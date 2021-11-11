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Компания SpaceX

Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) - американская компания, производитель космической техники.

SpaceX была основана в 2002 году Илоном Маском, который поставил себе цель создать ракету для колонизации Марса. Компания разработала многоразовые ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, а также космический корабль Dragon, предназначенный для пополнения запасов на Международной космической станции. В марте 2019 года пассажирская версия корабля Dragon V2 для транспортировки астронавтов на МКС успешно выполнила испытательный полет. Корабль начал доставлять членов экипажа на станцию в мае 2020 года.

A SpaceX Falcon 9 rocket, with the Crew Dragon capsule, is launched carrying three NASA and one ESA astronauts on a mission to the International Space Station at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S. November 10, 2021. REUTERS/Joe Skipper

Космический корабль Crew Dragon-3 стартовал к МКС 11.11.2021

Запуск корабля американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту осуществлен с использованием тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал.
Full moon called a supermoon because it was unusually close to the earth | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

NASA отложило высадку на Луну на 2025 год 10.11.2021

Глава NASA Нельсон объяснил задержку программы "Артемида" недостатком финансирования и судебной тяжбой между компаниями Илона Маска и Джеффа Безоса.
In this image taken from NASA video, parachutes are deployed from the SpaceX Dragon capsule, carrying four astronauts, as it descends before splashing down into the Gulf of Mexico near Pensacola, Fla., late Monday Nov. 8, 2021, to end a 200-day space station mission that began last spring. (NASA via AP)

Участники второй регулярной миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю 09.11.2021

Астронавты NASA и ESA Меган Макартур, Шейн Кимбро и Томас Песке, а также японец Акихико Хосидэ провели на Международной космической станции 199 дней. Корабль Crew Dragon сел на воду у берегов Флориды.
In this image taken provided by SpaceX, a capsule carrying four people parachutes into the Atlantic Ocean off the Florida coast, Saturday, Sept. 18, 2021. The all-amateur crew was the first to circle the world without a professional astronaut. (SpaceX via AP)

Crew Dragon с коммерческим экипажем совершил посадку в Атлантике 19.09.2021

Разработанный SpaceX космический корабль Crew Dragon с миллиардером Айзекманом и еще тремя пассажирами на борту совершил посадку на воду у берегов Флориды. Экипаж провел на орбите Земли трое суток.
In this Sunday, Sept. 12, 2021 photo made available by SpaceX, from left, Chris Sembroski, Sian Proctor, Jared Isaacman and Hayley Arceneaux sit in the Dragon capsule at Cape Canaveral in Florida, during a dress rehearsal for the upcoming launch. The fully automated Dragon is the same kind that SpaceX uses to send astronauts to and from the International Space Station for NASA. But the chartered flight won't be going there. (SpaceX via AP)

SpaceX впервые в истории отправила в космос полностью коммерческий экипаж 16.09.2021

Впервые среди членов космического корабля нет ни одного профессионального астронавта. Цель миссии - набрать 200 млн долларов пожертвований для детской больницы.
A SpaceX Dragon-2 spacecraft sits on the Falcon 9 rocket as it is prepared for launch on its 23rd resupply mission for NASA from Complex 39A at the Kennedy Space Center, Florida on Saturday, August 28, 2021. Following a last minute postponement due to this morning's poor weather conditions, SpaceX will try for another attempt on Sunday morning. Dragon will carry experiments and spare parts to the International Space Station. Photo by Joe Marino/UPI Photo via Newscom picture alliance

Американский корабль Cargo Dragon в 23-й раз стартовал к МКС 29.08.2021

Грузовой космический корабль компании SpaceX доставит продовольствие для международного экипажа орбитальной станции, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.
Richard Branson and Virgin Galactic crew members enter the company's passenger rocket plane, the VSS Unity, in a still image from undated handout video taken at Spaceport America near Truth or Consequences, New Mexico, U.S. Virgin Galactic/Handout via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

Миллиардер Ричард Брэнсон вернулся на Землю после суборбитального полета 11.07.2021

Владелец Virgin Galactic на себе проверил возможности суборбитального туризма. Брэнсон решил отправиться в полет на девять дней раньше своего конкурента - основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса.
The SpaceX Cargo Dragon resupply ship is pictured on June 5, 2021, approaching the International Space Station carrying over 7,300 pounds of new science, supplies, and solar arrays to replenish the Expedition 65 crew. The Cargo Dragon's nose cone is open, revealing its hatch and forward docking cone. NASA/UPI Photo via Newscom picture alliance

Грузовой корабль Dragon 2 от SpaceX после миссии к МКС вернулся на Землю 10.07.2021

