Лунная программа NASA: зачем США запускают миссию Artemis I

Смогут ли люди высадиться на поверхность Луны спустя 50 лет после завершения программы "Аполлон" - и какую роль спутник Земли может сыграть при освоении Марса?

Американское космическое агентство NASA запланировало новую попытку запуска лунной миссии Artemis I. Ракета-носитель должна будет стартовать с космодрома на мысе Канаверал 14 ноября около 12:00 по восточно-американскому времени.

Это, по сути, тестовый полет без экипажа, но при этом - первый шаг к возвращению людей на Луну после миссии "Аполлон-17" 1972 года. Освоение Луны, в свою очередь, имеет важное значение для исследования Марса, поскольку ученые хотят использовать лунную поверхность в качестве своего рода пит-стопа во время продолжительных полетов на Красную планету.

По словам представителей NASA и Европейского космического агентства (ЕКА), выступающих партнерами по программе, Artemis в том числе покажет, что изменилось в освоении космоса за последние полвека.

А изменилось с 1972 года многое. Прежде всего, стали более продвинутыми технологии. Планируется, что в рамках программы Artemis люди не просто высадятся на Луну в 2025 году, а создадут там долгосрочное поселение. "Вначале люди отправятся на Луну всего на неделю, но будущие миссии Artemis позволят им оставаться там на месяц или два. В конце концов, будут созданы постоянные поселения", - рассказал DW Юрген Шлутц (Juergen Schlutz), аэрокосмический инженер ЕКА.

Астронавт Джон Янг на Луне в 1972 году Фото: Charles Duke/Heritage Images/picture alliance

Что такое программа Artemis?

Artemis стартовала в 2017 году и реализуется NASA в партнерстве с ЕКА и космическими агентствами ряда других стран. Причем ЕКА вместе с европейскими подрядчиками, в том числе Airbus, сыграли ключевую роль в разработке технологий. Предстоящий запуск - первая из шести миссий Artemis на Луну, запланированных до 2028 года. На борту космического корабля Orion в ходе Artemis I не будет людей, этот полет является проверкой безопасности. Но в будущих миссиях будут участвовать астронавты.

"Мы хотим расширить возможности людей в космосе. Луна - наш ближайший сосед. У нее есть ресурсы и качества для исследований, но для нас программа Artemis в основном направлена на то, чтобы закрепиться в космосе", - сказал Шлутц.

В NASA назвали программу в честь сестры-близнеца Аполлона, Артемиды, богини Луны в древнегреческой мифологии. Первоначально предполагалось, что первая из миссий Artemis стартует из Космического центра Кеннеди во Флориде 29 августа, однако этот и две последующих попытки запуска были отменены сначала из-за технических проблем, а затем из-за непогоды. После этого директор NASA Билл Нельсон сообщил в интервью телеканалу CNN, что новая попытка запуска, скорее всего, будет предпринята в середине ноября.

Если в этот раз все пройдет по плану, Artemis I отправит космический корабль Orion к Луне на срок 25 с половиной дней, после чего он приводнится в Тихом океане. Orion - это частично многоразовый космический корабль, оснащенный солнечными батареями и системой автоматической стыковки, а также двигателями первичного и вторичного отталкивания, которые должны вывести корабль за пределы земной орбиты и направить его к Луне. Хотя Orion вмещает до шести человек экипажа, в рамках миссии Artemis I на нем полетят в космос два манекена, Хельга и Зоар, оснащенные датчиками измерения радиации.

Модуль Airbus для космического корабля Orion Фото: Airbus

Когда люди будут жить на Луне?

Долгосрочная цель программы Artemis - колонизация Марса. Как отмечает Шлутц, Луна - важный шаг на пути к этому, своего рода форпост для исследователей Красной планеты. Первую лунную посадочную площадку, так называемый базовый лагерь Artemis, предлагается создать в конце этого десятилетия. Лунная база будет поддерживать миссии на срок до двух месяцев и использоваться для оптимизации технологий и условий жизни вне Земли. Астронавты смогут добираться до нее менее чем за неделю.

В то же время китайское национальное космическое управление и российское федеральное космическое агентство "Роскосмос" также намереваются построить лунную базу, получившую название Международной лунной исследовательской станции, в начале 2030-х годов.

Эйден Коули, специалист по материалам ЕКА, поясняет: на Луне могут быть испытаны системы и технологии, необходимые для жизни на других планетах. "Луна - это суровая окружающая среда. Одной из самых больших проблем является защита астронавтов от радиации. Мы рассматриваем возможность строительства обитаемых модулей с внешней облицовкой из кирпича, сделанного из реголита (лунной пыли. - Ред.), чтобы блокировать радиацию", - сказал Коули DW.

Системы управления ресурсами, защиты от радиации и сбора энергии будут сначала испытаны на Луне, а уже затем доставлены на Марс. Ведь лунная поверхность представляет собой более доступный полигон для испытаний, нежели Красная планета, полет на которую занимает около шести месяцев.

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