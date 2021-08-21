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Фото: John Raoux/AP/dpa/picture alliance
NASA
Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA - National Aeronautics and Space Administration).
Пропустить раздел Новости
Новости
05.03.2024
5 марта 2024 г.
Crew Dragon c российским космонавтом пристыковался к МКС
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Контекст
Почему высадка на Луне и в 2024 году все еще крайне сложна
Почему высадка на Луне и в 2024 году все еще крайне сложна
Неудача NASA с модулем Peregrine - напоминание о том, что сегодня полеты на Луну так же рискованны, как и 60 лет назад.
Технологии
14.01.2024
14 января 2024 г.
Лунная программа NASA: зачем США запускают миссию Artemis I
Лунная программа NASA: зачем США запускают миссию Artemis I
Смогут ли люди вновь высадиться на поверхность Луны - и какую роль спутник Земли может сыграть при освоении Марса?
Наука
31.10.2022
31 октября 2022 г.
Полет на Луну - с помощью навигатора, сделанного в Германии
Полет на Луну - с помощью навигатора, сделанного в Германии
NASA запускает первую за полвека лунную миссию - "Артемида-1". Осуществить ее поможет навигатор немецкого производства.
Наука
29.08.2022
29 августа 2022 г.
Как пенсионеры спасли телескоп НАСА
Как пенсионеры спасли телескоп НАСА
Снимки планет, созвездий, - всего за 31 год их было более 1,5 млн! Телескоп "Хаббл" мог стать историей, но... не стал.
Наука
21.09.2021
21 сентября 2021 г.
Американский корабль Cargo Dragon в 23-й раз стартовал к МКС
Американский корабль Cargo Dragon в 23-й раз стартовал к МКС
Космический "грузовик" компании SpaceX доставит на МКС продовольствие и оборудование для проведения экспериментов.
Общество
29.08.2021
29 августа 2021 г.
Орбита МКС скорректирована для приема следующей экспедиции
Орбита МКС скорректирована для приема следующей экспедиции
На станцию прибывает пилотируемый корабль "Союз МС-19" для съемок кинофильма.
Политика
21.08.2021
21 августа 2021 г.
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