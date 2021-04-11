Сценарий Холокоста. 80 лет Ванзейской конференции

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В результате Катастрофы европейского еврейства погибло около шести миллионов человек. Детали геноцида обсуждались 20 января 1942 года на так называемой Ванзейской конференции.
Иногда на помощь приходит случай. В марте 1947 года перед судом в ходе Последующих Нюрнбергских процессов должны были предстать чиновники из министерства иностранных дел "третьего рейха". Во время подготовки к рассмотрению этих дел немецкий юрист Роберт Кемпнер (Robert Kempner), заместитель главного обвинителя от США, наткнулся на документы, важность которых сразу стала очевидной.
Среди массы бумаг из нацистских архивов внимание Кемпнера привлек титульный лист с грифом "секретно" - "Geheime Reichssache". Документ состоял из пятнадцати машинописных страниц с сухой надписью "Протокол совещания" - "Besprechungsprotokoll". В руки представителя обвинения попали письменные доказательства планов систематического уничтожения европейских евреев - отчет о ходе и итогах так называемой Ванзейской конференции, состоявшейся под Берлином на озере Ванзе 20 января 1942 года. Этот тайный протокол был изготовлен в тридцати экземплярах, из которых сохранился лишь один - под номером шестнадцать.
Совещание было организовано начальником Главного управления имперской безопасности "третьего рейха" Рейнхардом Гейдрихом (Reinhard Heydrich) - в фешенебельном столичном пригороде. Всего было приглашено пятнадцать участников. То, что обсуждалось за стенами этой виллы в морозный январский день, до сих пор заставляет стынуть кровь. На заседании присутствовали офицеры CC, статс-секретари и другие представители управленческого аппарата "третьего рейха" - не самые важные, не самые известные, но все - молодые и образованные. Каждый второй - с ученой степенью, каждый - с амбициями.
Ванзейскую конференцию часто называют местом, где было принято решение о Холокосте - геноциде еврейского населения Европы. Однако это неверно. Убийства евреев уже шли полным ходом. Совещание 20 января 1942 года было созвано для информирования, обсуждения конкретных вопросов и подчинения непосредственно Гейдриху всех задействованных структур. На виллу были приглашены представители всех ведомств - от министерства иностранных дел до министерства транспорта "третьего рейха", которые имели значение для осуществления этих целей - координации депортаций и организации массовых убийств. Сам же Гейдрих уже в начале протокола фигурирует в качестве "ответственного за подготовку окончательного решения еврейского вопроса в Европе" ("Endlösung der Judenfrage").
Вопреки распространенному мнению, 20 января 1942 не было датой начала организованных убийств. Уже до этого жертвами геноцида стали сотни тысяч евреев - прежде всего, на территориях Советского Союза, оккупированных войсками вермахта летом 1941 года. Еще до Ванзейской конференции немцы убили полмиллиона евреев - мужчин, женщин, детей. Большинство из них стали жертвами специальных расстрельных команд.
Признаки надвигавшейся катастрофы появились за несколько лет до начала массовых убийств. Еще 30 января 1939 года Адольф Гитлер (Adolf Hitler) предрекал уничтожение - цитата из нацисткой лексики - "международного еврейства" в случае войны. Уже вскоре после нападения "третьего рейха" на Советский Союз 22 июня 1941 года, то есть начала осуществления "Плана Барбаросса", миллионы евреев оказались на оккупированных территориях.
Историк и эксперт в области изучения Холокоста Михаэль Вильдт (Michael Wildt) рассматривает этот момент в качестве переломного пункта в политике преследования евреев. Депортации и принуждение к эмиграции не могли больше, с точки зрения руководства "третьего рейха", привести к решению "еврейского вопроса", так речь шла уже об одиннадцати миллионах человек - такая цифра была указана в протоколе Ванзейской конференции. "Соответственно, чтобы избавиться от евреев, нужны были более чудовищные и масштабные планы", - отмечает Вильдт.
Подробного описания конкретных действий в 15-страничном протоколе не содержалось. "Эвакуация на восток" - формулировка неоднозначная, допускающая разные толкования, но все же позволяющая предположить, что за ней крылись планы уничтожения евреев. Адольф Эйхман (Adolf Eichmann), один из ближайших сотрудников и сподручных Гейдриха, также участвовавший в Ванзейской конференции, много лет спустя открыто признался в этом. Во время процесса, состоявшегося над ним в Иерусалиме в 1961 году после похищения израильскими агентами из Аргентины, на вопрос, что конкретно обсуждалось на вилле в Ванзе, он ответил: "Разные способы убийств".
Несмотря на расплывчатые формулировки, дошедшие до наших дней в единственном сохранившемся протоколе, вроде "обработки нужным образом" и так далее, он является исключительным свидетельством однозначности намерений, считает историк Петер Лонгерих (Peter Longerich). Поэтому участие в этой конференции является однозначным свидетельством ответственности за эти чудовищные преступление всех организаций, представители которых присутствовали в Ванзе - от СС, министерств юстиции, внутренних и иностранных дел, военной промышленности и до, конечно же, НСДАП. Несмотря на это после разгрома "третьего рейха" главные преступники из нацистской верхушки пытались утверждать, что ни о чем таком даже не подозревали - вроде рейхсмаршала Германа Геринга (Hermann Göring) или рейхсминистра восточных оккупированных территорий Альфреда Розенберга (Alfred Rosenberg).
Уже через несколько месяцев после конференции Рейнхард Гейдрих умер от ран, полученных во время покушения в Праге. Помимо массовых убийств в планы Гейдриха входило использование трудоспособных евреев для прокладки дорог на территории Советского Союза - после ожидавшейся победы "третьего рейха". "Несомненно большая их часть исчезнет естественным образом", - говорится на седьмой странице протокола. Оставшиеся же, в конце концов, "будут обработаны нужным образом".
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