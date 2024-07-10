Первый полет Ariane 6: Европа вернула себе доступ к космосу

Европа вернулась в космос. Запуск новой тяжелой ракеты-носителя Ariane 6 с космодрома Куру 9 июля, прошедший почти во всем успешно, положил конец кризису длиною в год. В этот период Европейское космическое агентство (ESA) по политическим и техническим причинам не имело возможности самостоятельно выводить на орбиту научные, коммерческие или военные спутники и было вынуждено закупать эту услугу в США. И вот теперь премьерный полет "Ариан" шестого поколения открыл новую главу в истории европейской астронавтики.

Разрыв с "Роскосмосом" и авария ракеты Vega

Политическая причина вынужденного простоя состояла в том, что одной из трех моделей ракет-носителей, которые использовала ESA, была российская "Союз". Для нее на территории космодрома Куру во французском заморском департаменте Гвиана на северо-востоке Южной Америки, откуда осуществлять запуски в космос из-за близости экватора особенно выгодно, построили отдельную стартовую площадку.

Однако сотрудничество с "Роскосмосом", которое гарантировало европейскому агентству поставки испытанной и надежной ракеты среднего класса, а российским ракетостроителям - стабильные валютные доходы от экспорта своей высокотехнологичной продукции, прекратилось сразу после полномасштабной российской агрессии против Украины в феврале 2022. В результате ESA оказалась без ракеты-носителя среднего класса.

Европейская тяжелая ракета-носитель Ariane 6 на космодроме Куру во Французской Гвиане перед стартом 9 июля 2024 Фото: M. PÈdoussaut/dpa

Эксплуатацию легкой итальянской Vega С после аварии в конце 2022 года пришлось приостановить. Оставалась совместная европейская тяжелая Ariane 5, однако к моменту ее последнего запуска с космодрома во Французской Гвиане в июне 2023 эта модель использовалась уже более четверти века, сильно устарела и больше не производилась. Ей на смену еще летом 2020 года должна была прийти Ariane 6, о разработке которой правительства Франции и Германии договорились за десять лет до того.

Но сначала дело забуксовало на разных этапах принятия решений, так что официальный старт проекту был дан лишь в декабре 2014 года, затем возникли задержки на производстве, а потом разразилась пандемия Covid 19. Из-за нее стоимость проекта еще больше превысила первоначальную смету, а на выделение дополнительных средств опять-таки потребовалось время. В результате премьеру Ariane 6 пришлось несколько раз переносить. "Все, что только могло, пошло не так", - самокритично признает генеральный директор ESA австриец Йозеф Ашбахер (Josef Aschbacher).

Одно из новшеств дало сбой

В конечном счете Ariane 6 вместо 2,4 млрд евро обошлась более чем в 4 млрд евро. В финансировании проекта участвовали 13 европейских стран, однако три четверти необходимой суммы предоставили Франция и Германия, причем больше половины необходимых средств выделил Париж. Новую ракету-носитель производит компания ArianeGroup, совместное предприятие двух аэрокосмических и оборонных концернов - французского Safran и франко-германо-испанского Airbus.

Верхняя ступень ракеты Ariane 6 в производственном цехе компании ArianeGroup в Бремене Фото: Frank T. Koch/ArianeGroup/dpa/picture alliance

Соответственно, серийное производство обеспечивают главным образом заводы во Франции и Германии. Так, в Бремене, одном из центров немецкой аэрокосмической промышленности, в цехах ArianeGroup монтируется верхняя ступень ракеты. Эти цеха расположены на территории завода Airbus, где, в частности, изготавливаются модули для новой лунной программы США. А топливные баки и насосы для ракетных двигателей производит компания MT Aerospace в Аугсбурге. Всего задействованы предприятия в четырех городах ФРГ.

Ariane 6 высотою в 56 метров, весящая 540 тонн, способна выводить на орбиту спутники общим весом до 11,5 тонн, причем возможность неоднократно запускать двигатель верхней ступени позволяет высаживать их на разных орбитах вплоть до геостационарной на высоте 36 тысяч километров.

Именно из-за этого технического новшества и возник единственный сбой во время премьеры: в ночь на 10 июля двигатель верхней ступени сначала сработал, но потом неожиданно отключился. В результате два остававшихся на борту полезных груза не были высажены в космос и остались в верхней ступени, которая, в свою очередь, из-за дисфункции двигателя не смогла, как планировалось, войти в плотные слои атмосферы, чтобы там сгореть, и теперь превратилась в космический мусор.

Однако нынешний первый запуск новой ракеты-носителя изначально носил тестовый характер, поэтому с ней отправили в космос пока не дорогостоящие коммерческие или военные, а только научные спутники от университетов и исследовательских программ, чтобы минимизировать возможный ущерб. "Технических пассажиров" было в общей сложности 17, некоторые из них - немецкие. Сообщив о сбое, руководство ArianeGroup заявило, что на намеченном графике запусков он не отразится.

Джефф Безос бронирует Ariane 6 на годы вперед

Спрос на подобные запуски огромный, отмечает экономическая газета Handelsblatt и ссылается на данные маркетинговой компании Euroconsult, согласно которой в ближайшие десять лет в космос могут быть запущены до 29 тысяч спутников. Ведь, к примеру, целый ряд крупных фирм формирует сейчас вокруг Земли целые спутниковые группировки для обеспечения потребителей интернетом и другими формами глобальной связи. К тому же нужно регулярно запускать космические аппараты для исследования Вселенной, а также в оборонных целях.

