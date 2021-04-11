 Сценарий Холокоста. 80 лет Ванзейской конференции | История | DW | 20.01.2022

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История

Сценарий Холокоста. 80 лет Ванзейской конференции

В результате Катастрофы европейского еврейства погибло около шести миллионов человек. Детали геноцида обсуждались 20 января 1942 года на так называемой Ванзейской конференции.

Вилла на озере Ванзе, в которой проходило совещание

Вилла на озере Ванзе, в которой проходило совещание

Иногда на помощь приходит случай. В марте 1947 года перед судом в ходе Последующих Нюрнбергских процессов должны были предстать чиновники из министерства иностранных дел "третьего рейха". Во время подготовки к рассмотрению этих дел немецкий юрист Роберт Кемпнер (Robert Kempner), заместитель главного обвинителя от США, наткнулся на документы, важность которых сразу стала очевидной.

Среди массы бумаг из нацистских архивов внимание Кемпнера привлек титульный лист с грифом "секретно" - "Geheime Reichssache". Документ состоял из пятнадцати  машинописных страниц с сухой надписью "Протокол совещания" - "Besprechungsprotokoll". В руки представителя обвинения попали письменные доказательства планов систематического уничтожения европейских евреев - отчет о ходе и итогах так называемой Ванзейской конференции, состоявшейся под Берлином на озере Ванзе 20 января 1942 года. Этот тайный протокол был изготовлен в тридцати экземплярах, из которых сохранился лишь один - под номером шестнадцать.

Молодые, образованные, амбициозные

Совещание было организовано начальником Главного управления имперской безопасности "третьего рейха" Рейнхардом Гейдрихом (Reinhard Heydrich) - в фешенебельном столичном пригороде. Всего было приглашено пятнадцать участников. То, что обсуждалось за стенами этой виллы в морозный январский день, до сих пор заставляет стынуть кровь. На заседании присутствовали офицеры CC, статс-секретари и другие представители управленческого аппарата "третьего рейха" - не самые важные, не самые известные, но все - молодые и образованные. Каждый второй - с ученой степенью, каждый - с амбициями.

Протокол Ванзейской конференции

Протокол Ванзейской конференции

Ванзейскую конференцию часто называют местом, где было принято решение о Холокосте - геноциде еврейского населения Европы. Однако это неверно. Убийства евреев уже шли полным ходом. Совещание 20 января 1942 года было созвано для информирования, обсуждения конкретных вопросов и подчинения непосредственно Гейдриху всех задействованных структур. На виллу были приглашены представители всех ведомств - от министерства иностранных дел до министерства транспорта "третьего рейха", которые имели значение для осуществления этих целей - координации депортаций и организации массовых убийств. Сам же Гейдрих уже в начале протокола фигурирует в качестве "ответственного за подготовку окончательного решения еврейского вопроса в Европе" ("Endlösung der Judenfrage").

Полмиллиона еврейских жертв до конференции

Вопреки распространенному мнению, 20 января 1942 не было датой начала организованных убийств. Уже до этого жертвами геноцида стали сотни тысяч евреев - прежде всего, на территориях Советского Союза, оккупированных войсками вермахта летом 1941 года. Еще до Ванзейской конференции немцы убили полмиллиона евреев - мужчин, женщин, детей. Большинство из них стали жертвами специальных расстрельных команд.

Депортация евреев в Освенцим в 1941 году

Депортация евреев в Освенцим в 1941 году

Признаки надвигавшейся катастрофы появились за несколько лет до начала массовых убийств. Еще 30 января 1939 года Адольф Гитлер (Adolf Hitler) предрекал уничтожение - цитата из нацисткой лексики - "международного еврейства" в случае войны. Уже вскоре после нападения "третьего рейха" на Советский Союз 22 июня 1941 года, то есть начала осуществления "Плана Барбаросса", миллионы евреев оказались на оккупированных территориях.

Историк и эксперт в области изучения Холокоста Михаэль Вильдт (Michael Wildt) рассматривает этот момент в качестве переломного пункта в политике преследования евреев. Депортации и принуждение к эмиграции не могли больше, с точки зрения руководства "третьего рейха", привести к решению "еврейского вопроса", так речь шла уже об одиннадцати миллионах человек - такая цифра была указана в протоколе Ванзейской конференции. "Соответственно, чтобы избавиться от евреев, нужны были более чудовищные и масштабные планы", - отмечает Вильдт.

