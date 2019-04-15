 Бременские модули: астронавты NASA полетят на Луну на европейской технике | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 03.02.2021

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Экономика

Бременские модули: астронавты NASA полетят на Луну на европейской технике

Новая лунная программа США Artemis расширяет сотрудничество с Европейским космическим агентством ESA и концерном Airbus. Он изготовит ключевые элементы космического корабля Orion.

Космический корабль NASA Orion с первым первым европейским сервисным модулем (ESM-1)

Космический корабль NASA Orion с первым европейским сервисным модулем (ESM-1) производства Airbus

Американские астронавты вскоре вновь полетят на Луну, и на этот раз - с помощью европейской техники. В ее создании участвуют десять стран Европы, а сборка осуществляется в городе сказочных Бременских музыкантов - на заводе аэрокосмического концерна Airbus в Бремене вблизи побережья Северного моря. Там уже полным ходом идет выполнение заказа для новой лунной программы США. После заключения 2 февраля нового договора объемы работ вырастут вдвое.

Вторая лунная программа США: за "Аполлоном" следует "Артемида"

Первая лунная программа американского космического ведомства NASA, реализованная в 1961-1972 годах, называлась Apollo - Аполлон. Нынешняя, вторая, носит имя сестры древнегреческого бога, Артемиды - Artemis. Обитаемый космический корабль для этой программы получил название Orion. Одним из его ключевых элементов будет европейский сервисный модуль ESM, он содержит двигатели, а также системы, обеспечивающие электричество, кислород и воду.

За разработку и производство этих модулей отвечает участвующее в лунной программе NASA Европейское космическое агентство ESA. Конечную сборку трех модулей оно ранее уже заказало концерну Airbus, который известен широкой публике главным образом благодаря своим гражданским самолетам-аэробусам, хотя выпускает также и космические спутники, и тяжелые коммерческие ракеты-носители Ariane. Теперь агентство подписало договор на выпуск еще трех ESM. Таким образом, европейская техника доставит к Луне шесть экспедиций NASA.   

На заводе концерна Airbus в Бремене идет работа над европейским сервисным модулем ESM

На заводе концерна Airbus в Бремене идет работа над европейским сервисным модулем ESM

"Европа вступила в новое десятилетие научных исследований. Такого проекта, как строительство шести европейских сервисных модулей для Orion, еще не было. В компании Airbus над этим феноменальным транспортным средством работает ряд лучших в мире голов в области освоения космоса", - заверил Андреас Хаммер (Andreas Hammer), возглавляющий в концерне Airbus подразделение космических исследований. По его словам, Европа - мощный и надежный партнер программы Artemis.

Европейские астронавты получат возможность полететь на Луну и Марс

Участие в ней обеспечивает Европе не только дальнейшее развитие высоких технологий и сохранение надежных рабочих мест, отметил, в свою очередь, Дэвид Паркер, руководитель отдела пилотируемых полетов и роботизированного изучения космоса в Европейском космическом агентстве: "Вместе с теми элементами, которые мы строим для Lunar Gateway, мы гарантируем тем самым астронавтам ESA полеты для изучения нашей солнечной системы".

Тестирование модуля для экипажа космического корабля Orion на космодроме во Флориде

Тестирование модуля для экипажа космического корабля Orion на космодроме во Флориде (США)

Таким образом, ESA получает за выполнение заказов по созданию сервисных модулей для Orion не только деньги, но и гарантию участия европейских астронавтов в будущих полетах, причем не только на Луну, но в перспективе - к астероидам или к Марсу.

Что же касается упомянутого проекта Lunar Gateway, то это - международная космическая станция, сооружение которой на окололунной орбите должно начаться с 2024 года. Она задумана как перевалочный пункт для будущих космических экспедиций как на Луну, так и, в перспективе, на Марс.

Европейский сервисный модуль ESM: важнейшие характеристики

Но к этому времени, в ближайшие три-четыре года, в космосе успеют побывать уже три рассчитанных на одноразовое использование европейских сервисных модуля ESM. Первый пробный полет по новой лунной программе Artemis I без экипажа запланирован еще в нынешнем 2021 году, который обещает стать богатым на космические события. Вторая миссия, Artemis II, предполагает, что астронавты в капсуле корабля Orion, вмещающей четыре человека, совершат в 2023 году облет Луны и вернутся на Землю. В 2024 году должна состояться экспедиция Artemis III, в ходе которой на Луне высадятся астронавт и первая женщина. Подписанный теперь контракт с Airbus обеспечит европейскими сервисными модулями запуски IV, V и VI. 

Модуль ESM-3 прибыл в Бремен для завершающих работ из итальянского Турина

ESM-3 прибыл в Бремен на окончательный монтаж из Турина (Италия). В проекте участвуют 10 стран Европы

Модуль ESM - цилиндрической формы, его диаметр и высота составляют, по данным Airbus, примерно 4 метра. Он заправляется 8,6 тоннами топлива, на котором работает один главный и 32 вспомогательных двигателя. Модуль располагает четырьмя солнечными батареями, которые в развернутом состоянии достигают диаметра в 19 метров. Общий вес модуля - чуть больше 13 тонн.

При его разработке концерн Airbus и его завод в Бремене опирались на опыт создания автоматического грузового корабля ATV, который в 2008-2015 годах доставлял полезные грузы на Международную космическую станцию (МКС). 

Дмитрий Рогозин: "У России своя лунная программа"

В тот же день 2 февраля российские СМИ обошло заявление генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина о том, что "Россия не будет участвовать в лунной гонке, пока не поймет смысл призового фонда". В своем Telegram-канале он заверил, что "у нас есть своя лунная программа, она "весит" раз в десять дешевле американской, но даст не менее важные результаты для наших ученых".

По мнению Дмитрия Рогозина, "в науке, когда у вас меньше ресурсов, нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит". В самом конце 2020 года в "Роскосмосе" была создана специальная дирекция по лунным исследованиям, которую возглавил сам Дмитрий Рогозин, чтобы, по его словам, "контролировать все нюансы лунной подготовки". 

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    Автор: Илья Коваль


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