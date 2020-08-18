S4711 - кельнские ученые назвали звезду в честь бабушкиного одеколона (фото)

Кельн • Ученые-астрофизики из Кельна обнаружили пять новых звезд и назвали самую необычную из них в честь здешнего одеколона - "Настоящей Кельнской воды 4711" ("4711 Echt Kölnisch Wasser"). Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на публикацию в Astrophysical Journal.

Кельн (фр. Cologne), как известно, является именно тем самым городом, где в 1709 году был изобретен одеколон - фр. "Eau De Cologne", дословно - "Кельнская вода". Однако новая звезда S4711 в центре Млечного пути получила свое называние не в честь того самого оригинального и легендарного парфюмерного изделия фирмы "Фарина" (Farina), а более успешной продукции конкурентов, основавших свой бизнес намного позже в доме номер 4711 на кельнской "Улочке колокольчиков" - Глокенгассе.

"Дом с колокольчиками" в Кельне

Говорим "4711", подразумеваем "Кельн"

Благодаря удачному маркетингу, особенно - после Второй мировой войны, именно этот одеколон получил более широкое распространение в Германии и за рубежом, чем легендарный оригинал. Именно он стал прочно ассоциироваться с Кельном.

"Дом с колокольчиками" на Глокенгассе сегодня является одной из самых известных архитектурных достопримечательностей города, конечно же, после Кельнского собора. До музея "Фарины" отсюда - тоже рукой подать, так что сравнить оба запаха можно на месте, но вернемся во Вселенную.

Эмблема "4711" на "Доме с колокольчиками"

"Настоящая кельнская вода 4711"

Звезда S4711, открытая учеными Кельнского университета, находится около сверхмассивной черной дыры Стрелец A* ( Sagittarius A*). Данные для анализа были получены с помощью телескопа. Особенность S4711 состоит в том, что она является звездой с самым коротким орбитальным периодом, а также самой быстрой звездой, которая движется вокруг черной дыры в Млечном пути - со скоростью, составляющей восемь процентов от скорости света!

Как рассказал агентству dpa руководитель группы ученых Флориан Пайскер (Florian Peißker), выбирая название, они хотели найти что-то, связанное с Кельном. "Моя бабушка всегда пользовалась "Кельнской водой", для меня этот запах связан с самыми позитивными воспоминаниями", - объяснил он мотивы для принятия решения.

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