Многоразовый космический грузовик приводнился в Атлантическом океане. Миссия стала 22-й в серии запусков по доставке материалов на Международную космическую станцию на корабле SpaceX.
SpaceX SN15 starship prototype liftoffs from the company's starship facility in Boca Chica, Texas, U.S. May 5, 2021. REUTERS/Gene Blevins

Прототип ракеты Starship успешно приземлился после тестового полета 06.05.2021

После четырех неудачных попыток компания Илона Маска успешно провела тестовый полет прототипа корабля Starship, разрабатываемого SpaceX для полетов на Марс.
In this image made from NASA TV video, the SpaceX Dragon capsule lands into the Gulf of Mexico near the Florida Panhandle early Sunday, May 2, 2021. SpaceX returned four astronauts from the International Space Station on Sunday, making the first U.S. crew splashdown in darkness since the Apollo 8 moonshot. (NASA TV via AP)

Экипаж первой регулярной миссии SpaceX к МКС вернулся на Землю 02.05.2021

Американский космический корабль впервые совершил ночную посадку со времен миссии Apollo в декабре 1968 года. Экипаж Crew Dragon-1 проработал на МКС полгода.
The power and propulsion element provides a communications relay capability for NASA's Gateway, enabling it to serve as a mobile command and service module for human and robotic expeditions to the lunar surface. Credits: NASA

NASA приостановило контракт со SpaceX по лунному модулю 01.05.2021

Две другие компании, которые участвовали в тендере, оспорили решение поручить контракт стоимостью в 2,9 млрд евро Space X. Работы прекращены до урегулирования спора.
A SpaceX Falcon 9 rocket, with the Crew Dragon capsule, is launched carrying four astronauts on a NASA commercial crew mission to the International Space Station at Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., April 22, 2021. REUTERS/Thom Baur

SpaceX вместо "Союза": космические пути России и Запада расходятся? 23.04.2021

Для полетов к МКС американцы и европейцы пересели с российских космических кораблей на американские, Россия планирует свою станцию на орбите. Тесное сотрудничество может закончиться.
This video grab image courtesy of NASA TV shows (From L) ESA (European Space Agency) astronaut Thomas Pesquet, NASA astronauts Megan McArthur and Shane Kimbrough, and Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) astronaut Akihiko Hoshide, inside the capsule at launch pad at Launch Complex 39A ahead of the Crew-2 mission, April 23, 2021, at NASA's Kennedy Space Center in Florida. - SpaceX is set to launch its third crew to the International Space Station early April 23, 2021, reusing a rocket and crew capsule in a human mission for the first time. The Crew-2 mission blasts off from pad 39A at the Kennedy Space Center in Florida at 5:49 am Eastern Time (0949 GMT), after being delayed a day by adverse weather along the flight path. (Photo by - / NASA TV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / NASA TV - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / ìThe erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo byline has been modified in AFP systems in the following manner: byline [-] instead of [Agustin PAULLIER]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.î

Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС 23.04.2021

Запуск Crew Dragon-2 осуществлен с использованием тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал.

Das Archivbild vom April 1961 zeigt den sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin in seinem Raumanzug kurz vor seinem Start zum ersten bemannten Weltraumflug. Gagarin umkreiste am 12.04.1961 in der Raumkapsel Wostok als erster Mensch die Erde. dpa (zu dpa-Themenpaket Jahrhundert - Geschichte vom 14.04.1999) |

Экс-глава ESA о полете Гагарина и американском билете в космос для Европы 11.04.2021

В дни 60-летия полета Юрия Гагарина DW расспросила экс-гендиректора Европейского космического агентства Йоханна-Дитриха Вёрнера о пилотируемой космонавтике и рисках полетов на Луну и Марс.
SpaceX completed the first upright landing of the company's deep-space Starship rocket, SN-10, after a test flight on March 3, 2021, in Boca Chica, Texas. Minutes later, the test vehicle exploded after a fire broke out at the base of the rocket. SpaceX/UPI Photo via Newscom picture alliance

Ракета SpaceX взорвалась после первоначально успешной посадки 04.03.2021

Прототип корабля Starship N10 загорелся через несколько минут после вертикальной посадки. Это уже третья неудачная посадка тестовой ракеты Starship.
A SpaceX Falcon 9 rocket lifts off from pad 40 at Cape Canaveral Space Force Station on January 24, 2021 in Cape Canaveral, Florida. The Transporter-1 mission is the first in a planned series of small satellite rideshare missions that will take 143 U.S. and international spacecraft, including 10 Starlink satellites, to low earth orbit, a record number of satellites on a single flight. (Photo by Paul Hennessy/NurPhoto)

SpaceX в последнюю минуту отменила запуск ракеты с интернет-спутниками 01.03.2021

Ракета-носитель Falcon 9 должна была вывести на орбиту еще 60 мини-спутников связи в рамках проекта Starlink. Новая попытка запуска будет предпринята уже 1 марта.
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