Эйхман - преступник и свидетель

Подробного описания конкретных действий в 15-страничном протоколе не содержалось. "Эвакуация на восток" - формулировка неоднозначная, допускающая разные толкования, но все же позволяющая предположить, что за ней крылись планы уничтожения евреев. Адольф Эйхман (Adolf Eichmann), один из ближайших сотрудников и сподручных Гейдриха, также участвовавший в Ванзейской конференции, много лет спустя открыто признался в этом. Во время процесса, состоявшегося над ним в Иерусалиме в 1961 году после похищения израильскими агентами из Аргентины, на вопрос, что конкретно обсуждалось на вилле в Ванзе, он ответил: "Разные способы убийств".

Генрих Гиммлер и Рейнхард Гейдрих

Генрих Гиммлер и Рейнхард Гейдрих

Несмотря на расплывчатые формулировки, дошедшие до наших дней в единственном сохранившемся протоколе, вроде "обработки нужным образом" и так далее, он является исключительным свидетельством однозначности намерений, считает историк Петер Лонгерих (Peter Longerich). Поэтому участие в этой конференции является однозначным свидетельством ответственности за эти чудовищные преступление всех организаций, представители которых присутствовали в Ванзе - от СС, министерств юстиции, внутренних и иностранных дел, военной промышленности и до, конечно же, НСДАП. Несмотря на это после разгрома "третьего рейха" главные преступники из нацистской верхушки пытались утверждать, что ни о чем таком даже не подозревали - вроде рейхсмаршала Германа Геринга (Hermann Göring) или рейхсминистра восточных оккупированных территорий Альфреда Розенберга (Alfred Rosenberg).

Уже через несколько месяцев после конференции Рейнхард Гейдрих умер от ран, полученных во время покушения в Праге. Помимо массовых убийств в планы Гейдриха входило использование трудоспособных евреев для прокладки дорог на территории Советского Союза - после ожидавшейся победы "третьего рейха". "Несомненно большая их часть исчезнет естественным образом", - говорится на седьмой странице протокола. Оставшиеся же, в конце концов, "будут обработаны нужным образом".

Смотрите также: 

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

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    Суд над главными нацистскими преступниками начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Подсудимых обвиняли по четырем пунктам: заговор с целью совершения преступлениий против мира, развязывание захватнической войны, преступления против человечности и военные преступления. Судебный процесс длился почти год. Были заслушаны показания 280 свидетелей. Протоколы и доказательства составили 40 томов.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    На скамье подсудимых

    В Нюрнберге судили 24 человека, представлявших элиту "третьего рейха". Погибшего или скрывшегося Мартина Бормана, секретаря Гитлера, судили заочно. А на скамье подсудимых оказались, среди прочих, второй человек в нацистской Германии Герман Геринг (слева), заместитель "фюрера" по НСДАП Рудольф Гесс (в центре), министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (справа).

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Город партийных съездов

    Нюрнберг не случайно был выбран для процесса над нацистскими преступниками. В этом городе проходили партийные съезды НСДАП во времена "третьего рейха". Здесь Гитлер устраивал грандиозные пропагандистские шоу, в которых участвовали тысячи человек. Символическое значение Нюрнберга позволило западным союзникам уговорить советскую сторону устроить процесс на подконтрольной американцам территории.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Дворец правосудия под охраной

    Нюрнберг лежал в развалинах, но Дворец правосудия чудом сохранился. Была повреждена часть крыши, выбиты стекла, но все это быстро отремонтировали. В огромном здании можно было разместить всех сотрудников Международного трибунала - около тысячи человек. Важно было и то, что Дворец правосудия был соединен с тюрьмой, где содержались обвиняемые, подземным переходом. Здание очень серьезно охраняли.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Советские судьи трибунала

    В состав Международного трибунала входило восемь судей - по два от СССР, США, Великобритании и Франции. СССР в трибунале представляли генерал-майор юстиции Иона Никитченко (в центре), участвовавший в нескольких судебных процессах над "врагами народа" во второй половине 1930-х годов, и его заместитель, подполковник Александр Волчков. Они были единственными, кто сидел в военной форме.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Главный американский обвинитель

    Главным обвинителем от США на Нюрнбегском процессе над главными нацистскими преступниками был Роберт Джексон - генеральный прокурор, позже - член Верховного суда Соединенных Штатов. После Нюрнберга он прославился тем, что в 1954 году сыграл ведущую роль в судебном процессе, в результате которого в США отменили расовую сегрегацию в школах.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Люди и организации

