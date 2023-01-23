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Космодром ESA Куру во Французской Гвиане (фото из архива)
Космодром ESA Куру во Французской Гвиане Фото: S. Corvaja/ESA
НаукаЕвропа

Вместо стартового комплекса "Союзов" могут создать склад

Александра Иванова
36 мин. назад

Агентство ESA испытывает сложности с поиском замены российским ракетам-носителям "Союз", следует из заявления главы ESA Йозефа Ашбахера.

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Стартовый комплекс для ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане могут перестроить под европейские ракеты-носители среднего класса, или на его месте создадут складские помещения. Об этом рассказал директор по космическим полетам Европейского космического агентства (ESA) Даниэль Нойеншвандер в понедельник, 23 января.

24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России в Украину, в США и ЕС сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на европейские санкции Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

Миссии ESA с использованием ракет "Союз"

Как отмечает онлайн-издание из ОАЭ The National, в ESA до сих пор не нашли достойной замены для российских ракет-носителей. По словам гендиректора ESA Йозефа Ашбахера, которого цитирует издание, нынешняя ситуация является "огромной проблемой" "для него лично, всего ESA, всей Европы". "С середины этого года у нас нет гарантированного доступа к космосу европейских ракет-носителей", - сказал он.

С космодрома во Французской Гвиане в период с 2011 по 2022 годы были запущены более двух десятков миссий с использованием ракет-носителей "Союз". Теперь ESA надеются на успешный запуск ракеты Ariane 6, намеченный на конец 2023 года. Кроме того, до конца текущего года должны состояться два последних запуска ракеты Ariane 5, в том числе миссия по исследованию ледяной луны - спутника Юпитера.

Прочие миссии, запланированные в этом году, должны были проходить с использованием российских ракет-носителей "Союз". Для одной из этих миссий - получившей название "Евклид" и направленной на изучение темной материи в космосе - будет использована ракета Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX.

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