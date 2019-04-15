 Полеты на Марс, затмения и надкусанное Солнце: что будет происходить в космосе в 2021 году | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.01.2021

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Культура и стиль жизни

Полеты на Марс, затмения и надкусанное Солнце: что будет происходить в космосе в 2021 году

Посадка на Марс, запуск нового космического телескопа, два лунных и два солнечных затмения и - море впечатлений, даже если сделать скидку на пандемию.

Млечный путь и комета Neowise

2021 год можно назвать годом Марса. Правда, Марс больше не доминирует в ночном небе нашей планеты, как это было осенью прошлого года, когда он подошел на минимальное расстояние к Земле и сиял ярче других планет. И, тем не менее, постепенно удаляющийся теперь от Земли Марс вплоть до апреля будет еще достаточно хорошо виден по ночам в западной части небесного горизонта. Особенно красивое астрономическое зрелище ожидается вечером после заката солнца в самом конце марта, когда Марс пройдет всего в трех градусах южнее звездного скопления Плеяды. Впрочем, в центре внимания "красная планета" окажется уже в февралев это время три космических зонда, отправленных к Марсу летом 2020 года, достигнут Марса.

Есть ли жизнь на Марсе? 

На 9 февраля запланирован выход на орбиту Марса космического аппарата под названием “Hope” (“Надежда”). Это первый межпланетный запуск Объединенных Арабских Эмиратов. Если все пойдет, как задумано, то через день на Марс прибудет и зонд “Tianwen-1” - первая марсианская миссия Китая. Поэтическое название переводится как “Вопросы, заданные небесам". Оба зонда будут исследовать Марс и его атмосферу с орбиты. А примерно в мае с китайского космического аппарата на поверхность планеты опустится небольшой марсоход, который будет исследовать "красную планету" непосредственно. 

Миссия “Perseverance” перед запуском

Миссия “Perseverance” перед запуском

Но самым громким событием станет посадка на Марс ровера NASA Perseverance (“Настойчивость”), ожидаемая 18 февраля. При входе посадочной капсулы в атмосферу Марса используется комбинированная система посадки, включающая торможение щитом, с помощью парашютов и реактивных двигателей, а также посредством технологии “Небесный кран”. Во время аэродинамического торможения теплозащитный экран разогреется до температуры свыше 1000°C. 

Радарные датчики определят высоту с точностью до сантиметра. Когда до поверхности Марса останется примерно два километра, марсоход начнет опускаться с борта капсулы с помощью “Небесного крана на тросах, а затем совершит мягкую посадку на грунт. После этого тросы будут перерезаны, система “Небесный кран” перелетит на несколько сот метров в сторону и там совершит посадку. Предназначение марсохода “Perseverance” - поиск признаков существования жизни в прошлом Марса, изучение его геологии и климата, о также сбор проб грунта для последующей их доставки на Землю. 

Новый космический телескоп на смену Хабблу 

Бболее трех десятилетий на орбите Земли - космический телескоп “Хаббл”, совместный проект NASA и Европейского космического агентства. За это время камерами первого и самого известного в мире орбитального телескопа сделано множество восхитительных снимков, на которых запечатлены планеты нашей Солнечной системытуманности, звездные скопления, галактики. Ожидается, что примерно к концу ближайшего десятилетия аппарат выйдет из строя. 

Космический телескоп “Хаббл”

Космический телескоп “Хаббл”

Преемником “Хаббла” должен стать космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Эта обсерватория будет доставлена на орбиту в сложенном виде на европейской ракете-носителе “Ariane-5”, запуск которой намечен на 31 октября с космодрома Куру во Французской Гвиане. Без малого 10 миллиардов долларов США: в такую сумму обошелся телескоп. Это почти в 15 раз дороже, чем было задумано вложить в его создание изначально. 

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба

Астрономы ожидают, что изображения с телескопа имени Джеймса Уэбба дадут совершенно новое представление о том, как формировалась и развивалась Вселенная, как зарождались галактики, звезды и планеты. Аппарат будет фотографировать объекты, существовавшие во Вселенной уже 200-300 миллионов лет спустя после Большого взрыва. Предполагается, что “Джеймс Уэбб”, как обычно называют его эксперты, сможет даже предоставить доказательства существования жизни на экзопланетах, находящихся вне Солнечной системы. 

Немцы в космосе

В октябре на Международную космическую станцию (МКС) отправляется немецкий астронавт Маттиас Маурер (Matthias Maurer). Он станет двенадцатым по счету немцем, который совершит космический полет. На МКС Маттиаса Маурера доставит Crew Dragon, который будет запущена с мыса Канаверал во Флориде. На орбите Маттиас проведет полгода. 

Маттиас Маурер

Маттиас Маурер

До сих пор Германия отправляла в космос только мужчин. Но в середине марта Европейское космическое агентство планирует начать новый отборочный тур для тех, кто хочет попасть в отряд астронавтов. Принимать участие в конкурсе теперь смогут и женщины. Причем, как показали отборочные конкурсыкоторые уже несколько лет проводятся в Германии в рамках специально созданной инициативы Astronautinв ФРГ есть множество достойных кандидатов в астронавты и из числа женщин.

Лунные затмения 

В наступившем году жители Земли смогут наблюдать четыре затмения - два лунных и два солнечных. Очень эффектное теневое лунное затмение произойдет 26 мая, причем в дневное время. Его можно будет наблюдать с утра. А на короткий промежуток с 12:10 до 12:28 среднеевропейского времени придется полное затмение Луны, когда она окажется в тени нашей планеты. Это затмение можно будет наблюдать во всем тихоокеанском регионе, но лучше всего оно будет видно в Австралии, Новой Зеландии, на Гавайях и в Антарктике. 

Следующее лунное затмение произойдет 19 ноября, когда Луна будет частично находиться в тени Земли. В Европе это уже утро, но жители Северной Америки, Гренландии, Восточной Азии, Гавайских острово и Новой Зеландии смогут увидеть затмение. 

Солнце как надкусанное печенье 

В 2021 году Луна дважды будет проходить между Землей и Солнцем, что приведет к солнечному затмению. 10 июня, когда она будет находиться в почти самой удаленной от Земли точке своей эллиптической орбиты и не сможет полностью заблокировать Солнце, произойдет кольцеобразное солнечное затмениеТо есть солнечное кольцо останется видимым. 

Кольцеобразное солнечное затмение

Огненное кольцо Солнца появится максимум на четыре минуты в промежутке между 10:55 и 12:28 среднеевропейского времени. Особенно хорошо это можно будет наблюдать на севере Канады, на севере Гренландии и на российском Дальнем Востоке. А в Европе и значительной части России солнечный диск будет выглядеть, как надкусанное печенье. 

А полное солнечное затмение состоится 4 декабря и продлится максимум 1 минуту 54 секунды. К сожалению, это впечатляющее зрелище можно будет наблюдать с 8 до 9 утра только тем, кто в это время окажется на морском судне в Южном океане или на Антарктиде, поскольку полоса полной фазы, когда будет видна огненная солнечная корона, пройдет именно там. 

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  • фазы лунного затмения

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

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  • лунное затмение в Берлине

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  • Лунное затмение в Дрездене

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

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  • лунное затмение над замком Гогенцоллерн

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

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  • лунное затмение в Баварии

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Через 105 лет

    Следующего столь продолжительного затмения Луны придется ждать очень долго. Оно произойдет лишь через 105 лет - в 2123 году. Тогда это космическое явление продлится около 106 минут.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

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