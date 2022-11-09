Кельнскому карнавалу - 200 лет. История, фотографии, факты

Кельнскому карнавалу всего двести лет? Сама традиция, конечно, более старая, но два столетия назад… | 15 фотографий

В 2023 году в Кельне будут отмечать 200-летие Кельнского карнавала, вернее - создания постоянно действующего организационного комитета этого народного праздника Festkomitee des Kölner Karnevals в 1823 году. Сезон 2022/2023 годов стартует 11 ноября, так что самое время воспользоваться поводом и рассказать хотя бы в общих словах об истории, традициях и роли карнавала в жизни города.

В комитет сейчас входят представители карнавальных гвардий, корпусов и разных шутовских обществ - более ста человек. Именно он выступает в качестве партнера городских властей, полиции, пожарной и других служб, прессы, спонсоров, содержит карнавальный музей, координирует работу разных благотворительных проектов, заботится о воспитании подрастающего карнавального поколения, следит за соблюдением правил, придумывает и определяет слоган сезона, утверждает темы и мотивы сатирических повозок, каждый год отбирает кандидатов в так называемый Триумвират…

Карнавальное шествие на Новом рынке в Кельне в 1836 году Фото: CC by Public Domain

Один карнавал - два берега

По случаю юбилея главное шествие в так называемый "бешеный понедельник", 20 февраля 2023 года, будет проходить по измененному маршруту. Обычно путь полностью пролегает по историческим районам города на левом берегу Рейна - то есть стороне, где расположен Кельнский собор. На этот раз шутовская процессия должна впервые в истории стартовать на правом берегу, затем по одному из мостов участники перейдут на левый берег, символически соединив две части Кельна - так сказать, древнеримский и средневековый Кельн с бывшими городами и другими поселениями на противоположном берегу реки, которые стали районами Кельна в результате административных реформ - например, бывшие города Дойц - в 1888 году и Мюльхайм - в 1914 году.

В свое время далеко не все жители новых кельнских территорий испытывали по этому поводу особый восторг. Определенного рода недопонимание и вражда сохранились в городском фольклоре и являются темой местных шуток про правильный и неправильный берега Рейна - части разделенного города, соединенного семью мостами, из которых несколько нуждаются в капитальном ремонте.

Члены карнавальной лейб-гвардии принца (Prinzengarde) на фотографии 1909 года Фото: akg-images/picture-alliance

Средние века, Наполеон, Пруссия

Сами карнавальные традиции в Кельне, одном из старейших городов Германии, имеют куда более глубокие корни, уходящие в Средние века. Первое письменное свидетельство о народных развлечениях - своего рода проводах зимы перед началом Великого поста - датировано здесь 1220 годом.

На протяжении нескольких последующих столетий гулянки регулярно вызывали недовольство отцов города - членов городского совета, которые пытались противодействовать этим буйствам. Судя по записям, уже тогда простой люд любил переодеваться в карнавальные костюмы, изображая священников и монашек. Эти вечные образы популярны в Кельне до сих пор.

До появления Триумвирата главным действующим лицом праздника в Кельне был Герой карнавала, изображенный на этом рисунке 1824 года Фото: gemeinfrei

Во времена Наполеона и французской оккупации новые власти пытались запретить карнавал вообще, из-за чего в 1795-1804 годах массовых гуляний в Кельне не наблюдалось, но затем французы все же отменили свой запрет. Однако в последующие десять с лишним лет французского присутствия в Кельне карнавал на улицы почти не вернулся. Состоятельные бюргеры отмечали праздник в своих домах, устраивая балы и маскарады. В 1815 году Рейнская область после Венского конгресса перешла под контроль Пруссии.

Заседание организационного комитета Кельнского карнавала в 1823 году Фото: Wikimedia/gemeinfrei

Кельнские граждане, воспользовавшись случаем, решили возобновить карнавал при новых властях и вдохнуть в эту традицию новую жизнь, осовременить праздник и упорядочить - превратить из стихийного в организованный. Так в 1823 году был создан тот самый комитет, взявший бразды правления шутами в свои руки.

Тут они как в воду глядели, так как в 1834 году прусский король Фридрих Вильгельм III издал общий запрет на празднование карнавала в Рейнской провинции. Власти королевства видели в карнавальных буйствах угрозу общественному порядку и морали. Исключения предусматривались лишь для городов, где имелись давние карнавальные традиции. Помимо Кельна такое исключение получил, в частности, соседний Дюссельдорф.

