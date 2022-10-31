  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Запуск миссии Artemis I к Луне запланирован на 14 ноября
Запуск миссии Artemis I к Луне может состояться в ноябреФото: Ben Smegelsky/NASA via ZUMA Press Wire/ZUMAPRESS/picture alliance
НаукаСША

Лунная программа NASA: зачем США запускают миссию Artemis I

Фред Шваллер
1 ч. назад

Смогут ли люди высадиться на поверхность Луны спустя 50 лет после завершения программы "Аполлон" - и какую роль спутник Земли может сыграть при освоении Марса?

https://p.dw.com/p/4IbtH

Американское космическое агентство NASA запланировало новую попытку запуска лунной миссии Artemis I. Ракета-носитель должна будет стартовать с космодрома на мысе Канаверал 14 ноября около 12:00 по восточно-американскому времени.

Это, по сути, тестовый полет без экипажа, но при этом - первый шаг к возвращению людей на Луну после миссии "Аполлон-17" 1972 года. Освоение Луны, в свою очередь, имеет важное значение для исследования Марса, поскольку ученые хотят использовать лунную поверхность в качестве своего рода пит-стопа во время продолжительных полетов на Красную планету.

По словам представителей NASA и Европейского космического агентства (ЕКА), выступающих партнерами по программе, Artemis в том числе покажет, что изменилось в освоении космоса за последние полвека.

А изменилось с 1972 года многое. Прежде всего, стали более продвинутыми технологии. Планируется, что в рамках программы Artemis люди не просто высадятся на Луну в 2025 году, а создадут там долгосрочное поселение. "Вначале люди отправятся на Луну всего на неделю, но будущие миссии Artemis позволят им оставаться там на месяц или два. В конце концов, будут созданы постоянные поселения", - рассказал DW Юрген Шлутц (Juergen Schlutz), аэрокосмический инженер ЕКА.

Астронавт Джон Янг на Луне в ходе миссии
Астронавт Джон Янг на Луне в 1972 годуФото: Charles Duke/Heritage Images/picture alliance

Что такое программа Artemis?

Artemis стартовала в 2017 году и реализуется NASA в партнерстве с ЕКА и космическими агентствами ряда других стран. Причем ЕКА вместе с европейскими подрядчиками, в том числе Airbus, сыграли ключевую роль в разработке технологий. Предстоящий запуск - первая из шести миссий Artemis на Луну, запланированных до 2028 года. На борту космического корабля Orion в ходе Artemis I не будет людей, этот полет  является проверкой безопасности. Но в будущих миссиях будут участвовать астронавты.

"Мы хотим расширить возможности людей в космосе. Луна - наш ближайший сосед. У нее есть ресурсы и качества для исследований, но для нас программа Artemis в основном направлена на то, чтобы закрепиться в космосе", - сказал Шлутц.

В NASA назвали программу в честь сестры-близнеца Аполлона, Артемиды, богини Луны в древнегреческой мифологии. Первоначально предполагалось, что первая из миссий Artemis стартует из Космического центра Кеннеди во Флориде 29 августа, однако этот и две последующих попытки запуска были отменены сначала из-за технических проблем, а затем из-за непогоды. После этого директор NASA Билл Нельсон сообщил в интервью телеканалу CNN, что новая попытка запуска, скорее всего, будет предпринята в середине ноября.

Если в этот раз все пройдет по плану, Artemis I отправит космический корабль Orion к Луне на срок 25 с половиной дней, после чего он приводнится в Тихом океане. Orion - это частично многоразовый космический корабль, оснащенный солнечными батареями и системой автоматической стыковки, а также двигателями первичного и вторичного отталкивания, которые должны вывести корабль за пределы земной орбиты и направить его к Луне. Хотя Orion вмещает до шести человек экипажа, в рамках миссии Artemis I на нем полетят в космос два манекена, Хельга и Зоар, оснащенные датчиками измерения радиации.

Служебный модуль Airbus, созданный для космического корабля NASA Orion
Модуль Airbus для космического корабля OrionФото: Airbus

Когда люди будут жить на Луне?

