Приговор 101-летнему охраннику концлагеря в ФРГ: помогли улики из Москвы

Оказавшись на скамье подсудимых в октябре 2021 года, бывший охранник Заксенхаузена, которому на тот момент было 100 лет, отказался признавать свою вину. По словам мужчины, он никогда не служил в этом концлагере, а в указанные в обвинительном заключении сроки работал на ферме в земле Мекленбург - Передняя Померания. Прокуратура, однако, представила документы охранника концлагеря, имя, фамилия и дата рождения которого полностью совпадали с данными обвиняемого.

28 июня 2022 года земельный суд Нойруппина вынес приговор: 5 лет лишения свободы за "сознательное и добровольное" пособничество в убийстве 3518 заключенных в период с 1942 по 1945 годы.

Конкретно речь идет о пособничестве в расстреле советских военнопленных и убийствах заключенных концлагеря с помощью отравляющего газа. Узники Заксенхаузена погибали также "в результате создания и поддержания невыносимых условий" - и в этом обвиняемый тоже сыграл свою роль, постановил суд.

Остатки крематория в нынешнем мемориале в Заксенхаузене

Время привлечения к суду за преступления национал-социализма неумолимо истекает: еще несколько лет, и уже невозможно будет кого-либо преследовать - обвиняемых больше не останется в живых или они будут не в состоянии предстать перед судом в силу преклонного возраста. В настоящее время немецкое правосудие занимается еще 16 подозреваемыми в преступлениях нацистов, совершенных во время Второй мировой войны. Все подозреваемые не моложе 95 лет.

Следователи обнаружили улики в московском архиве

Концентрационный лагерь Заксенхаузен в Ораниенбурге, к северу от Берлина, занимал во времена национал-социализма особое положение: после завершения строительства в 1936 году он служил образцом для других концлагерей, позже стал административным центром всей системы нацистских концлагерей, а также был учебным лагерем СС. В общей сложности здесь находились в заключении более 200 тысяч человек.

Десятки тысяч были расстреляны, отравлены газом, умерли в результате жестоких медицинских экспериментов или просто от бесчеловечных условий содержания. Уже в конце апреля 1945 года, когда Красная армия приближалась к Ораниенбургу, эсэсовцы согнали более 30 000 человек в так называемые "марши смерти", во время которых погибли еще тысячи узников.

Почему же дело до суда над охранником дошло лишь в 2021 году? Ситуацию объясняет Deutsche Welle прокурор Томас Вилль (Thomas Will): "Мы ничего не знали об обвиняемом до того, как не начали изучать так называемые "трофейные документы" Красной армии в Государственном военном архиве в Москве. Когда мы установили его местонахождение, то после предварительного расследования и установления его личности и времени службы в Заксенхаузене, в марте 2019 года передали дело в прокуратуру".

Заключенные концлагеря Заксенхаузена, 1938 г.

Вилль возглавляет Центр расследования преступлений национал-социализма в Людвигсбурге (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Основанное в 1958 году учреждение занимается сбором информации для предварительного расследования в отношении нацистских преступников и поддержкой расследований на уровне федеральных земель.

У убийств и пособничества нет срока давности

Но надо ли судить за поступки 80-летней давности столетнего старика, который был сравнительно мелким винтиком в огромном механизме национал-социалистической машины массовых убийств? Томас Вилль уверен: да. "С одной стороны, конференция министров юстиции, проходившая в Штутгарте в июне 2015 года, согласилась с тем, что Центр расследований будет существовать в нынешнем виде до тех пор, пока будет стоять задача уголовного преследования, то есть пока можно выявить преступников. С другой стороны, срок давности за убийство исключается законом, особенно в свете массовых преступлений нацистов. Таким образом, вопрос о том, должны ли эти деяния преследоваться сегодня, не возникает, потому что они должны преследоваться. Целью уголовного процесса всегда является установление индивидуальной уголовной ответственности".

Приговор Джону Демьянюку стал поворотным моментом в отправлении правосудия в отношении нацистских преступников (фото 12 мая 2011 г.)

Еще около десяти лет назад для начала судебного преследования было необходимо доказательство прямого личного участия в убийствах. Хотя бывшие охранники концлагерей и выступали на процессах против нацистов в 1960-х и 1970-х годах, но только в качестве свидетелей. Ситуация изменилась в 2011 году, когда был вынесен приговор бывшему охраннику концлагеря Джону (Ивану) Демьянюку. С тех пор, по словам Вилля, "исполнение даже общих служебных обязанностей в концентрационном лагере в то время, когда там совершались очевидные систематические акты убийства, может служить основанием для привлечения к уголовной ответственности за пособничество". По этой причине теперь отпала необходимость устанавливать конкретные факты личного участия в преступлениях в определенное время в отношении определенных лиц.

Поворотный пункт - приговор по делу Демьянюка

Суд в Мюнхене в 2011 году приговорил 91-летнего Джона Демьянюка к пяти годам тюрьмы за пособничество в убийстве более чем в 28 000 случаев. В приговоре говорилось, что Демьянюк был частью нацистской машины уничтожения людей. С тех пор были осуждены еще несколько человек: согласно судебному приговору, будучи охранниками, они оказывали содействие в преступлениях и знали о систематическом совершении убийств в лагере или о том, что заключенных недокармливали именно с целью убийства (то есть действовали "сознательно и добровольно"). В июле 2020 года земельный суд в Гамбурге приговорил 93-летнего бывшего охранника концентрационного лагеря Штутгоф под Гданьском к двум годам лишения свободы условно за соучастие в убийстве 5232 человек.

Вопрос о том, дойдет ли каждое из немногих оставшихся дел до суда, часто зависит от того, в состоянии ли глубокие старики участвовать в процессе. Согласно медицинскому заключению, подсудимый, представший перед земельным судом Нойруппина, мог проводить в суде от двух до двух с половиной часов в день.

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