"Так что Ariane 6 имеет решающее значение, поскольку Европе необходимо иметь независимый доступ к космосу", - подчеркивает глава ESA Йозеф Ашбахер. После нынешнего удачного запуска первый старт с коммерческими спутниками ожидается к концу этого года. Затем, в течение ближайших двух лет, планируются 14 запусков. В ArianeGroup указывают, что проект Ariane 6 предполагает от 6 до 12 запусков в год, тогда как предыдущее, пятое поколение этой ракеты-носителя было рассчитано не более чем на 7 стартов в год.

Основатель Amazon Джефф Безос на фоне многоразового космического корабля для суборбитальных полетов New Shepard, разработанного созданной им компанией Blue Origin Фото: Blue Origin/ZumaPress/picture alliance

Тем не менее до американского конкурента SpaceX европейской "Ариан" далеко, констатирует французское информационное агентство AFP и напоминает, что только за май этого года компания Илона Маска осуществила 14 запусков своей ракеты-носителя Falcon 9. Кстати, именно у SpaceX пришлось бронировать места европейскому космическому агентству Esa в течение того года, пока космодром Куру вынужденно простаивал.

Однако пользоваться услугами компании Илона Маска не очень хочет другой американский миллиардер с космическими планами - основатель гиганта интернет-торговли Amazon Джефф Безос. Созданная им аэрокосмическая компания Blue Origin сама разрабатывает ракеты-носители. Но другой его компании, основанной в 2019 году Kuiper Systems, требуется возможность регулярно выводить на орбиту спутники для проекта обеспечения глобального широкополосного доступа к интернету.

Первые запуски в рамках Project Kuiper состоялись осенью 2023, теперь пополнять свою группировку спутников Джефф Безос будет с помощью европейской Ariane 6: из полученных под новую ракету-носитель 30 заказов 18 поступили от владельца интернет-магазина Amazon. "Это абсолютно беспрецедентно для ракеты, которая еще не летала", - подчеркивает Стефан Исраэль, глава оператора запусков и коммерческого использования новой ракеты - фирмы Arianespace, дочерней компании ArianeGroup. Он подтвердил, что, несмотря на произошедший сбой, следующий запуск со спутником французского министерства обороны на борту намечен на декабрь этого года, а в 2025 году планируются 6 полетов. До 2028 года все старты уже забронированы.

Устаревший проект, но альтернатива SpaceX

Резким контрастом к столь положительным фактам и оценкам проекта Ariane 6 выглядят комментарии ряда СМИ. Один из самых жестких вышел на сайте еженедельника Die Zeit. Статья озаглавлена: "Она должна была составить конкуренцию Илону Маску, а получился позор". В ней отмечается, что новая европейская ракета "появилась слишком поздно, она слишком дорогая и уже сейчас устарела".

В интервью информационному агентству dpa эксперт по космосу Технического университета Дрездена Мартин Таймар (Martin Tajmar) дал несколько более взвешенную оценку, хотя и подчеркнул: "После того, как в 2015 году Falcon 9 впервые успешно приземлилась и тем самым фактически положила начало эпохе повторного использования ракет-носителей, все остальные выглядят очень бледно". Однако процесс принятия решений в государственной организации ESA нельзя сравнивать с тем, как работает частная SpaceX, отметил ученый.

Стартовая площадка американской компании SpaceX на мысе Канаверал во Флориде с готовой к старту ракетой-носителем Falcon 9 Фото: Red Huber/AFP/Getty Images

Главное в проекте Ariane 6, по его словам, то, что она выполнила свою главную задачу - обеспечила европейцам самостоятельный выход в космос. К тому же это - явная альтернатива, пусть и не самая экономичная. "Но мы вновь в игре, мы вновь можем быть партнером, и это многого стоит, а как мы играем - это уже другой вопрос", - философски отметил Мартин Таймар. "Клиенты хотят иметь второго производителя, чтобы не попадать в зависимость от SpaceX", - указывает и Пьер Годар, глава немецкого подразделения ArianeGroup.

Готовится запуск первой частной немецкой ракеты

Впрочем, уже очень скоро европейцы, а точнее говоря - молодые немецкие фирмы, смогут предложить на бурно развивающемся мировом рынке космических запусков и другие альтернативы. "В эти недели на старт выходят сразу три ракеты с немецким участием", - сообщает экономическая газета Handelsblatt в статье под заголовком "Как Германия собирается сейчас осваивать космос".

Первой ракетой, которая в немалой степени изготавливается на предприятиях в ФРГ, является Ariane 6. Вторая называется RFA One, она трехступенчатая, тоже может неоднократно запускать двигатели для более точного вывода спутника на орбиту, но значительно более легкая. Ее создал стартап RFA из Аугсбурга, который готовится сейчас к первому испытанию в конце сентября.

В сентябре 2020, в разгар пандемии ковида, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (слева) открыл в Оттобрунне вместе с главой стартапа Isar Aerospace Даниэлем Метцлером производство легких ракет-носителей для запуска подобных спутников Фото: Bayerische Staatskanzlei

Это стало бы первым полетом частной немецкой космической ракеты, отмечает Handelsblatt, но предупреждает, что еще раньше с полигона на севере Норвегии может взлететь Spectrum - легкая ракета стартапа Isar Aerospace, которая практически полностью изготавливается на его производственной площадке в Оттобрунне близ Мюнхена. Так что в Германии сейчас явный бум ракетостроения. А если предстоящие испытания окончатся неудачей? Первые три старта у компании SpaceX закончились взрывами, напоминает Handelsblatt.