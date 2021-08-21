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Логотип Национального аэрокосмического агентства США (NASA - National Aeronautics and Space Administration)
Фото: John Raoux/AP/dpa/picture alliance

NASA

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA - National Aeronautics and Space Administration).

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Новости

5 марта 2024 г.

Crew Dragon c российским космонавтом пристыковался к МКС

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Контекст

"Чандраян-3" совершает посадку на Южном полюсе Луны

Почему высадка на Луне и в 2024 году все еще крайне сложна

Почему высадка на Луне и в 2024 году все еще крайне сложна

Неудача NASA с модулем Peregrine - напоминание о том, что сегодня полеты на Луну так же рискованны, как и 60 лет назад.
Технологии14 января 2024 г.
Запуск миссии Artemis I к Луне запланирован на 14 ноября

Лунная программа NASA: зачем США запускают миссию Artemis I

Лунная программа NASA: зачем США запускают миссию Artemis I

Смогут ли люди вновь высадиться на поверхность Луны - и какую роль спутник Земли может сыграть при освоении Марса?
Наука31 октября 2022 г.
На стартовой площадке Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида перед запуском миссии "Артемида"

Полет на Луну - с помощью навигатора, сделанного в Германии

Полет на Луну - с помощью навигатора, сделанного в Германии

NASA запускает первую за полвека лунную миссию - "Артемида-1". Осуществить ее поможет навигатор немецкого производства.
Наука29 августа 2022 г.
Руководитель кризисного штаба по спасению "Хаббл" Зинга Талл собрала старых и новых сотрудников в одну команду

Как пенсионеры спасли телескоп НАСА

Как пенсионеры спасли телескоп НАСА

Снимки планет, созвездий, - всего за 31 год их было более 1,5 млн! Телескоп "Хаббл" мог стать историей, но... не стал.
Наука21 сентября 2021 г.
"Грузовик" Cargo Dragon на ракете-носителе на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида

Американский корабль Cargo Dragon в 23-й раз стартовал к МКС

Американский корабль Cargo Dragon в 23-й раз стартовал к МКС

Космический "грузовик" компании SpaceX доставит на МКС продовольствие и оборудование для проведения экспериментов.
Общество29 августа 2021 г.
Международная космическая станция с пристыкованной европейской лабораторией Columbus

Орбита МКС скорректирована для приема следующей экспедиции

Орбита МКС скорректирована для приема следующей экспедиции

На станцию прибывает пилотируемый корабль "Союз МС-19" для съемок кинофильма.
Политика21 августа 2021 г.
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