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Фото: Boris Breytman/Zoonar/picture alliance
Достопримечательности Кельна
Публикации по теме
Готический собор и другие достопримечательности Кельна.
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Контекст
Грубое хулиганство? Откуда в Кельне бетонный автомобиль
Грубое хулиганство? Откуда в Кельне бетонный автомобиль
Знаменитый бетонный автомобиль в Кельне скоро отправится на новую парковку.
Туризм
17.08.2023
17 августа 2023 г.
Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей
Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей
15 августа 1248 года был заложен фундамент Кельнского собора - самой посещаемой достопримечательности Германии.
Туризм
14.08.2023
14 августа 2023 г.
Археологи нашли в Кельне античную баню
Археологи нашли в Кельне античную баню
В Кельне на площади Ноймаркт нашли средневековую торговую улицу и фундамент римского жилого дома с купальней.
Туризм
09.08.2023
9 августа 2023 г.
Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"
Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"
Традиционные немецкие рестораны из Мюнхена, Нюрнберга и Кельна попали в международный "Атлас вкуса".
Туризм
12.07.2023
12 июля 2023 г.
Опубликован рейтинг Всемирного наследия в Европе
Опубликован рейтинг Всемирного наследия в Европе
Достопримечательности Любека и Кельнский собор попали в первую европейскую десятку Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Туризм
02.06.2023
2 июня 2023 г.
Кельнский собор распродают по частям - как купить кусочек?
Кельнский собор распродают по частям - как купить кусочек?
В Кельне нашли новый способ получения средств на содержание известного готического собора.
Туризм
02.03.2023
2 марта 2023 г.
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