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Кельн
Фото: Boris Breytman/Zoonar/picture alliance

Достопримечательности Кельна

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Готический собор и другие достопримечательности Кельна.

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Контекст

Вольф Фостель во время представления другой своей работы - энвайронмента "Fandango" в 1977 году

Грубое хулиганство? Откуда в Кельне бетонный автомобиль

Грубое хулиганство? Откуда в Кельне бетонный автомобиль

Знаменитый бетонный автомобиль в Кельне скоро отправится на новую парковку.
Туризм17 августа 2023 г.
Силуэт Кельнского собора во время заката

Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей

Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей

15 августа 1248 года был заложен фундамент Кельнского собора - самой посещаемой достопримечательности Германии.
Туризм14 августа 2023 г.
Место раскопок в Кельне

Археологи нашли в Кельне античную баню

Археологи нашли в Кельне античную баню

В Кельне на площади Ноймаркт нашли средневековую торговую улицу и фундамент римского жилого дома с купальней.
Туризм9 августа 2023 г.
"Братвурстхойсле" (Bratwursthäusle) в Нюрнберге. Автор: Ханс Лиска-Шеслиц (Hans Liska-Scheßlitz)

Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"

Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"

Традиционные немецкие рестораны из Мюнхена, Нюрнберга и Кельна попали в международный "Атлас вкуса".
Туризм12 июля 2023 г.
Любек

Опубликован рейтинг Всемирного наследия в Европе

Опубликован рейтинг Всемирного наследия в Европе

Достопримечательности Любека и Кельнский собор попали в первую европейскую десятку Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Туризм2 июня 2023 г.
Кельнский собор

Кельнский собор распродают по частям - как купить кусочек?

Кельнский собор распродают по частям - как купить кусочек?

В Кельне нашли новый способ получения средств на содержание известного готического собора.
Туризм2 марта 2023 г.
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