Костюмированные участники Кельнского карнавала 1914 года в фотоателье Фото: CC by Public Domain/Gebrüder Haeckel

Карнавал и календарь

С момента создания кельнского комитета прошло уже почти двести лет - карнавал 2022/2023 годов станет юбилейным. При этом карнавальный сезон в Рейнской области - понятие растяжимое. Своей кульминации достигает в феврале-марте, когда проходит шестидневный уличный карнавал.

Сроки проведения уличного карнавала зависят от даты начала Великого поста в римско-католической церкви, поэтому каждый год - разные. Однако этой финальной фазе - буйной, сумасшедшей и феерической - предшествует длительная карнавальная сессия, как принято называть весь карнавальный сезон. Начинается сессия всегда в магический шутовской момент 11-го числа 11-го месяца в 11 часов 11 минут. Заядлые поклонники карнавала берут в этот день выходной и отправляются отмечать долгожданное событие на улицы и площади своих городов, в Кельне - на Старый и Сенной рынки (Alter Markt и Heumarkt).

Молодежь в последние годы предпочитает массово собираться в другой части города - в студенческом Латинском квартале (Kwartier Latäng) вдоль улицы Цюльпихер Штрассе. Масштабы и формы празднования карнавала в этом районе заставляют власти принимать дополнительные меры по обеспечению порядка и безопасности.

Председатели карнавальных гвардий Кельна в форме своих обществ Фото: Sven Kanz/Geisler-Fotopress/picture alliance

Далее наступает длительный период относительного затишья и перерыв на Рождество. После Нового года карнавальная жизнь сначала возобновляется под крышами - в разных больших и малых залах, где проходят маскарады, балы и заседания - посиделки и праздники с песнями, танцами, пивом, закусками, традиционными ритуалами и развлекательной программой, состоящей из музыкальных номеров, выступлений карнавальных ораторов, юмористов и прочих представителей разговорного жанра.

Одних только заседаний разных карнавальных гвардий и больших обществ в Кельне проходить более сотни. Остальные - вообще трудно сосчитать. Руководят этими мероприятиями особые президиумы, состоящие, конечно же, из 11 человек, восседающих где-то на сцене или другом видом месте.

Сатирическое и провокативное "Вонючее заседание" (Stunksitzung) было придумано студентами в 1983 году в качестве альтернативы традиционном заседаниям и давно стало неотъемлемой частью карнавала Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Особую роль в этом действии играет председатель президиума заседания, который представляет номера, вновь и вновь троекратно произносит затяжное "Kölle!", на которое зал, прославляя родной Кельн, дружно отвечает "Alaaf!". Также в обязанности председателя входит награждение артистов и почетных гостей карнавальными орденами текущего сезона. Самым долгожданным моментом таких заседаний, если это предусмотрено программой, является визит главных действующих лиц карнавала - так называемого Триумвирата или Троицы, то есть Принца, Крестьянина и Девы.

Где-то в начале января они после торжественной церемонии прокламации в историческом зале Гюрцених (Gürzenich) вместе со свитой селятся в одном из городских отелей, который становится Хофбургом… и не следует путать со знаменитым дворцом в Вене. Из своей шутовской резиденции Триумвират в сопровождении адъютантов на персональных лимузинах с надписями "Prinz", "Bauer" и "Jungfrau" (+ имя) выезжает на карнавальные заседания и прочие встречи. В общей сложности - до четырехсот выступлений за сезон, включая посещения домов престарелых, больниц, школ, детских садов и других мест - вплоть до городской тюрьмы.

"Бешеный понедельник" на рисунке 1906 года Фото: CC by Public Domain/Joseph Stolzen - Kölner Karnevalsmuseum

Принц, Крестьянин и Дева

На это время, чтобы осуществить мечту и выполнять почетную роль, действующие Принц, Крестьянин и Дева берут на работе длительный отпуск или передают дела в частном бизнесе кому-то из сотрудников или родственников, если речь идет о семейных предприятиях. Во время прокламации Принц, Крестьянин и Дева впервые предстают перед общественностью в своих роскошных костюмах и получают символы временной шутовской власти из рук обер-бургомистра Кельна - колотушку, ключ и зеркальце. Костюмы шьют в единственном экземпляре на заказ и во время сезона химчистку осуществляют по ночам… Все продумано, все организовано.

Дева, Принц и Крестьянин 2019 года в Кельне Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Отметим, что в других городах и районах Рейнской области карнавалом правят вполне хрестоматийные пары - Принц и Принцесса, то есть Крестьянин это - кельнская особенность, как и Дева… Ведь роль Девы в Кельне - мужская роль. Кельнская традиция была прервана только в годы национал-социализма, когда под давлением со стороны функционеров НСДАП в 1938 году роль Девы на карнавале впервые исполнила жительница Кельна. Мужчины в женской одежде с точки зрения идеологии национал-социализма были явлением неприемлемым - даже на карнавале.

