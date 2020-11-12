 Германия и нацисты: непростая история взаимоотношений | История | DW | 20.11.2020

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История

Германия и нацисты: непростая история взаимоотношений

20 ноября - 75 лет со дня начала первого и самого громкого процесса над нацистскими преступниками. Что было после Нюрнберга?

Мемориальный музей истории Нюрнбергского процесса

Первый и самый важный процесс в Нюрнберге продлился 11 месяцев. 24 человека на скамье подсудимых были весьма влиятельными фигурами нацистского режима. Суд вынес 12 смертных приговоров. Семерых приговорили к тюремному заключению (от 10 лет до пожизненного), а троих оправдали.

Но большая часть населения Германии не воспринимала этот судебный процесс как "акт правосудия". Для немцев это был суд победителей над побежденными. "Царило полное неприятие. Люди считали эти процессы односторонними, - отмечает правовед Инго Мюллер (Ingo Müller), автор книги "Ужасные юристы", в которой исследуется нацистское наследие в немецкой судебной системе. - Нацисты по-прежнему имели влияние, и Нюрнбергский процесс этого нисколько не изменил".

Легитимность итогов Нюрнбергских процессов отрицалась на протяжении десятилетий. Мюллер вспоминает, как еще много лет спустя профессора международного права учили в университетах, что бомбардировки немецких городов союзниками были преступлением против человечности, равным Холокосту, и за них тоже следовало бы наказать, - мнение, которое сегодня можно услышать лишь от людей с праворадикальными взглядами.

Нацисты при Аденауэре

Ставший в 1949 году первым канцлером ФРГ Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) сделал ставку на "простить" и "забыть".

Он сам никогда не был нацистом, однако не возражал против возвращения бывших членов НСДАП на руководящие должности в стране. Так, с 1953 по 1963 годы один из важнейших постов в ведомстве федерального канцлера занимал Ганс Глобке (Hans Globke). 

Аденауэр и Глобке, 1963 год

Аденауэр и Глобке, 1963 год

Глобке не состоял в НСДАП, но был одним из тех, кто при Гитлере занимался разработкой законодательства, легализовавшего геноцид евреев.

Отчасти привлечение таких людей было вызвано необходимостью, поскольку молодой республике требовались опытные чиновники. "Думаю, что Глобке был для Аденауэра символической фигурой", - считает Инго Мюллер. Мол, если нацисты примкнут к демократам, перестанут быть антисемитами и откажутся от других своих взглядов в прошлом, то с ними ничего не случится.

Демонстрация против казни военных преступников в баварском Ландсберге, 1951 год

Демонстрация против казни военных преступников в баварском Ландсберге, 1951 год

Аденауэр знал о настроениях в стране: в 1951 году в Баварии тысячи людей вышли на демонстрацию против казни военных преступников. А в 1952 году, в ходе дебатов в бундестаге о том, чтобы позволить бывшим нацистам занимать официальные должности, Аденауэру аплодировали, когда он призвал перестать выискивать нацистов в стране.

Нацисты в ГДР

На территории Восточной Германии ситуация была не лучше, хотя и в ином "обрамлении". Первоначально Советский Союз приговорил десятки тысяч бывших нацистов к тюремному заключению или смерти, а коммунистическое правительство ГДР сделало антифашизм одним из главных столпов своей государственной идеологии. 

"Штази" хранило обширный архив досье с информацией о нацистском прошлом немецких граждан. Однако немногие восточные немцы предстали перед судом. Главная цель архива заключалась в том, чтобы разоблачать нацистов, занимающих официальные должности в Западной Германии, чем ставить в неловкое положение правительство Аденауэра.

Первый самостоятельный процесс

Последний из Нюрнбергских процессов завершился в 1949 году. И после него Германии потребовалось почти десять лет на то, чтобы самостоятельно организовать первый процесс над нацистскими преступниками - без иностранного участия. Первый не международный, а национальный суд над нацистами начался в Ульме в 1958 году: десятерых эсэсовцев обвинили в убийстве 5502 евреев на литовской границе. 

Процесс над эсэсовцами в Ульме, 1958 год

Процесс над эсэсовцами в Ульме, 1958 год. Их приговорили к срокам заключения от 3 до 15 лет

Ульмский процесс послужил стимулом для создания Центра по расследованию преступлений национал-социалистов в городе Людвигсбурге. Поначалу в компетенцию специалистов центра входил сбор материалов о преступлениях, совершенных за пределами Германии. Кроме того, расследовались только преступления против мирного населения. Затем задачи центра расширились: расследованию подлежали отныне и те преступления, которые произошли на немецкой территории, а также преступления против военнопленных.

