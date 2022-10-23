Вице-премьер РФ допустил продление работы МКС до 2028 года

Россия может продлить эксплуатацию своего сегмента МКС до 2028 года, заявил вице-премьер Мантуров. Ранее глава "Роскосмоса" Борисов объявил о решении РФ выйти из проекта.

Россия допускает возможность продления эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года, заявил вице-премьер и глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в воскресенье, 23 октября.

"Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года", - цитирует Мантурова агентство ТАСС.

По словам чиновника, порядок работы по проекту МКС регулируется межправительственным соглашением государств-участников, которое в настоящий момент подразумевает использование станции до конца 2024 года. Срок может быть продлен "по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах стран-участниц проекта МКС", объяснил Мантуров.

"В 2021 году NASA приняло решение о продлении полета американского сегмента МКС до 2030 года и обратилось к партнерам (включая Роскосмос) о продолжении сотрудничества по программе МКС до 2030 года", - напомнил глава Минпромторга.

Россия допускала выход из программы МКС в свете санкций

В июле гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия после 2024 года прекратит участие в программе развития МКС. До этого в "Роскосмосе" утверждали, что продление соглашения об эксплуатации МКС в условиях санкций вызывает "скептицизм".

Руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс тогда подчеркнула, что NASA и "Роскосмос" продолжают сотрудничество в штатном режиме, несмотря на российское вторжение в Украину. В Госдепартаменте США выразили сожаление по поводу возможного выхода России из программы развития МКС. "Это печальное событие, учитывая крайне важную научную работу, проводимую на МКС, ценное профессиональное сотрудничество между нашими космическими агентствами на протяжении многих лет, и особенно в свете нашего обновленного соглашения о сотрудничестве в области космических полетов", - заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

В сентябре Борисов сообщил, что сотрудничество по проекту МКС с высокой степенью вероятности все же продлится до 2028 года.

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