Долгосрочная цель программы Artemis - колонизация Марса. Как отмечает Шлутц, Луна - важный шаг на пути к этому, своего рода форпост для исследователей Красной планеты. Первую лунную посадочную площадку, так называемый базовый лагерь Artemis, предлагается создать в конце этого десятилетия. Лунная база будет поддерживать миссии на срок до двух месяцев и использоваться для оптимизации технологий и условий жизни вне Земли. Астронавты смогут добираться до нее менее чем за неделю.

В то же время китайское национальное космическое управление и российское федеральное космическое агентство "Роскосмос" также  намереваются построить лунную базу, получившую название Международной лунной исследовательской станции, в начале 2030-х годов.

Эйден Коули, специалист по материалам ЕКА, поясняет: на Луне могут быть испытаны системы и технологии, необходимые для жизни на других планетах. "Луна - это суровая окружающая среда. Одной из самых больших проблем является защита астронавтов от радиации. Мы рассматриваем возможность строительства обитаемых модулей с внешней облицовкой из кирпича, сделанного из реголита (лунной пыли. - Ред.), чтобы блокировать радиацию", - сказал Коули DW.

Системы управления ресурсами, защиты от радиации и сбора энергии будут сначала испытаны на Луне, а уже затем доставлены на Марс. Ведь лунная поверхность представляет собой более доступный полигон для испытаний, нежели Красная планета, полет на которую занимает около шести месяцев.

Смотрите также:

Как заниматься спортом в космосе?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Космический корабль Orion: Воздушное крещение прошло успешно (06.12.2014)

Космический корабль Orion: Воздушное крещение прошло успешно (06.12.2014)

Американский космический корабль Orion успешно приводнился в Тихом океане после испытательного полета на орбиту. В ближайшие десятилетия аппарат может отправиться на Марс с людьми на борту.
Политика6 декабря 2014 г.01:41 мин.
external

NASA нашло семь похожих на Землю экзопланет (23.02.2017)

NASA нашло семь похожих на Землю экзопланет (23.02.2017)

На всех экзопланетах, обнаруженных NASA, может быть вода, что является предпосылкой возможного существования жизни.
Наука23 февраля 2017 г.01:09 мин.
Миссия НАТО Artemis

NASA отложило запуск миссии Artemis "скорее всего" до ноября

NASA отложило запуск миссии Artemis "скорее всего" до ноября

NASA трижды откладывало запуск лунной миссии Artemis, следующий старт, вероятней всего, будет запланирован на ноябрь.
Наука28 сентября 2022 г.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Одно из судов, задействованных в зерновой сделке

ООН, Турция и Украина согласовали движение судов с зерном

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автопром России

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автопром России

Экономика и бизнес16 ч. назад05:17 мин.
Премьер-министр Джорджа Мелони

Лидеры правых популистов - женщины: это рецепт успеха?

Лидеры правых популистов - женщины: это рецепт успеха?

Политика30 октября 2022 г.
Судно Star Helena с украинским зерном покидает порт Одессы

Срыв РФ "зерновой сделки" и другие события 248-го дня войны

Срыв РФ "зерновой сделки" и другие события 248-го дня войны

Конфликты29 октября 2022 г.
Иранская женщина без хиджаба участвует в протестах в Тегеране, 28 сентября 2022 года

"Хотим нормальной жизни". Почему иранки выходят на протесты

"Хотим нормальной жизни". Почему иранки выходят на протесты

Права человека29 октября 2022 г.
Дорожные знаки в Мюнхене указывают на терминалы для зарядки электромобилей

Авторынок ЕС ускоряет переход на электромобили к 2035 году

Авторынок ЕС ускоряет переход на электромобили к 2035 году

Экономика и бизнес29 октября 2022 г.
Ракетная система залпового огня HIMARS в действии

Новая помощь США Украине и другие события 247-го дня войны

Новая помощь США Украине и другие события 247-го дня войны

Конфликты28 октября 2022 г.
На главную страницу