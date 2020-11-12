Германия и нацисты: непростая история взаимоотношений

Первый и самый важный процесс в Нюрнберге продлился 11 месяцев. 24 человека на скамье подсудимых были весьма влиятельными фигурами нацистского режима. Суд вынес 12 смертных приговоров. Семерых приговорили к тюремному заключению (от 10 лет до пожизненного), а троих оправдали.

Но большая часть населения Германии не воспринимала этот судебный процесс как "акт правосудия". Для немцев это был суд победителей над побежденными. "Царило полное неприятие. Люди считали эти процессы односторонними, - отмечает правовед Инго Мюллер (Ingo Müller), автор книги "Ужасные юристы", в которой исследуется нацистское наследие в немецкой судебной системе. - Нацисты по-прежнему имели влияние, и Нюрнбергский процесс этого нисколько не изменил".

Легитимность итогов Нюрнбергских процессов отрицалась на протяжении десятилетий. Мюллер вспоминает, как еще много лет спустя профессора международного права учили в университетах, что бомбардировки немецких городов союзниками были преступлением против человечности, равным Холокосту, и за них тоже следовало бы наказать, - мнение, которое сегодня можно услышать лишь от людей с праворадикальными взглядами.

Нацисты при Аденауэре

Ставший в 1949 году первым канцлером ФРГ Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) сделал ставку на "простить" и "забыть".

Он сам никогда не был нацистом, однако не возражал против возвращения бывших членов НСДАП на руководящие должности в стране. Так, с 1953 по 1963 годы один из важнейших постов в ведомстве федерального канцлера занимал Ганс Глобке (Hans Globke).

Аденауэр и Глобке, 1963 год

Глобке не состоял в НСДАП, но был одним из тех, кто при Гитлере занимался разработкой законодательства, легализовавшего геноцид евреев.

Отчасти привлечение таких людей было вызвано необходимостью, поскольку молодой республике требовались опытные чиновники. "Думаю, что Глобке был для Аденауэра символической фигурой", - считает Инго Мюллер. Мол, если нацисты примкнут к демократам, перестанут быть антисемитами и откажутся от других своих взглядов в прошлом, то с ними ничего не случится.

Демонстрация против казни военных преступников в баварском Ландсберге, 1951 год

Аденауэр знал о настроениях в стране: в 1951 году в Баварии тысячи людей вышли на демонстрацию против казни военных преступников. А в 1952 году, в ходе дебатов в бундестаге о том, чтобы позволить бывшим нацистам занимать официальные должности, Аденауэру аплодировали, когда он призвал перестать выискивать нацистов в стране.

Нацисты в ГДР

На территории Восточной Германии ситуация была не лучше, хотя и в ином "обрамлении". Первоначально Советский Союз приговорил десятки тысяч бывших нацистов к тюремному заключению или смерти, а коммунистическое правительство ГДР сделало антифашизм одним из главных столпов своей государственной идеологии.

"Штази" хранило обширный архив досье с информацией о нацистском прошлом немецких граждан. Однако немногие восточные немцы предстали перед судом. Главная цель архива заключалась в том, чтобы разоблачать нацистов, занимающих официальные должности в Западной Германии, чем ставить в неловкое положение правительство Аденауэра.

Первый самостоятельный процесс

Последний из Нюрнбергских процессов завершился в 1949 году. И после него Германии потребовалось почти десять лет на то, чтобы самостоятельно организовать первый процесс над нацистскими преступниками - без иностранного участия. Первый не международный, а национальный суд над нацистами начался в Ульме в 1958 году: десятерых эсэсовцев обвинили в убийстве 5502 евреев на литовской границе.

Процесс над эсэсовцами в Ульме, 1958 год. Их приговорили к срокам заключения от 3 до 15 лет

Ульмский процесс послужил стимулом для создания Центра по расследованию преступлений национал-социалистов в городе Людвигсбурге. Поначалу в компетенцию специалистов центра входил сбор материалов о преступлениях, совершенных за пределами Германии. Кроме того, расследовались только преступления против мирного населения. Затем задачи центра расширились: расследованию подлежали отныне и те преступления, которые произошли на немецкой территории, а также преступления против военнопленных.

Преследование нацистов в наше время

Однако только в XXI веке немецкая судебная система решилась на преследование преступников за сознательное участие в Холокосте. 12 мая 2011 года Земельный суд Мюнхена признал 91-летнего Ивана (Джона) Демьянюка соучастником в уничтожении 28060 евреев в нацистском лагере Собибор в годы Второй мировой войны. Это был прецедент: любой, кто работал в концлагере, может быть обвинен в соучастии. За этим процессом последовала целая серия новых расследований, в результате которых в последние годы было вынесено несколько обвинительных приговоров.

Иван Демьянюк

Эфраим Зурофф, историк, глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя, известный своей активной деятельностью по розыску нацистских преступников, считает, что Германия после войны "не спешила признать свою вину": "Сначала преследованию нацистов оказывалось огромное сопротивление. Некоторые из приговоров были просто смехотворными. Людям, которые служили в лагерях смерти, давали по паре лет тюрьмы".

Но с тех пор, по словам историка, страна прошла долгий путь: "Произошли огромные изменения. Очень поздно, но они произошли. Сегодня Германия - страна, в которой преследуют нацистов. Сравните с Австрией, где не было сделано ничего значительного за последние 30 или 40 лет".

Фактическое судебное преследование нацистов в Германии, которое началось с Нюрнбергского процесса 75 лет назад, подходит к завершающей фазе. Потому что деятельность Центра по расследованию преступлений национал-социалистов имеет смысл только до тех пор, пока обвиняемые живы и могут предстать перед судом, уверен прокурор Йенс Роммель (Jens Rommel), руководивший Центром в Людвигсбурге в течение пяти лет: "У нас нет всеобъемлющего исторического мандата на раскрытие преступлений. Вряд ли за оставшиеся годы мы сможем рассмотреть и обработать все дела".

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