    В Нюрнберге судили не только национал-социалистических лидеров - таких, как Геринг, - но и преступные организации "третьего рейха ": СС, СА, СД и гестапо, руководящий состав НСДАП, Имперский кабинет министров, генеральный штаб и Верховное командование вермахта. СА, кабинет министров, генштаб и командование вермахта по формально-правовым причинам преступными организациями признаны не были.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Смертные приговоры

    12 подсудимых были приговорены в Нюрнберге к смертной казни через повешение (Борман - заочно). Герман Геринг покончил жизнь самоубийством за полтора часа до казни, которой руководил сержант американской армии Джон Вудз (на снимке) с двумя помощниками. Первым повесили Риббентропа.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Последующие Нюрнбергские процессы

    Процесс над главными нацистскими преступниками был первым из 13 Нюрнбергских процессов. Позже проходили суды над нацистскими судьями, врачами концлагерей, айнзацгруппами, промышленниками "третьего рейха" (на снимке; слева - Альфред Крупп) и другими. Всего на них судили 185 обвиняемых, из которых 24 были приговорены к смертной казни, еще 20 - к пожизненному заключению.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Мемориальный музей

    Так выглядит сегодня зал № 600 во Дворце правосудия в Нюрнберге, где проходил судебный процесс над главными нацистскими преступниками. Сейчас во Дворце правосудия открыт мемориальный музей истории Нюрнбергского процесса, частью которого является этот зал заседаний.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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Juli/September 1941, Ukraine, Babi Yar is a ravine in the Ukrainian capital Kiev and the site of a series of massacres carried out by German forces and local Nazi collaborators during their campaign against the Soviet Union. The most notorious and the best documented of these massacres took place on 2930 September 1941, wherein 33,771 Jews were killed in a single operation. The decision to kill all the Jews in Kiev was made by the military governor, Major-General Kurt Eberhard, the Police Commander for Army Group South, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln, and the Einsatzgruppe C Commander Otto Rasch. It was carried out by Sonderkommando 4a soldiers, along with the aid of the SD and SS Police Battalions backed by the local police. The massacre was the largest single mass killing for which the Nazi regime and its collaborators were responsible during its campaign against the Soviet Union and is considered to be the largest single massacre in the history of the Holocaust to that particular date, surpassed only by the Aktion Erntefest of November 1943 in occupied Poland with 42,00043,000 victims, and the 1941 Odessa massacre of more than 50,000 Jews in October 1941, committed by Romanian troops.<br/><br/> Victims of other massacres at the site included thousands of Ukrainian nationalists and civilians, Soviet prisoners of war, communists and Roma. It is estimated that between 100,000 and 150,000 lives were taken at Babi Yar during the German occupation. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Babi Yar ist eine Schlucht in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und Schauplatz einer Reihe von Massakern, die von deutschen Streitkräften und lokalen Nazi-Mitarbeitern während ihrer Kampagne gegen die Sowjetunion verübt wurden. Die berüchtigtste und am besten dokumentierte dieser Massaker fand am 29. September 1941 statt, bei der 33.771 Juden in einem einzigen Einsatz getötet wurden. Die Entscheidung, alle Juden in Kiew zu töten, wurde vom Militärgouverneur, Generalmajor Kurt Eberhard, dem Polizeikommandanten der Armeegruppe Süd, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln und dem Einsatzgruppen-C-Kommandanten Otto Rasch getroffen. Sie wurde von Soldaten des Sonderkommandos 4a mit Hilfe der von der örtlichen Polizei unterstützten SD- und SS-Polizeibataillone durchgeführt. Das Massaker war der größte einzelne Massenmord, für den das NS-Regime und seine Kollaborateure während seines Feldzugs gegen die Sowjetunion verantwortlich waren, und gilt bis heute als das größte Einzelmassaker in der Geschichte des Holocaust, das nur von der Aktion Erntefest vom November 1943 im besetzten Polen mit 42.00043.000 Opfern und dem Massaker von 1941 in Odessa an mehr als 50.000 Juden im Oktober 1941, das von rumänischen Truppen begangen wurde, übertroffen wurde. Opfer anderer Massaker an diesem Ort waren Tausende ukrainischer Nationalisten und Zivilisten, sowjetische Kriegsgefangene, Kommunisten und Roma. Schätzungen zufolge wurden in Babi Yar während der deutschen Besatzung zwischen 100.000 und 150.000 Menschenleben gefordert. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

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