. В марте 2019 года пассажирская версия корабля Dragon V2 для транспортировки астронавтов на МКС успешно выполнила испытательный полет. Корабль начал доставлять членов экипажа на станцию в мае 2020 года.