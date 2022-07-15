Россия и США договорились о перекрестных полетах на МКС

Российская госкорпорация "Роскосмос" и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подписали соглашение о полетах интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. Об этом сообщает "Роскосмос" в пятницу, 15 июля.

"Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов", - говорится в сообщении госкорпорации.

Подписанное соглашение "отвечает интересам России и США" и "будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС" заявили в "Роскосмосе".

Теперь одно место на борту американского Crew Dragon будет получать российский космонавт. В следующей американской экспедиции на МКС примет участие Анна Киркина, которая уже проходит обучение в США. Запуск миссии NASA-SpaceX Crew-5. запланирован на 1 сентября 2022 года. А в российском "Союз МС-22" одно место будет выделено американскому астронавту Франсиско Рубио. По словам заместителя руководителя программы NASA на МКС Даны Вайгель, астронавт уже проходит обучение вместе с российским экипажем.

В марте руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано заявил, что агентство продолжит сотрудничество с Россией несмотря на войну в Украине и санкции. "Мы работаем вместе уже более 20 лет, и мы будем делать это и впредь. Мы знаем, что происходит, но мы можем вести работу дальше. Это не такой процесс, при котором одна группа может существовать без другой. Все должны работать вместе для достижения успеха", - пояснил Монтальбано.

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