Преследование нацистов в наше время

Однако только в XXI веке немецкая судебная система решилась на преследование преступников за сознательное участие в Холокосте. 12 мая 2011 года Земельный суд Мюнхена признал 91-летнего Ивана (Джона) Демьянюка соучастником в уничтожении 28060 евреев в нацистском лагере Собибор в годы Второй мировой войны. Это был прецедент: любой, кто работал в концлагере, может быть обвинен в соучастии. За этим процессом последовала целая серия новых расследований, в результате которых в последние годы было вынесено несколько обвинительных приговоров.  

Иван Демьянюк

Иван Демьянюк

Эфраим Зурофф, историк, глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя, известный своей активной деятельностью по розыску нацистских преступников, считает, что Германия после войны "не спешила признать свою вину": "Сначала преследованию нацистов оказывалось огромное сопротивление. Некоторые из приговоров были просто смехотворными. Людям, которые служили в лагерях смерти, давали по паре лет тюрьмы".

Но с тех пор, по словам историка, страна прошла долгий путь: "Произошли огромные изменения. Очень поздно, но они произошли. Сегодня Германия - страна, в которой преследуют нацистов. Сравните с Австрией, где не было сделано ничего значительного за последние 30 или 40 лет". 

Фактическое судебное преследование нацистов в Германии, которое началось с Нюрнбергского процесса 75 лет назад, подходит к завершающей фазе. Потому что деятельность Центра по расследованию преступлений национал-социалистов имеет смысл только до тех пор, пока обвиняемые живы и могут предстать перед судом, уверен прокурор Йенс Роммель (Jens Rommel), руководивший Центром в Людвигсбурге в течение пяти лет: "У нас нет всеобъемлющего исторического мандата на раскрытие преступлений. Вряд ли за оставшиеся годы мы сможем рассмотреть и обработать все дела".

Смотрите также:

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    За что судили в Нюрнберге

    Суд над главными нацистскими преступниками начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Подсудимых обвиняли по четырем пунктам: заговор с целью совершения преступлениий против мира, развязывание захватнической войны, преступления против человечности и военные преступления. Судебный процесс длился почти год. Были заслушаны показания 280 свидетелей. Протоколы и доказательства составили 40 томов.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    На скамье подсудимых

    В Нюрнберге судили 24 человека, представлявших элиту "третьего рейха". Погибшего или скрывшегося Мартина Бормана, секретаря Гитлера, судили заочно. А на скамье подсудимых оказались, среди прочих, второй человек в нацистской Германии Герман Геринг (слева), заместитель "фюрера" по НСДАП Рудольф Гесс (в центре), министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (справа).

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Город партийных съездов

    Нюрнберг не случайно был выбран для процесса над нацистскими преступниками. В этом городе проходили партийные съезды НСДАП во времена "третьего рейха". Здесь Гитлер устраивал грандиозные пропагандистские шоу, в которых участвовали тысячи человек. Символическое значение Нюрнберга позволило западным союзникам уговорить советскую сторону устроить процесс на подконтрольной американцам территории.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Дворец правосудия под охраной

    Нюрнберг лежал в развалинах, но Дворец правосудия чудом сохранился. Была повреждена часть крыши, выбиты стекла, но все это быстро отремонтировали. В огромном здании можно было разместить всех сотрудников Международного трибунала - около тысячи человек. Важно было и то, что Дворец правосудия был соединен с тюрьмой, где содержались обвиняемые, подземным переходом. Здание очень серьезно охраняли.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Советские судьи трибунала

    В состав Международного трибунала входило восемь судей - по два от СССР, США, Великобритании и Франции. СССР в трибунале представляли генерал-майор юстиции Иона Никитченко (в центре), участвовавший в нескольких судебных процессах над "врагами народа" во второй половине 1930-х годов, и его заместитель, подполковник Александр Волчков. Они были единственными, кто сидел в военной форме.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Главный американский обвинитель