"Сталиниада" - пропагандистская повозка в Кельне на карнавальном шествии 1938 года Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Мужчины, переодетые в женские костюмы, на протяжении десятилетий также выступали в танцевальных парах карнавальных обществ в роли Маришек (Tanzmariechen). Они символически изображают маркитанок - торговок съестными припасами и другими товарами, сопровождавших войска. В некоторых обществах Маришек называют по-другому - дочерями полка (Regimentstochter). Мужчинам танцевать женские партии в этих парах в Кельне запретили в 1935 году.

Карнавал в годы национал-социализма и после войны

Власти "третьего рейха" пытались взять карнавал под контроль и использовать в своих целях. Осуществление этих планов поручили объединению "Cила через радость" (Kraft durch Freude), отвечавшему в гитлеровской Германии за организацию досуга и туризм. Еще одним проявлением этого влияния стало появление повозок с антисемитскими мотивами в составе карнавальных процессий.

"Из Кельна - в Палестину" и "Последние уходят" - антисемитская повозка на карнавале в Кельне во времена "третьего рейха" Фото: public domain

В годы Второй мировой войны карнавал в Кельне был запрещен, однако некоторые карнавальные общества в 1940 году все же провозгласили очередную Троицу - неофициально и тайно, но в своей роли она выступила всего лишь один раз. Сценой для этого послужила кегельная дорожка в одной из городских пивных.

Первое послевоенное шествие состоялось здесь в 1949 году - на фоне руин и разрухи. Карнавальная Дева вновь стала мужчиной, но танцующие Маришки остались девушками. Одним из первых зданий, которое начали восстанавливать в разрушенном центре Кельна, был тот самый зал Гюрцених - место действия главных карнавальных ритуалов.

Танцевальная пара на шествии 1953 года в Кельне Фото: dpa/picture-alliance

Когда в Кельне отменяли карнавальные шествия

Особым моментом в истории карнавала стал 1991 год, когда главное шествие организаторы решили отменить из-за Войны в Персидском заливе. Однако сам карнавал как таковой отметить все же невозможно, ведь отмечать этот праздник каждый может по-своему, где и как хочет. Поэтому в том самом 1991 году в Кельне состоялось альтернативное мероприятие - процессия призраков (Geisterzug), объявленная спонтанно в качестве антивоенной демонстрации. Война вскоре закончилась, но шествие призраков, которое в шутку называют организованным проявлением анархии, стало ежегодным и популярным пунктом карнавального сезона.

Шествие духов в Кельне в 2017 году Фото: Horst Galuschka/dpa/picture alliance

За двухвековую историю главные карнавальные шествия в Кельне отменялись неоднократно - в частности, в 1871 году из-за Франко-прусской войны, в 1915-1926 годах из-за Первой мировой войны и во время последующей оккупации Рейнской области войсками Антанты. В XIX веке шествие несколько раз не смогли провести из-за разногласий среди членов организационного комитета, в 1861 году - из-за официального траура после смерти короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV, из-за мирового экономического кризиса - в 1931 и 1932 годах… В 1868 году отменили из-за очень плохой погоды, хотя обычно участников карнавала такими невзгодами не испугать.

Карнавал и пандемия

В новейшей истории Кельнского карнавала, кончено же, оставила свой след пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой пришлось полностью отменить шествие в "бешеный понедельник" 2021 года. Вместо него устроили трансляцию кукольного спектакля - специального и символического кукольного шествия, поставленного в Кельнском театре кукол (Hänneschen-Theater).

Куклы для миниатюрного карнавального шествия в 2021 году Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Следующий сезон также прошел под влиянием пандемии - не все, но некоторые заседания все же состоялись с соблюдении пандемических требований и ограничений. Понедельничное шествие 2022 года провели в сокращенном виде и без зрителей - на футбольном стадионе с трансляцией по телевидению. Сатирические повозки затем выставили на обозрение на улицах и площадях города. Вместо большой карнавальной процессии 28 февраля 2022 года жители Кельна провели антивоенные митинги и акции солидарности с Украиной.

В юбилейном 2023 году уличный карнавал, то есть так называемое "пятое время года", должен стартовать в четверг, 16 февраля. Главное шествие пройдет в понедельник, 20 февраля. Завершится все в среду, 22 февраля.