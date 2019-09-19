 Редчайшее сближение Юпитера и Сатурна. Не пропустите! | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.12.2020

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Культура и стиль жизни

Редчайшее сближение Юпитера и Сатурна. Не пропустите!

В день зимнего солнцестояния, 21 декабря 2020 года, планеты-гиганты Юпитер и Сатурн так близко подойдут друг к другу, что будут выглядеть, как одна - по крайней мере, с Земли.

Отличающиеся наибольшей яркостью Юпитер (справа) и Сатурн (слева) в ночном небе во время падения метеорита 11 августа 2020 года над Канадой

Отличающиеся наибольшей яркостью Юпитер (справа) и Сатурн (слева) в ночном небе во время падения метеорита 11 августа 2020 года над Канадой

Под занавес уходящего 2020 года нам предстоит стать свидетелями редчайшего явления - так называемого "большого соединения" Юпитера и Сатурна, когда эти крупнейшие в Солнечной системе планеты настолько близко подойдут друг к другу, что будут выглядеть, практически как одно двойное небесное тело. В последний раз подобный астрономический феномен имел место в Средневековье - 4 марта 1226 года. Хотя "рядовые" встречи гигантов на большем расстоянии друг от друга происходят каждые 20 лет. Это случается потому, что Юпитер совершает виток вокруг Солнца за 12 лет, а Сатурн - за 30.

Сегодня, 21 декабря, вечером, наблюдать уникальное явление можно будет, когда стемнеет, примерно час спустя после заката солнца - Юпитер и Сатурн приблизятся друг другу на максимально возможное расстояние.

Яркая пара 

Юпитер и Сатурн пошли на сближение еще летом 2020 года - по крайней мере, именно с того времени можно наблюдать за этим процессом с Земли. Наиболее впечатляющий период приходится как раз на 16 - 25 декабря, когда гигантов разделяет расстояние в одну пятую диаметра полной Луны (примерно 694 километра). 

Юпитер - крупнейшая планета Солнечной системы

Юпитер - крупнейшая планета Солнечной системы

Конечно, наблюдать за гигантами лучше в ночное время. Однако поскольку эти планеты достаточно яркие, они просматриваются и в сумерках - если, конечно, небо безоблачное. Особенно ярок Юпитер. Сейчас это самый яркий объект в ночном небе после Луны. Он светит спокойным ровным желтоватым светом, но, в отличие от настоящих звезд, почти не мерцает. Сатурн несколько более тусклый, чем Юпитер, однако и он сравним с ярчайшими звездами в ночном небе. Как и его нынешний спутник, Сатурн излучает свой свет спокойно и практически не мерцает. 

За парадом двух планет-гигантов можно следить из любой точки земного шара. Но наилучшие условия для наблюдения - вблизи экватора. Чем севернее местонахождение наблюдателя, тем меньше у него будет времени до момента, когда Юпитер и Сатурн скроются за горизонтом. Если вы хотите отыскать в небе Сатурн и Юпитер, с наступлением сумерек обратите свой взор на юго-запад. Примерно на одном уровне достаточно низко над горизонтом вы увидите два крупных небесных тела. Справа располагается более яркий Юпитер, слева - более бледный Сатурн. 

Газовые гиганты 

Юпитер и Сатурн называют газовыми гигантами. Дело в том, что обе планеты состоят из водорода и гелия, как и Солнце. Каждая из них имеет атмосферу и покрыта облаками из мелких частиц из водяного льда и аммиака. По своей структуре они похожи на перистые облака на нашей планете. Примечательным образованием в атмосфере Юпитера является Большое красное пятно - гигантский шторм, известный с XVII века. Астрономы-любители обожают наблюдать спутники Юпитера. В их число входят, по крайней мере, 79 небесных тел. 

Вторая по размерам планета Солнечной системы после Юпитера

Вторая по размерам планета Солнечной системы после Юпитера

Большой популярностью у астрономов-любителей пользуется и Сатурн, главная достопримечательность которого - его кольца. Они состоят из обломков льда с примесями различных элементов. Их в общей сложности четыре, хотя с Земли кажется, что у Сатурна только одно кольцо. Кольца образовались из-за господствующих на Сатурне сильнейших ветров, ураганов и бурь. Скорость ветра на этой планете может достигать 1800 километров в час. 

Для невооруженного глаза Юпитер и Сатурн практически сольются 21 декабря в одно очень яркое небесное тело, которое разделится на два близко стоящих друг к другу при наблюдении в бинокль или телескоп. Планетная пара будет видна примерно в течение полутора часов, а затем она скроется за горизонтом. Для наблюдения за гигантами необходимо, чтобы перед вами был открытый, ничем не загороженный горизонт на юго-запад, поскольку Юпитер и Сатурн будут находиться на небольшой высоте над горизонтом. 

Тому, кто будет лишен возможности наблюдать это уникальное явление, придется ждать до 15 марта 2080 года. Ну, а в следующий раз Юпитер и Сатурн сойдутся только лишь в 2400 году. Именно такие показатели дали расчеты ученых. 

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  • Гамбургский планетарий

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    Трехмерное изображение сверхвысокой четкости, которое проецируется на купол главного зала, состоит из 40 миллионов точек (8K-3D), а лазеры могут воспроизводить до 16 миллионов цветов и оттенков. Только на эту технику, включая двадцать графических компьютеров, было потрачено 2,5 миллиона евро. Полностью проект обошелся в 7,5 миллиона евро.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

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  • Гамбургский планетарий

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  • Гамбургский планетарий

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  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

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  • Гамбургский планетарий

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    Отметим, что в Германии сейчас насчитывается около сотни планетариев. Помимо Гамбургского планетария, самые большие находятся в Бохуме, Йене, Мангейме, Мюнстере, Нюрнберге, Штутгарте и два - в Берлине.

  • Гамбургский планетарий

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    Автор: Максим Нелюбин


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