    Главным обвинителем от США на Нюрнбегском процессе над главными нацистскими преступниками был Роберт Джексон - генеральный прокурор, позже - член Верховного суда Соединенных Штатов. После Нюрнберга он прославился тем, что в 1954 году сыграл ведущую роль в судебном процессе, в результате которого в США отменили расовую сегрегацию в школах.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Люди и организации

    В Нюрнберге судили не только национал-социалистических лидеров - таких, как Геринг, - но и преступные организации "третьего рейха ": СС, СА, СД и гестапо, руководящий состав НСДАП, Имперский кабинет министров, генеральный штаб и Верховное командование вермахта. СА, кабинет министров, генштаб и командование вермахта по формально-правовым причинам преступными организациями признаны не были.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Смертные приговоры

    12 подсудимых были приговорены в Нюрнберге к смертной казни через повешение (Борман - заочно). Герман Геринг покончил жизнь самоубийством за полтора часа до казни, которой руководил сержант американской армии Джон Вудз (на снимке) с двумя помощниками. Первым повесили Риббентропа.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Последующие Нюрнбергские процессы

    Процесс над главными нацистскими преступниками был первым из 13 Нюрнбергских процессов. Позже проходили суды над нацистскими судьями, врачами концлагерей, айнзацгруппами, промышленниками "третьего рейха" (на снимке; слева - Альфред Крупп) и другими. Всего на них судили 185 обвиняемых, из которых 24 были приговорены к смертной казни, еще 20 - к пожизненному заключению.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Мемориальный музей

    Так выглядит сегодня зал № 600 во Дворце правосудия в Нюрнберге, где проходил судебный процесс над главными нацистскими преступниками. Сейчас во Дворце правосудия открыт мемориальный музей истории Нюрнбергского процесса, частью которого является этот зал заседаний.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Баварский министр: Нюрнберг - место рождения международного уголовного права

Суд над нацистскими преступниками в Нюрнберге показал, что свободу, демократию и права человека нужно не принимать как должное, а ежедневно защищать, заявил баварский министр Георг Айзенрайх.  

Как национал-социалисты проводили партийные съезды (фотогалерея)

Сразу две виртуальные выставки, посвященные бывшей Территории имперских партийных съездов НСДАП в Нюрнберге, открылись в сентябре 2020 года. Они рассказывают об истории грандиозных празднеств "третьего рейха".  

Найдены фото нацистского надсмотрщика Демьянюка в лагере

Иван (Джон) Демьянюк был осужден за соучастие в уничтожении 28060 евреев, хотя до самой смерти отрицал вину. Теперь обнаружены фотографии, запечатлевшие Демьянюка в лагере смерти Собибор.  

Отложенное правосудие: ждать ли новых судов над престарелыми нацистами?

Сейчас им больше 90 лет. Спустя семь десятилетий они снова оказались лицом к лицу со своим нацистским прошлым. В ФРГ начались новые и, вероятно, уже последние суды над бывшими нацистами.  

Германия продолжает уголовное преследование нацистских преступников

После нашумевшего дела Ивана Демьянюка, создавшего важный судебный прецедент, перед судом могут предстать 30 живущих в Германии бывших надзирателей концлагеря Освенцим-Биркенау.  

В Германии вышли на след 50 бывших надзирателей Освенцима

Сотрудники Центра по расследованию преступлений национал-социализма вышли на след около 50 бывших надзирателей Освенцима, не привлекавшихся к ответственности. В их отношении скоро начнется предварительное расследование.  

Комментарий: Суд над Демьянюком - не последний процесс над нацистскими преступниками

Приговор, вынесенный Джону Демьянюку, вызывает у многих смешанные чувства. Ведь Демьянюк - это не только нацистский преступник, но и жертва исторических обстоятельств, считает обозреватель Deutsche Welle Корнелия Рабиц.  

Комментарий: Символический приговор "бухгалтеру Освенцима"

Отправится ли Оскар Грёнинг в тюрьму, не так важно. В ходе процесса против бывшего эсэсовца речь шла о неотвратимости наказания за подобные преступления, уверен Феликс Штайнер.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Центр Визенталя разыскивает последних оставшихся в живых нацистских преступников  

Впервые опубликованы фотографии из концлагеря Собибор  

Нацистский преступник Демьянюк осужден и выпущен на свободу  

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Как судили главных нацистских преступников

75 лет назад во Дворце правосудия в Нюрнберге начался судебный процесс над главными нацистскими преступниками.  

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